РНБО підготувала проєкт Стратегії кібербезпеки на 2021-2025 рр.

Робоча група при Національному координаційному центрі кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки України на 2021-2025 рр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Метою Стратегії кібербезпеки України на 2021–2025 роки визначено створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства, держави. Документ ґрунтується на засадах стримування, кіберстійкості та взаємодії. Координатором реалізації Стратегії є Національний координаційний центр кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Робочою групою були визначені концептуальні підходи до подальшого розвитку національної системи кібербезпеки. Основні з них базуються на:

всеохоплюючому розумінні та аналізі цифрового середовища, глобальних трендів кібербезпекового середовища (з одночасним урахуванням особливостей нашої країни), неухильному захисті національних інтересів України;

перманентності заходів з удосконалення законодавства у сфері кібербезпеки;

орієнтованості на економічне і соціальне зростання суспільства;

збалансованому забезпеченні потреб держави і прав громадян, дотриманні законності, процесуальних гарантій та засобів правового захисту;

визначенні чітких ролей, потреб, зобов’язань під час розв’язання завдань кібербезпеки різного ступеня складності;

ризик-орієнтованому підході щодо заходів забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

запровадженні механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;

проактивному підході, що передбачає здійснення випереджувальних заходів;

забезпеченні демократичного цивільного контролю за функціонуванням національної системи кібербезпеки.

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Передбачається, що у перший рік дії Стратегії будуть невідкладно розроблені індикатори оцінки стану кібербезпеки і кіберзахисту; проведено огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом; розроблені та запроваджені механізми проведення оглядів стану національної системи кібербезпеки.