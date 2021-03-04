В Красную книгу Украины внесен 171 новый вид животных
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
3 марта Минюст утвердил новый перечень видов животных, которых занесут в четвертую редакцию Красной книги Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресутрсов.
В перечень внесен 171 новый вид животных, среди которых: 3 вида кольчатых червей, 36 - моллюсков, 112 - членистоногих, 17 хордовых.
Среди новых животных: рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, гребенчатый тритон, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый.
Всего обновленный перечень включает 687 видов животных. Для сравнения, в третье издание Красной книги Украины 2009 года было занесено 543 вида животных.
В Красную книгу Украины в первую очередь вносят реликтовые и эндемичные виды, виды, находящиеся на границе ареала, виды, имеющие особую научную ценность, а также виды, распространение которых быстро уменьшается в результате хозяйственной деятельности человека. Это означает, что для этих видов будут использоваться усиленные меры для их сохранения и охраны", - отметили в министерстве.
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А черв*яків обов*язково у Червону Книгу ?
Зато все засрано обычными голубями...голубей нужно уничтожать беспощадно..они пользы не приносят только срут....
Зато на поскоте появились белки )))) и дельфины в Фонтанке и в нефтегавани..и даже на Ланжероне когда вода холодная)))
Это крайняя необходимость, а в Украине, уж точно!
Организовать отлов волков сетями ради развлечения и охотники ветеринары пусть им антирабические прививки делают..лис тоже самое...Прививки за гос счет и охотничий сбор
Это наша земля! Берегите природу. Такими темпами наши внуки получат марсианские пейзажи в Украине.