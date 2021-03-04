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РНБО (1721) кібербезпека (656)

РНБО підготувала проєкт Стратегії кібербезпеки на 2021-2025 рр.

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

РНБО підготувала проєкт Стратегії кібербезпеки на 2021-2025 рр.

Робоча група при Національному координаційному центрі кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки України на 2021-2025 рр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Метою Стратегії кібербезпеки України на 2021–2025 роки визначено створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства, держави. Документ ґрунтується на засадах стримування, кіберстійкості та взаємодії. Координатором реалізації Стратегії є Національний координаційний центр кібербезпеки", - йдеться в повідомленні.

Робочою групою були визначені концептуальні підходи до подальшого розвитку національної системи кібербезпеки. Основні з них базуються на:

  • всеохоплюючому розумінні та аналізі цифрового середовища, глобальних трендів кібербезпекового середовища (з одночасним урахуванням особливостей нашої країни), неухильному захисті національних інтересів України;
  • перманентності заходів з удосконалення законодавства у сфері кібербезпеки;
  • орієнтованості на економічне і соціальне зростання суспільства;
  • збалансованому забезпеченні потреб держави і прав громадян, дотриманні законності, процесуальних гарантій та засобів правового захисту;
  • визначенні чітких ролей, потреб, зобов’язань під час розв’язання завдань кібербезпеки різного ступеня складності;
  • ризик-орієнтованому підході щодо заходів забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;
  • запровадженні механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;
  • проактивному підході, що передбачає здійснення випереджувальних заходів;
  • забезпеченні демократичного цивільного контролю за функціонуванням національної системи кібербезпеки.

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Передбачається, що у перший рік дії Стратегії будуть невідкладно розроблені індикатори оцінки стану кібербезпеки і кіберзахисту; проведено огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом; розроблені та запроваджені механізми проведення оглядів стану національної системи кібербезпеки.

Автор: Анастасія Потіха
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Без определения КТО будет обеспечивать эту самую "кибербезопасность", за какие деньги и на каких условиях, можете себе эту "Стратегию" в одно место засунуть. Очередная пустая бумажка для создания видимости работы.
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04.03.2021 12:37 Відповісти
Ціла РНБО розробляє СТРАТЕГІЮ, єдина суть якої полягає в нещадній та безкомпромісній боротьбі з дівками, які роздягаються перед веб-камерою.
Куди тільки мої податки йдуть...
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04.03.2021 12:44 Відповісти
 
 