Кримська платформа буде фокусуватися на п'яти практичних напрямках роботи, - МЗС
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Україна створює Кримську платформу, щоб винести дискусію про деокупацію Криму на рівень стратегічного діалогу на міжнародному рівні.
Про це заявила перший заступник голови МЗС України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами чиновниці, Кримська платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи: політиці невизнання спроби анексії Криму Росією, розширенні й посиленні міжнародних санкцій проти Росії, міжнародної безпеки, права людини, вплив окупації на економіку та екологію Криму.
Джапарова наголосила, що працюючи з міжнародними партнерами за цими напрямками, Україна зможе просуватися на шляху деокупації Криму.
"Важливо розуміти, що звільнення Криму від російської окупації - це не тільки питання справедливості. Це один із ключових чинників відновлення стабільності світового порядку і захисту спільних цінностей, які складають фундамент для розвитку людства", - додала заступник міністра.
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При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.