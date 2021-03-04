Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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"Жіночими" обов’язками 64% українців вважають готування їжі, а хатні справи - 56%. Водночас до 40% переконані, що цю роботу в їхніх родинах виконують як чоловіки, так і жінки.
Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг". Директор групи Любомир Мисів представив їх на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Готує їсти в нас переважно жінка, займається хатніми справами переважно жінка, виховання дітей в нас також вважається більше обов’язком жінки. Хоча ми бачимо, що вже 54% говорять про те, що ця діяльність розподіляється між чоловіком і жінкою порівну", - зауважив Мисів.
На запитання "Хто у вашій сім’ї, парі готує їсти" - 25% респондентів відповіли "лише жінка", 39% - "частіше жінка", 32 % - порівну. Водночас за словами 19% респондентів у їхніх родинах чи парах тільки жінка займається хатніми справами, 37 % відповіли "частіше жінка", 40% стверджують, що ці обов’язки пари ділять порівну.
"45% говорять, що розпоряджається бюджетом жінка, і половина говорить про те, що це роблять представники обох статей, 14% говорять, що це роблять чоловіки", - додав Мисів.
Водночас 54% респондентів стверджують, що разом виховують дітей, 31% - що цей обов’язок лежить частіше на жінці, і 10% - тільки на жінці.
"Питання головування в родині - одне з більш суперечливих і те, що викликає дискусії. На сьогоднішній день ми маємо 63%, які говорять про те, що ця роль розподілена порівну, 14% кажуть, що все ж таки жінка головує", - зауважив Мисів.
За його словами, 65% респондентів зауважили, що в їхніх сім’ях, парах гроші заробляють чоловіки, 20% говорять, що заробіток спільний, а 15% - що більше заробляє жінка.
Опитування проведено соціологічної групою "Рейтинг" 27–28 лютого серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 1500 респондентів опитали шляхом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності не більше 2,5%.
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- кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне..
Это, как я понимаю, женщины держслужбовців, они всегда "успешные бизнесвумен"
Хтось це цінує ?
бещробітного чоловіка, дітей і пенсіонерів-батьків. 😊
І це питання не до патріархального укладу нашої країни, а до уряду та ідеології ліберальної демократії, чому нашому народу потрібно їхати на заробітки, аби пргодувати сім'ю, якщо на нашій праці будують маєтки, які і не снилися багатіям європи та америки? Може пора зробити крок назад, до народовладдя, подалі від "представницької демократії"?
І стосунки між статями - загалом.
Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.
Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.
Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
Фемінізм від Сатани.
Слава Україні та українському народу, що несе в собі дух славетної Європи, яка ще не втратила мужності та здоров'я під ударами більшовизму та ліберальних зрадників!
зебіли йдіть ви на... кухню, ви це здобули, теперь жарТЕ та їжТЕ !
Жінка вдома - це і лікар, і психолог, і вчитель, і менеджер, і кухар, і..і..і.. А нинішні феміністки намагаються представити таку роль, як роль невільниці, чи рабині.
Якщо жінка хоче будувати кар'єру, то вона повинна не заводити сім'ю. Не вийде ні кар'єри, і сім'ї (є звичайно поодинокі вийнятки, які лише підкреслюють правило)
Еще регулярно пить таблетки от головной боли.
Якщо дружина заробляє на сім'ю то, тут вже варто чоловіку брати на себе не типові для нашої культури функції. Тут наступає культурний злом але це, не саме страшне.
В нашій ситуації найгірше те що, мають працювати і чоловік і дружина аби підтримувати хоч якийсь рівень статку. Тому це, неменуче веде до конфлікту в розподілі сімейних обов'язків. Але найгірше це, впливає на дітей. Тому що, об'єктивно і неминуче веде до зменшення часу виділеного на піклування про дітей.
Якщо в Радянські часи частину відповідальності на себе брала держава і більш-менш нормально функціонували дитячі садки та школи, були доступні позашкільні гуртки та спортивні школи, функціонували ДОСААФи тощо. То, зараз проблеми з садочками, а про школи взагалі немає розмови, початкова та середня освіти деградували, а буть який гурток коштує щонайменше чверті середньої зарплати. При тому що, в селах де сберігається традиційний уклад і діти хоч якось в нього включені то, в містах вони взагалі кинуті на призволяще.
Если вести дискуссию с точки зрения обязанностей, то это с самого начала создаёт почву для обид и разногласий.
И это я как категорический противник современной западной толерастии и феминизма говорю.