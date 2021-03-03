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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымская платформа будет фокусироваться на пяти практических направлениях работы, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Крымская платформа будет фокусироваться на пяти практических направлениях работы, - МИД

Украина создает Крымскую платформу, чтобы вынести дискуссию о деоккупации Крыму на уровень стратегического диалога на международном уровне.

Об этом заявила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, Крымская платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы: политике непризнания попытки аннексии Крыма Россией, расширении и ужесточении международных санкций против России, международной безопасности, правах человека, воздействии оккупации на экономику и экологию Крыма.

Джапарова подчеркнула, что, работая с международными партнерами по этим направлениям, Украина сможет продвигаться на пути деоккупации Крыма.

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"Важно понимать, что освобождение Крыма от российской оккупации - это не только вопрос справедливости. Это один из ключевых факторов восстановления стабильности мирового порядка и защиты общих ценностей, которые составляют фундамент для развития человечества", - добавила замминистра.

Автор: Володимир Янченко
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І шо, від цього ***** втече з Криму?
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03.03.2021 23:38 Ответить
Це може статися при сприятливих обставинах. Приклади- прибалтійські країни та берлінська стіна.
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04.03.2021 10:47 Ответить
Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар, жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
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04.03.2021 13:14 Ответить
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
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04.03.2021 13:15 Ответить
 
 