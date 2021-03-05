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У Київській області введено помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Київській області введено помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки, - ОДА

В Київській області з 4 березня почав діяти "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"На території регіонів, які увійшли в "помаранчеву зону", діють ті самі карантинні обмеження, що й на "жовтому" рівні. Тобто дозволяється проведення культурних і спортивних заходів, робота ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00, а також басейнів, спортзалів і фітнес-центрів", - наголошується в інформації.

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В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 8940
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04.03.2021 18:55 Відповісти
В школах учнів вже нема чверті! Діти швидко переносять вірус до близьких, зараз на весняних канікулах позаражють дідусів та бабусь в селах... Треба переходити на дистанційку та якось дотерпіти до наступного року В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 2532
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04.03.2021 18:55 Відповісти
Так уже заговорили про третью волну и локдаун. Это вместо вакцинации, которую решили растянуть на два года.
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04.03.2021 18:58 Відповісти
На территории регионов, вошедших в "оранжевую зону", действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом"

А в чем тогда разница? В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 5191
Ты что дальтоник? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь?

В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 7261
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04.03.2021 19:01 Відповісти
 
 