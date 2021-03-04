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До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин

Із березня Мін'юст затвердив новий перелік видів тварин, яких занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів.

До переліку внесено 171 новий вид тварин, серед яких: 3 види кільчастих червів, 36 - молюсків, 112 - членистоногих, 17 хордових.

Серед нових тварин: рак товстопалий; водомірка наяда; коконопряд золотистий; грицик великий; тритон гребінчастий; ящірка Ліндгольма; бичок Штайниця; вугор європейський; підуст звичайний; ховрах малий.

Загалом оновлений перелік містить 687 видів тварин. Для порівняння, до третього видання Червоної книги України 2009 року було занесено 543 види тварин.

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"До Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що перебувають на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатися посилені заходи для їхнього збереження та охорони", - зазначили в міністерстві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Надеюсь кацапы в книгу не попали.
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04.03.2021 00:23
+4
аграрии столько химии льют в землю, что скоро и людей надо будет вносить в красную книгу.
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04.03.2021 05:30
+3
Та скоро и горобцов не станет. Вижу только в больших городах голубей, сорок тварей и вот зимой вороны налетают до весны. Стрижей уже лет 30 не видел, ласточки редки.Одни кошаки по подвалам уже завыли--март ведь!
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04.03.2021 00:29
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Надеюсь кацапы в книгу не попали.
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04.03.2021 00:23 Відповісти
И зэбараны тож...
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04.03.2021 08:38 Відповісти
Яке миле фото. В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных - Цензор.НЕТ 6308

А черв*яків обов*язково у Червону Книгу ?
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04.03.2021 00:28 Відповісти
Та скоро и горобцов не станет. Вижу только в больших городах голубей, сорок тварей и вот зимой вороны налетают до весны. Стрижей уже лет 30 не видел, ласточки редки.Одни кошаки по подвалам уже завыли--март ведь!
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04.03.2021 00:29 Відповісти
и где вы все ворон видите ? настолько редкая птица . что не каждый год хоть издали увидеть удаётся
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04.03.2021 08:58 Відповісти
Так выходит я живу ещё в приличном зелёном крае! Зря волновался. Кстати речь о Харькове. А где это вороны не залетают?
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04.03.2021 20:29 Відповісти
вы может как обычно люди ворон с грачами путаете ? я на юге Запорожской уже забыл когда чёрную ворону видел которая в Украине считается редкой .залётной да и то в основном в западной части страны . от центральной Европы и до примерно байкала это очень редкая птица .
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04.03.2021 21:28 Відповісти
Возникло у меня подозрение что мы тут единственные орнитологи на форуме---ну никто не вставил какую либо закидуху. Грачей спутать с воронами конечно сложно. Вот их то не видел тоже давно. В деревне был не вспомню когда и за комбайном или когда идёт вспашка по зяби грачи там стаями червяков глушат. А вот серых ворон, их ещё в Украине называют *галка* тоже не стало совсем. Ладно, тему орлов трогать не станем---тут точно налетят с коментами. Скоро весна, может пролетят над нами грачи к братанам северным, там любят грачей ещё со времён художника Саврасова, что картинку нарисовал когда то *Грачи прилетели* а потом пока не сбухался репродукций штук 200 нарисовал---с того и жил пока не помер.
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05.03.2021 20:00 Відповісти
таки галка и серая ворона \ восточноевропейская \ они очень разные а грачи. у нас на юге по крайней мере на зиму не улетают уже лет 40. живут в городе прекрасно . на каждом высоком дереве или на лэп по несколько гнёзд . утром стаей длиной в метров 600 -- 1000 на свалку . вечером обратно .
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05.03.2021 21:25 Відповісти
Вороны (серые бока) есть но мало..нету горлиц...нет возле скамеек горобчиков, нет жаворонков...
Зато все засрано обычными голубями...голубей нужно уничтожать беспощадно..они пользы не приносят только срут....
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05.03.2021 20:05 Відповісти
как появилась пневматика в большом количестве так горлиц стали выбивать . с осени по весну когда листьев нет их дауны и выбивают с балконов - развлекаются . воробьи заметил тоже как то периодически пропадают уже лет 20 и с чем связано так по моему ни кто и не смог понять . у воробья вообще в природе месяцев 8 средняя жизнь
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05.03.2021 21:38 Відповісти
Кстати о птичках...горлицу в Одессе я увидел только в лет 7-8 во 2м классе в горсаду...было огроменое количество воробьев (а сейчас они только на рынках) и голубей....сейчас голубей стало с передозом, а воробьев нет...чайки и бакланы на мусорках...нет скворцов....
Зато на поскоте появились белки )))) и дельфины в Фонтанке и в нефтегавани..и даже на Ланжероне когда вода холодная)))
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05.03.2021 21:48 Відповісти
у нас дельфинов или сетками поубивали \ запутался - задохнулся \ или слор
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05.03.2021 23:28 Відповісти
или с лодок постреляли на дельфиний жир . возле берега постоянно висели подвешенные на дерево с отрубленными плавниками жир сцеживали . а в детстве помню возле берега плавали постоянно
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05.03.2021 23:32 Відповісти
Заметьте - это расширенный список. Такими темпами краснокнижными станут воробей и кротокрыс! Да что там крысы - тараканов скоро начнем защищать только чтоб защитные комитеты соответствующие получали финансирование ))
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04.03.2021 00:48 Відповісти
Ха, животинки побежали! Ну-ну.
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04.03.2021 00:56 Відповісти
цікаво, як водомірок будуть оберігати?
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04.03.2021 01:18 Відповісти
Припинять видавати ліцензії на відстріл. В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных - Цензор.НЕТ 6697
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04.03.2021 01:33 Відповісти
аграрии столько химии льют в землю, что скоро и людей надо будет вносить в красную книгу.
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04.03.2021 05:30 Відповісти
Людей занесли в книгу рекордів Covid.
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04.03.2021 08:27 Відповісти
...что рыбы будут сами вылазить из реки, гоняться за рыбаками, и стоя на коленях умолять забрать их отсюда и зажарить... До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин - Цензор.НЕТ 3729
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05.03.2021 21:52 Відповісти
Необходимо вообще запретить убийства диких животных!
Это крайняя необходимость, а в Украине, уж точно! В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных - Цензор.НЕТ 7053
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04.03.2021 06:57 Відповісти
Так шо - совсем запретить ВСУ в лугандоне стрелять?.. До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин - Цензор.НЕТ 4303
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04.03.2021 08:40 Відповісти
Відстріл кацапні - має бути єдиним дозволеним в Україні видом полювання
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04.03.2021 09:50 Відповісти
Так реально нечего отстрелливать..разве что бродячих собак в мегаполисах...
Организовать отлов волков сетями ради развлечения и охотники ветеринары пусть им антирабические прививки делают..лис тоже самое...Прививки за гос счет и охотничий сбор
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05.03.2021 20:08 Відповісти
Так мы бережем природу! До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин - Цензор.НЕТ 2026
Это наша земля! Берегите природу. Такими темпами наши внуки получат марсианские пейзажи в Украине.
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04.03.2021 09:15 Відповісти
Доведеться підуста на рибалці випускати
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04.03.2021 09:31 Відповісти
Та забороніть уже полювання. Пити горілку на природі, можна і не вбиваючи тварин.
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04.03.2021 09:49 Відповісти
А крымские рыбы-эндемики? их там с полдюжины насчитать можно было...пока кацапы воду не выпили
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04.03.2021 09:50 Відповісти
Поклонников зеленского внесите-уменьшается количество ,,сделавшихвсех,, в турборежиме
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04.03.2021 10:20 Відповісти
 
 