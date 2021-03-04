СНБО подготовил проект Стратегии кибербезопасности на 2021-2025 гг.
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Рабочая группа при Национальном координационном центре кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект Стратегии кибербезопасности Украины на 2021-2025 гг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Целью Стратегии кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы определено создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества, государства. Документ основывается на принципах сдерживания, киберстойкости и взаимодействия. Координатором реализации Стратегии является Национальный координационный центр кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Рабочей группой были определены концептуальные подходы к дальнейшему развитию национальной системы кибербезопасности. Основные из них базируются на:
- всеобъемлющем понимании и анализе цифровой среды, глобальных трендов среды кибербезопасности (с одновременным учетом особенностей нашей страны), неуклонной защите национальных интересов Украины;
- перманентности мер по совершенствованию законодательства в сфере кибербезопасности;
- ориентированности на экономический и социальный рост общества;
сбалансированном обеспечении потребностей государства и прав граждан, соблюдении законности, процессуальных гарантий и средств правовой защиты;
- определении четких ролей, потребностей, обязательств при решении задач кибербезопасности разной степени сложности;
- риск-ориентированном подходе к мерам обеспечения кибербезопасности и киберзащиты;
- внедрении механизмов государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности;
- проактивном подходе, который предусматривает осуществление предупредительных мер;
- обеспечении демократического гражданского контроля за функционированием национальной системы кибербезопасности.
Предполагается, что в первый год действия Стратегии будут безотлагательно разработаны индикаторы оценки состояния кибербезопасности и киберзащиты; проведен обзор состояния киберзащиты критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации, внедрены механизмы проведения осмотров состояния национальной системы кибербезопасности.
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