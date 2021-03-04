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В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА

В Киевской области с 4 марта начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила  в Фейсбуке пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"На территории регионов, вошедших в "оранжевую зону", действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом" уровне. То есть разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров", - отмечается в информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине

Автор: Роман Свиридович
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В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 8940
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04.03.2021 18:55 Ответить
В школах учнів вже нема чверті! Діти швидко переносять вірус до близьких, зараз на весняних канікулах позаражють дідусів та бабусь в селах... Треба переходити на дистанційку та якось дотерпіти до наступного року В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 2532
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04.03.2021 18:55 Ответить
Так уже заговорили про третью волну и локдаун. Это вместо вакцинации, которую решили растянуть на два года.
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04.03.2021 18:58 Ответить
На территории регионов, вошедших в "оранжевую зону", действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом"

А в чем тогда разница? В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 5191
Ты что дальтоник? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь?

В Киевской области введен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, - ОГА - Цензор.НЕТ 7261
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04.03.2021 19:01 Ответить
 
 