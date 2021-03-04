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Львів (2082) самогубство (489) патрульна поліція (1400)

34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту

Новини Цензор.НЕТ Події

34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту

Співробітник управління патрульної поліції у Львівській області покінчив життя самогубством на території управління у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко.

"Вранці перед тим, як заступити на службу, виявили патрульного з вогнепальним пораненням в голову. За попередніми даними, трагедія сталася в зв'язку з сімейними проблемами в сім'ї 34-річного патрульного", - сказав Пилипенко.

За словами начальника управління, всі обставини інциденту з'ясовують співробітники ДБР.

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У той же час львівське інтернет-видання Zaxid.net з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що поліцейський отримав зброю, а після цього зайшов у туалет на території управління і там вистрілив собі в голову.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
больные на голову боты и умолешенные....что вы тут обсуждаете и надсмехаетесь? с головой не впорядке .произошла какая то драма в семье и его жизни.. он решил таким способом решить свои проблемы к большему сожалению....а вы тут фантазировать начали .некоторые вижу (извращенцы...)) почему я не обсуждаю... да потому что дружу с головой и нет темы для обсуждения и фантазиям...((
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04.03.2021 11:56
+3
в сша его отстранил бы психолог от службы, и его душевное состояние контролировали бы ещедневно на принудительных сеансах у психотерапевта. а если он возьмет пистолет и пойдет стрелять в супермаркете людей, как евсюков в кацапстане ?
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04.03.2021 12:55
+3
хорошо что он себе голову отстрелил а не какому то прохожему или продавцу в магазине, и на том спасибо.
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04.03.2021 12:56
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проблемы... решил пораскинуть мозгами и решить их, но что то пошло не так...
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04.03.2021 11:17 Відповісти
34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту - Цензор.НЕТ 8918
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04.03.2021 12:02 Відповісти
И шо нам теперь думать ?
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04.03.2021 11:24 Відповісти
Запретить патрульных/пистолеты.
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04.03.2021 11:26 Відповісти
это же хороший акт!
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04.03.2021 11:40 Відповісти
Жаль.Даже если в семьи что-либо произошло, в его годы можно было б и начать новую жизнь.
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04.03.2021 11:33 Відповісти
Почему пошло не так,нормально пораскидовал мозги)
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04.03.2021 11:36 Відповісти
Оружие, у людей должно быть! Хотя и у полицейских тоже, что бы становится хорошими! А еще Аваков-черт хочет оставить себе "траву", мол- какой вам прок от нее, люди. Ведь 60% не поддержки людей полиции, для чего он удерживает?!?! Мучать, грабить, вымогать, торговать наркотой.... это же все есть на улицах.
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04.03.2021 11:39 Відповісти
больные на голову боты и умолешенные....что вы тут обсуждаете и надсмехаетесь? с головой не впорядке .произошла какая то драма в семье и его жизни.. он решил таким способом решить свои проблемы к большему сожалению....а вы тут фантазировать начали .некоторые вижу (извращенцы...)) почему я не обсуждаю... да потому что дружу с головой и нет темы для обсуждения и фантазиям...((
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04.03.2021 11:56 Відповісти
в сша его отстранил бы психолог от службы, и его душевное состояние контролировали бы ещедневно на принудительных сеансах у психотерапевта. а если он возьмет пистолет и пойдет стрелять в супермаркете людей, как евсюков в кацапстане ?
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04.03.2021 12:55 Відповісти
хорошо что он себе голову отстрелил а не какому то прохожему или продавцу в магазине, и на том спасибо.
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04.03.2021 12:56 Відповісти
там половина таких, или себе или кому-то голову прострелят.
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04.03.2021 13:10 Відповісти
Дійсно, смердючки інтернентні... В реалі при комусь сторонньому побоялися би смердіти.
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09.04.2021 20:36 Відповісти
а шо тут думать. полицейский начальник вымогал деньги, которых у подчинённого не было.
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04.03.2021 13:09 Відповісти
34-річний патрульний наклав на себе руки на Львівщині, ДБР з'ясовує всі обставини інциденту - Цензор.НЕТ 1579 а може совість прокинулася ?
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04.03.2021 13:15 Відповісти
та ясно... только психолог не ясновидящий и не божество какое то который знает когда у кого в семье будет нелад или что думает каждый человек...что у него в голове? ведь психический сдвиг может произойти у каждого на любую тему однажды, толи так. толи под действием алкоголя или наркотиков .или от безответной любви измене или много других причин...никакой психолог не знает этого, а знал бы, так в мире не было бы ни суицидов разных видов ежеминутно...и массовых убийств людей и других шизиков.... иногда и меня бывает такие придурки так твари тупизной доводят до срыва нервного..... просто аж крышу рвёт от таких споров..... и таким говорю знакомым.... что я не удивляюсь кое кому что у кого то от таких как ты не выдерживают нервы и они в порывах гнева и срыва психического кого то убивают...вот так можно довести даже нормального человека...(( есть у меня один приятель.... такое тупое существо он меня так выводит часто...а ему хотябы что....((
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04.03.2021 13:09 Відповісти
бесконечно далеки вы от народа. я вот своему начальнику, и почти всем его заместителям постоянно хотел дать по @блу. но это не отменяет того факта, что это были конченные прожжённые милицейские беспредельщики - начальник не стесняясь брал у авторитета деньги - туго перетянутую пачку высотой 25 см, держа в руках не стесняясь шел через все этажи и по длиннющему коридору к себе в кабинет. 3,14доры они все.
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04.03.2021 13:18 Відповісти
я и есть народ...я пенсионер на минимальной пенсии патриот...про милицию знаю не понаслышке так как знаком с экс начальником сбу города и другими начальниками управлений города .ясно что все уже в отсавке и они полковники и даже генералыа кто помоложе продолжают работать.... все службы знаю так как в них работали родственники. а сейчас племянники служат и уже все майоры и следователи... так что всё знаю и вижу... а сейчас и знать не нужно всё в новостях и интернете их показывают...так что...((есть нормальные но таких меньшинство...а этот конкретный вы его тоже под гребёнку подвели вижу...
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04.03.2021 13:25 Відповісти
Аваков робить висновки про народ на основі своїх співробітників? А от мав би вдома пістолет то, застрелився б не з табельного і не на робочому місці.
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04.03.2021 14:11 Відповісти
 
 