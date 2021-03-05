У Київській області введено помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки, - ОДА

В Київській області з 4 березня почав діяти "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в Фейсбуці пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"На території регіонів, які увійшли в "помаранчеву зону", діють ті самі карантинні обмеження, що й на "жовтому" рівні. Тобто дозволяється проведення культурних і спортивних заходів, робота ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00, а також басейнів, спортзалів і фітнес-центрів", - наголошується в інформації.

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