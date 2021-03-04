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В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных

3 марта Минюст утвердил новый перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресутрсов.

В перечень внесен 171 новый вид животных, среди которых: 3 вида кольчатых червей, 36 - моллюсков, 112 - членистоногих, 17 хордовых.

Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, гребенчатый тритон, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый.

Всего обновленный перечень включает 687 видов животных. Для сравнения, в третье издание Красной книги Украины 2009 года было занесено 543 вида животных.

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В Красную книгу Украины в первую очередь вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается в результате хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут использоваться усиленные меры для их сохранения и охраны", - отметили в министерстве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Надеюсь кацапы в книгу не попали.
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04.03.2021 00:23
+4
аграрии столько химии льют в землю, что скоро и людей надо будет вносить в красную книгу.
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04.03.2021 05:30
+3
Та скоро и горобцов не станет. Вижу только в больших городах голубей, сорок тварей и вот зимой вороны налетают до весны. Стрижей уже лет 30 не видел, ласточки редки.Одни кошаки по подвалам уже завыли--март ведь!
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04.03.2021 00:29
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Надеюсь кацапы в книгу не попали.
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04.03.2021 00:23 Ответить
И зэбараны тож...
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04.03.2021 08:38 Ответить
Яке миле фото. В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных - Цензор.НЕТ 6308

А черв*яків обов*язково у Червону Книгу ?
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04.03.2021 00:28 Ответить
Та скоро и горобцов не станет. Вижу только в больших городах голубей, сорок тварей и вот зимой вороны налетают до весны. Стрижей уже лет 30 не видел, ласточки редки.Одни кошаки по подвалам уже завыли--март ведь!
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04.03.2021 00:29 Ответить
и где вы все ворон видите ? настолько редкая птица . что не каждый год хоть издали увидеть удаётся
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04.03.2021 08:58 Ответить
Так выходит я живу ещё в приличном зелёном крае! Зря волновался. Кстати речь о Харькове. А где это вороны не залетают?
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04.03.2021 20:29 Ответить
вы может как обычно люди ворон с грачами путаете ? я на юге Запорожской уже забыл когда чёрную ворону видел которая в Украине считается редкой .залётной да и то в основном в западной части страны . от центральной Европы и до примерно байкала это очень редкая птица .
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04.03.2021 21:28 Ответить
Возникло у меня подозрение что мы тут единственные орнитологи на форуме---ну никто не вставил какую либо закидуху. Грачей спутать с воронами конечно сложно. Вот их то не видел тоже давно. В деревне был не вспомню когда и за комбайном или когда идёт вспашка по зяби грачи там стаями червяков глушат. А вот серых ворон, их ещё в Украине называют *галка* тоже не стало совсем. Ладно, тему орлов трогать не станем---тут точно налетят с коментами. Скоро весна, может пролетят над нами грачи к братанам северным, там любят грачей ещё со времён художника Саврасова, что картинку нарисовал когда то *Грачи прилетели* а потом пока не сбухался репродукций штук 200 нарисовал---с того и жил пока не помер.
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05.03.2021 20:00 Ответить
таки галка и серая ворона \ восточноевропейская \ они очень разные а грачи. у нас на юге по крайней мере на зиму не улетают уже лет 40. живут в городе прекрасно . на каждом высоком дереве или на лэп по несколько гнёзд . утром стаей длиной в метров 600 -- 1000 на свалку . вечером обратно .
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05.03.2021 21:25 Ответить
Вороны (серые бока) есть но мало..нету горлиц...нет возле скамеек горобчиков, нет жаворонков...
Зато все засрано обычными голубями...голубей нужно уничтожать беспощадно..они пользы не приносят только срут....
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05.03.2021 20:05 Ответить
как появилась пневматика в большом количестве так горлиц стали выбивать . с осени по весну когда листьев нет их дауны и выбивают с балконов - развлекаются . воробьи заметил тоже как то периодически пропадают уже лет 20 и с чем связано так по моему ни кто и не смог понять . у воробья вообще в природе месяцев 8 средняя жизнь
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05.03.2021 21:38 Ответить
Кстати о птичках...горлицу в Одессе я увидел только в лет 7-8 во 2м классе в горсаду...было огроменое количество воробьев (а сейчас они только на рынках) и голубей....сейчас голубей стало с передозом, а воробьев нет...чайки и бакланы на мусорках...нет скворцов....
Зато на поскоте появились белки )))) и дельфины в Фонтанке и в нефтегавани..и даже на Ланжероне когда вода холодная)))
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05.03.2021 21:48 Ответить
у нас дельфинов или сетками поубивали \ запутался - задохнулся \ или слор
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05.03.2021 23:28 Ответить
или с лодок постреляли на дельфиний жир . возле берега постоянно висели подвешенные на дерево с отрубленными плавниками жир сцеживали . а в детстве помню возле берега плавали постоянно
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05.03.2021 23:32 Ответить
Заметьте - это расширенный список. Такими темпами краснокнижными станут воробей и кротокрыс! Да что там крысы - тараканов скоро начнем защищать только чтоб защитные комитеты соответствующие получали финансирование ))
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04.03.2021 00:48 Ответить
Ха, животинки побежали! Ну-ну.
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04.03.2021 00:56 Ответить
цікаво, як водомірок будуть оберігати?
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04.03.2021 01:18 Ответить
Припинять видавати ліцензії на відстріл. В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных - Цензор.НЕТ 6697
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04.03.2021 01:33 Ответить
аграрии столько химии льют в землю, что скоро и людей надо будет вносить в красную книгу.
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04.03.2021 05:30 Ответить
Людей занесли в книгу рекордів Covid.
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04.03.2021 08:27 Ответить
...что рыбы будут сами вылазить из реки, гоняться за рыбаками, и стоя на коленях умолять забрать их отсюда и зажарить... До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин - Цензор.НЕТ 3729
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05.03.2021 21:52 Ответить
Необходимо вообще запретить убийства диких животных!
Это крайняя необходимость, а в Украине, уж точно! В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных - Цензор.НЕТ 7053
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04.03.2021 06:57 Ответить
Так шо - совсем запретить ВСУ в лугандоне стрелять?.. До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин - Цензор.НЕТ 4303
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04.03.2021 08:40 Ответить
Відстріл кацапні - має бути єдиним дозволеним в Україні видом полювання
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04.03.2021 09:50 Ответить
Так реально нечего отстрелливать..разве что бродячих собак в мегаполисах...
Организовать отлов волков сетями ради развлечения и охотники ветеринары пусть им антирабические прививки делают..лис тоже самое...Прививки за гос счет и охотничий сбор
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05.03.2021 20:08 Ответить
Так мы бережем природу! До Червоної книги України внесено 171 новий вид тварин - Цензор.НЕТ 2026
Это наша земля! Берегите природу. Такими темпами наши внуки получат марсианские пейзажи в Украине.
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04.03.2021 09:15 Ответить
Доведеться підуста на рибалці випускати
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04.03.2021 09:31 Ответить
Та забороніть уже полювання. Пити горілку на природі, можна і не вбиваючи тварин.
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04.03.2021 09:49 Ответить
А крымские рыбы-эндемики? их там с полдюжины насчитать можно было...пока кацапы воду не выпили
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04.03.2021 09:50 Ответить
Поклонников зеленского внесите-уменьшается количество ,,сделавшихвсех,, в турборежиме
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04.03.2021 10:20 Ответить
 
 