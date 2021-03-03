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Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС

Україна створює Кримську платформу, щоб винести дискусію про деокупацію Криму на рівень стратегічного діалогу на міжнародному рівні.

Про це заявила перший заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами чиновниці, Кримська платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи: політиці невизнання спроби анексії Криму Росією, розширенні й посиленні міжнародних санкцій проти Росії, міжнародної безпеки, права людини, вплив окупації на економіку та екологію Криму.

Джапарова наголосила, що працюючи з міжнародними партнерами за цими напрямками, Україна зможе просуватися на шляху деокупації Криму.

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"Важливо розуміти, що звільнення Криму від російської окупації - це не тільки питання справедливості. Це один із ключових чинників відновлення стабільності світового порядку і захисту спільних цінностей, які складають фундамент для розвитку людства", - додала заступник міністра.
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І шо, від цього ***** втече з Криму?
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03.03.2021 23:38 Відповісти
Це може статися при сприятливих обставинах. Приклади- прибалтійські країни та берлінська стіна.
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04.03.2021 10:47 Відповісти
Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар, жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
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04.03.2021 13:14 Відповісти
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
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04.03.2021 13:15 Відповісти
 
 