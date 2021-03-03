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Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України заявив про те, що важку коронавірусну пневмонію, а саме так званий цитокіновий шторм, можна лікувати за допомогою стовбурових клітин. Такого висновку українські вчені дійшли за результатами першої фази клінічних досліджень.

Про це Інститут повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо хорошу новину: отримано результати першого етапу клінічних досліджень з лікування важкої коронавірусної пневмонії, а саме т.зв. цитокінового шторму, стовбуровими клітинами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в дослідження були включені 13 пацієнтів (чоловіки віком від 36 до 73 років) із двобічною пневмонією, сатурацією нижче 93% та тяжким перебігом хвороби: "На другий тиждень після введення стовбурових клітин повністю відновилися легені у чотирьох з 13 пацієнтів. На 24-ий тиждень у пацієнтів за результатами КТ відзначаємо позитивну динаміку відновлення легень, тільки один пацієнт має ознаки фіброзування в одній долі однієї легені. Тим часом у контрольній групі з 15 пацієнтів, які не отримували клітинної терапії, одна людина померла, а у семи виникли прояви фіброзування легень на 8-ий тиждень".

"Ці дані дозволяють стверджувати, що на сьогодні застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом боротьби з фіброзним переродженням тканини легень внаслідок пневмонії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - пояснює старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ, к.б.н., Володимир Шаблій.

Під його керівництвом у нашому Інституті на базі лабораторії біосинтезу нуклеїнових кислот виконується наукове дослідження "Вивчення стану дихальної, серцево-судинної та імунної систем у хворих з пневмонією COVID-19 після трансплантації кріоконсервованих алогенних мезенхімальних стовбурових клітин". Проєкт отримав підтримку Національного фонду досліджень.

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"Суть цього проєкту полягає у дослідженні рівня різноманітних біомаркерів у хворих з пневмонією COVID-19, котрі лікувалися фармакологічними препаратами відповідно до затвердженого протоколу МОЗ (контрольна група) та додатково шляхом трансплантації кріоконсервованих алогенних мезенхімальних стовбурових клітин (експериментальна група пацієнтів).

Мезенхімальні стовбурові клітини вводили внутрішньовенно тричі в дозі 1 млн. клітин на 1 кг ваги пацієнта.

Клінічне дослідження "Лікування коронавірусної COVID-19 пневмонії (збудник SARS-CoV-2) кріоконсервованими алогенними мультипотентними мезенхімальними стовбуровими клітинами плаценти та пуповини" проводиться за участю Інституту клітинної терапії у співпраці з Київською міською клінічною лікарнею № 4 та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського. Клітинні препарати виготовлено біотехнологічною лабораторією Інституту клітинної терапії відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться в повідомленні.

В Інституті наголосили, що в різних країнах світу вчені експериментують з таким методом відновлення понівечених коронавірусом легень. В Україні ж подібні дослідження проводяться вперше.

Здатність мезенхімальних стовбурових клітин пригнічувати вивільнення прозапальних цитокінів є особливо цінною при коронавірусній пневмонії, важкість якої обумовлена так званим "цитокіновим штормом". Під терміном "цитокіновий шторм" розуміють, що активовані SARS-CoV-2 власні імунокомпетентні клітини в надлишку виділяють біологічно-активні речовини, що викликають патологічне запалення як тканини легень, так і інших органів, підвищують проникність судин, що згодом сприяє розвитку фіброзу легень.

Наразі, наголошує Володимир Шаблій, йдеться про перший етап клінічних випробувань.

"Для того, щоб отримати повноцінні дані стосовно ефективності даного методу, спостереження за пацієнтами має тривати не менше року, - пояснює вчений. - Ми повинні порівняти віддалені результати ефективності застосування стовбурових клітин з методом лікування, що затверджений протоколом МОЗ. Дані спостереження на 24-ий тиждень після введення дозволяють зробити висновок, що метод застосування стовбурових клітин є не тільки безпечним, не спостерігалося жодних небажаних явищ, а й ефективним як у швидкості одужання пацієнтів, так і у попередженні розвитку фіброзу легень".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А шо вы хотели, если он даже в заявлении, что он не лох, соврал...
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03.03.2021 15:40
+9
І коли їм тепер чекати онкології?
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03.03.2021 15:23
+9
Эта вакцина уже есть, только она из Колумбии и быстро вызывает привыкание!
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03.03.2021 15:53
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І коли їм тепер чекати онкології?
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03.03.2021 15:23 Відповісти
так, це дуже небезпечно.
наросте хтозна шо безконтрольно
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03.03.2021 15:25 Відповісти
оно то конечно да! но нет!
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03.03.2021 15:27 Відповісти
Діра в бюджеті наросте і не більше
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03.03.2021 15:34 Відповісти
то подорожник то стволовые клетки следующие будет камни с марса ?
лучше би вакцину купили
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03.03.2021 20:30 Відповісти
Сразу как дойдешь до края Земли.
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03.03.2021 19:39 Відповісти
Бажаєте це обговорити, колега?
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03.03.2021 19:44 Відповісти
т.е. обещанной преЗЕ украинской найкращей вакцины как бы... не судьба ))))
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03.03.2021 15:29 Відповісти
А шо вы хотели, если он даже в заявлении, что он не лох, соврал...
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03.03.2021 15:40 Відповісти
Эта вакцина уже есть, только она из Колумбии и быстро вызывает привыкание!
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03.03.2021 15:53 Відповісти
как обично купят китайскую синтетику )
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Ну на папері і я можу створити! Спочатку створюємо, потім отримуємо гроші на дослідження, а потім висновок експертів що воно недофінансувалось!
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03.03.2021 15:33 Відповісти
Отличные новости, ждем продолжения исследований))
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03.03.2021 15:33 Відповісти
Новости отличные, но немного смущает, что профиль Института молекулярной биологии и генетики - молекулярная биология и генетика. А в этом методе ни одного, ни другого нет. Да и клиники своей у ИМБиГа нет.
Мутная история.
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03.03.2021 15:59 Відповісти
Будем посмотреть.
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03.03.2021 16:01 Відповісти
А скільки коштує така процедура? Пересічному українцю все одно смерть.
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03.03.2021 15:37 Відповісти
Интересно сколько в НАН академиков, которые получили звания без знакомств и взяток... видел я одного академика, который машиной перегородил пешеходный переход.... по матушке выражался ну совсем ни как академик и вёл себя так, как будто он только что со встречи с Христом, который его своим замом сделал и все вокруг ему должны, патамушо оно академик!
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03.03.2021 15:47 Відповісти
Это про этого академика?
Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 4960
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03.03.2021 16:01 Відповісти
Стволовые клетки? Серьезно?
А почему не имплантация?
Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 2557
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03.03.2021 15:53 Відповісти
Просто идея с пересадкой легких в НАН никому ещё в голову не пришла...
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03.03.2021 15:54 Відповісти
Т-с-с, не подсказывайте.
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04.03.2021 08:48 Відповісти
Прочитайте о стволовых клетках, о них в своё время очень много писали и говорили например: https://www.cryo-cell.com/cord-blood/about-stem-cells-ru. Думаю, что это не будет вас так веселить.
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03.03.2021 16:19 Відповісти
Это не смешно! Шутка насчет имплантации легких, а то наши умельцы примут за идею.
О стволовых клетках знаю не мало. У меня друг активно изучал и экспериментировал в начале 2000. Даже мне предлагал поучаствовать в лечениях и омоложениях. Уехал в США, и через год забросил эту тему. Дело хорошее но с непредсказуемым результатом. Особенно если клетки чужие.
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04.03.2021 08:47 Відповісти
возьмут стволовые клетки у депутатов европейской солидарности, у гончаренко -все и пересадят народу,
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03.03.2021 15:59 Відповісти
А бы не мозги Арахании. Зебильное, ты лучше чем тут на дерьмо исходить, подмывался. Сейчас вас за "рапиры" во все щели иметь будут. И Гончаренко в том числе
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03.03.2021 16:04 Відповісти
Так вроде ж израильтяне месяца три назад об этом уже хвастались. Не буду однозначно заявлять, бо не помню точно кто именно...
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03.03.2021 16:01 Відповісти
Увы, но это стоит тысячи долларов. Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 2509
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03.03.2021 16:05 Відповісти
Наші пенсіонери потягнуть Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 1289
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03.03.2021 16:39 Відповісти
В Європі, США, Канаді не проводять досліджень з стволовими клітинами, тим більше їх застосування. Хто бажає отримати лікування стволовими клітинами, то їдуть в Китай.

Як уже відомо лікування плазмою крові не дало позитивного результату, тепер пропонують стволові клітини. Цікаво, скільки коштує таке лікування?
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03.03.2021 16:38 Відповісти
Вранье. И исследования проводятся и есть аппрувнутые FDA stem cell терапии

"Live stem cells are allowed by the FDA under 2 sections of the Public Health Service Act (Section 351 and 361) which provides the authority for FDA to establish regulatory requirements for marketing traditional biologics and human cells, tissues, and cellular and tissue-based products."

То же в ЕС
https://www.ema.europa.eu/en/news/stem-cell-therapy-treatments

Вы скорее всего спутали с опытами над эмбрионом человека. Это запрещено.
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03.03.2021 19:50 Відповісти
Цій новині поставив лайк, бо знаю що в Україні Є багато талановитих вчених, лікарів, не розкручених, не пропіарених, але які нічим не поступаються закордонним.
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03.03.2021 17:33 Відповісти
Це - небезпечно. Може, я відстала від останніх тенденцій, але вже давно писали, що вони провокують онко. І випадків було достатньо. Пробували їх використовувати для омолодження.
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03.03.2021 18:45 Відповісти
Головне, що шукають вихід. І не зациклюються лише на вакцинації. Он, уряд Мадагаскару пропонує свої ліки, які вважає ефективними і вже постачає дружнім їм країнам. Згадую, колись на дверях кабінету мого начальника /зсередини/ був жартівливий напис, який кожен відвідувач мимоволі читав виходячи від нього, «ВИХІД ЗАВЖДИ Є». Стовбурові клітини проти COVID-19: українські вчені знайшли ефективний спосіб відновлення уражених коронавірусом легень - Цензор.НЕТ 9103
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03.03.2021 19:01 Відповісти
Каким образом стволовые клетки, попадая в организм через кровь, «знают», что им нужно восстанавливать легочную ткань, которая уже повреждена? Почему, они не попадают к другому поврежденному в этом же организме, органу - например, мозг, или щитовидка и т.д.? А, если в этом организме есть уже злокачественное образование, которое еще не обнаружено - чио тогда? Быстрый конец?
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03.03.2021 17:36 Відповісти
Ой, эти клетки давно модная тема, не свежо!
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03.03.2021 18:50 Відповісти
Любое исследование ни хорошо ни плохо.В принципе,применение стволовых клеток логично.Результат будет только без ажиотажа,только трудоемкий процесс тестирования и анализа.Не обязательно будет успех,но надо пытаться.Это даже не совсем лечение, а попытка восстановления легочной ткани.Онкологию можно нагулять и обычными лекарствами.Все яд и все лекарство.
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03.03.2021 21:16 Відповісти
второй гиперлуп. первый напомню был от сказочника омельяна
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03.03.2021 21:58 Відповісти
Изобретать лекарство от ковида - дело неблагодарное. За него заплатят лишь только заболевшие и полностью выздоровевшие. За вакцину же заплатят все, даже если она - полное фуфло.
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04.03.2021 01:25 Відповісти
 
 