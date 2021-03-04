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жінки (484) опитування (1406) фемінізм (18)

Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кухня, дім, діти, - що українці вважають

"Жіночими" обов’язками 64% українців вважають готування їжі, а хатні справи - 56%. Водночас до 40% переконані, що цю роботу в їхніх родинах виконують як чоловіки, так і жінки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг". Директор групи Любомир Мисів представив їх на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Готує їсти в нас переважно жінка, займається хатніми справами переважно жінка, виховання дітей в нас також вважається більше обов’язком жінки. Хоча ми бачимо, що вже 54% говорять про те, що ця діяльність розподіляється між чоловіком і жінкою порівну", - зауважив Мисів.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 01

На запитання "Хто у вашій сім’ї, парі готує їсти" - 25% респондентів відповіли "лише жінка", 39% - "частіше жінка", 32 % - порівну. Водночас за словами 19% респондентів у їхніх родинах чи парах тільки жінка займається хатніми справами, 37 % відповіли "частіше жінка", 40% стверджують, що ці обов’язки пари ділять порівну.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 02

"45% говорять, що розпоряджається бюджетом жінка, і половина говорить про те, що це роблять представники обох статей, 14% говорять, що це роблять чоловіки", - додав Мисів.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 03

Водночас 54% респондентів стверджують, що разом виховують дітей, 31% - що цей обов’язок лежить частіше на жінці, і 10% - тільки на жінці.

"Питання головування в родині - одне з більш суперечливих і те, що викликає дискусії. На сьогоднішній день ми маємо 63%, які говорять про те, що ця роль розподілена порівну, 14% кажуть, що все ж таки жінка головує", - зауважив Мисів.

Кухня, дім, діти, - що українці вважають жіночими обовязками, - опитування 04

За його словами, 65% респондентів зауважили, що в їхніх сім’ях, парах гроші заробляють чоловіки, 20% говорять, що заробіток спільний, а 15% - що більше заробляє жінка.

Опитування проведено соціологічної групою "Рейтинг" 27–28 лютого серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 1500 респондентів опитали шляхом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності не більше 2,5%.
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Топ коментарі
+9
Я запропонував дружині завтра з'їздити в ліс по дрова, а я тим часом вечерю приготую. Вона так дивно на мене подивилася! Мовчки розвернулася й пішла.
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04.03.2021 20:38
+7
еще про церковь забыли..
- кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне.. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6401
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04.03.2021 20:07
+7
Чому ж проти ? Тоді ти - за.
Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.

Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.

Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
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04.03.2021 20:45
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Схоже на реальний стан речей.
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04.03.2021 20:01 Відповісти
Это не обязанности а разделение сфер ответственности в семье. Если женщина не хочет детей и быть хранительницей домашнего очага это ее выбор-пусть строит карьеру и не морочит голову нормальному мужику.Зачем рваться замуж и создавать семью?
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04.03.2021 21:51 Відповісти
не дивно, що ці середньовічні люди вибрали президентом телеперсонажа
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04.03.2021 20:06 Відповісти
Идеальная жена - это глухо-немая хозяйка пивного ресторана Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 467
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04.03.2021 20:09 Відповісти
Ну інша справа армія мова віра. Тренди 21го століття.
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04.03.2021 20:34 Відповісти
Якось у 91 поїзді зустріла польських хлопців, які приїхали по середньовічних українських наречених. Скаржилися: європейки не розуміють, що жінка - це слуга людини.
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05.03.2021 12:05 Відповісти
еще про церковь забыли..
- кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне.. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6401
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04.03.2021 20:07 Відповісти
В ФРН тільки ці лозунги проштовхувати не можно - бо скінчиться все судом...
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04.03.2021 20:33 Відповісти
вот Адольф (вы поняли откуда это) этот девиз испоганил так же как и свастику, НО да - это не размытые христианские ценности..
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04.03.2021 20:46 Відповісти
Он только проиграл. А испоганили все остальное - позднее, с помощью денацификации. А так-то вплоть до 60-х, многие видели в символах альтернативу серпу с молотом и либеральным дегенератам-эксплуататорам.
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04.03.2021 20:47 Відповісти
Он не говорил : дом . Три к : киндер, кирхе, кюхе .
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04.03.2021 20:52 Відповісти
принимается - про дом не было..
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04.03.2021 20:55 Відповісти
Ну так мы и не в ФРГ. Нас то не забивали всем миром, чтобы белый человек не восторжествовал на планете...
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04.03.2021 20:48 Відповісти
"а 15% - что больше зарабатывает женщина".Источник: https://censor.net/ru/n3251543
Это, как я понимаю, женщины держслужбовців, они всегда "успешные бизнесвумен"
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Безплатний труд. Називається...
Хтось це цінує ?
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04.03.2021 20:15 Відповісти
Я запропонував дружині завтра з'їздити в ліс по дрова, а я тим часом вечерю приготую. Вона так дивно на мене подивилася! Мовчки розвернулася й пішла.
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04.03.2021 20:38 Відповісти
Друже так а куда ушла твоя жена?в лес по дрова,вечерю готовить или к другому?это я к тому шо стоит ли предлагать подобное своей жене.
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04.03.2021 21:51 Відповісти
У вітальню. Тєлік дивиться.
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04.03.2021 21:54 Відповісти
Дивно. Я почав думати, що більшість українців вважають, що обов'язок двки - робота в Чехії, Польщі, Іспанії, Італії для утримання дому,
бещробітного чоловіка, дітей і пенсіонерів-батьків. 😊
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04.03.2021 20:16 Відповісти
То забаганки фемтарганів. Насправді це чоловіки їдуть по дванадцять годин ішакувати на Чеських "гарячих" виробництвах, аби утримувати жінку, дітей, тещу та батьків.
І це питання не до патріархального укладу нашої країни, а до уряду та ідеології ліберальної демократії, чому нашому народу потрібно їхати на заробітки, аби пргодувати сім'ю, якщо на нашій праці будують маєтки, які і не снилися багатіям європи та америки? Може пора зробити крок назад, до народовладдя, подалі від "представницької демократії"?
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04.03.2021 20:46 Відповісти
Погоджуся. Саме тому і писав свій пост. Бо для того, щоб жінка виховувала дітей і пильнувала дім, чоловік повинен мати хорошу роботу з достойною зарплатнею. І то у себе вдома, у Коломиї, Самборі, Чорткові, Умані, Горішніз Плавнях і т.д.
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04.03.2021 20:53 Відповісти
Настоящие мужчины должны добывать золото, воевать с индейцами и охотиться на бизонов!
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 1961
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04.03.2021 20:23 Відповісти
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 8566 По ходу, в Україні вони =добувають= трохи гривень, воюють =в танчики= і решту стрілялок (в тому числі - якраз і в процесі =добування=, тому на виході воно і не золото Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 1036 ) і полюють на спідниць. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 1036
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04.03.2021 20:36 Відповісти
Не треба так! Я, наприклад, в танчики не граю. Кіберпанк оце пройшов, РДР-2. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6797
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04.03.2021 20:40 Відповісти
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 3989
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04.03.2021 20:47 Відповісти
да ты шо) с цапами вон воюй - герой ))
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04.03.2021 21:09 Відповісти
СТРАНА ИНДИОТОВ
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04.03.2021 20:30 Відповісти
Сподіваюся, що там де порівну (приготування їжі, домашні справи, виховання дітей) - молодь, яка має шанс закласти іншу модель сім*ї та, відповідно, ставлення до жінки й матері.
І стосунки між статями - загалом.
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04.03.2021 20:33 Відповісти
Я проти поділу обов'язків. У кожного вони мають бути свої.
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04.03.2021 20:35 Відповісти
Чому ж проти ? Тоді ти - за.
Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.

Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.

Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
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04.03.2021 20:45 Відповісти
Kinder, Küche, Kirche.
Фемінізм від Сатани.
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04.03.2021 20:36 Відповісти
А чоловікам слабо куховарити? (як чоловік питаю)
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04.03.2021 20:36 Відповісти
Це не чоловіча робота.
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04.03.2021 20:39 Відповісти
Якщо руки з дупи то так краще не братися.
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04.03.2021 20:40 Відповісти
А ти любиш куховарити?
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04.03.2021 20:43 Відповісти
Я наприклад люблю готовити їжу а з домогосподарками куховарками мені відверто нудно, там крім того щоб задовольнити свої потреби нема чого робити.
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04.03.2021 21:35 Відповісти
То чоловіки їх туди засовують, шоб не готувати, а не ростуть, як ти вважаєш.
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04.03.2021 21:22 Відповісти
Та ми все робимо краще, окрім народження дітей, але нащо пригнічувати жінок?
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04.03.2021 20:42 Відповісти
Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування - Цензор.НЕТ 7373
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04.03.2021 21:09 Відповісти
Kinder, Küche, Kirche - і все буде в нас добре!
Слава Україні та українському народу, що несе в собі дух славетної Європи, яка ще не втратила мужності та здоров'я під ударами більшовизму та ліберальних зрадників!
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04.03.2021 20:41 Відповісти
Тьху! Така тема, і всі розбіглися....
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04.03.2021 20:54 Відповісти
олія українська вже по 50-60 грн. за 800-900 гр.,
зебіли йдіть ви на... кухню, ви це здобули, теперь жарТЕ та їжТЕ !
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04.03.2021 21:00 Відповісти
Українці! Беріть приклад з італійців. Серед них дуже багато холостяків, які живуть все життя неодруженими. Хатню роботу у них роблять прибиральниці, а жінок вони заводять лише для кохання. Принаймі - це честно, як по відношенню до жінок так і по відношенню до стосунків між чоловіком та жінкою.
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04.03.2021 21:03 Відповісти
у них попробуй развестись, ну если шо, а вы сразу про экономику ) платят прислуги ))
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04.03.2021 21:13 Відповісти
Пусть себе эти "обязанности" в жопу засунут. Не удивительно, что такое тупое стадо выбрало ************ Голобородька и "срущий мир". Ценности тупой Кацапии
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04.03.2021 21:14 Відповісти
Я повністю підтримую думку, що жінка повинна бути вдома і дбати за дім, чоловіка і дітей. Просто суспільство не повинно розглядати цю роль як приниження жінки.
Жінка вдома - це і лікар, і психолог, і вчитель, і менеджер, і кухар, і..і..і.. А нинішні феміністки намагаються представити таку роль, як роль невільниці, чи рабині.
Якщо жінка хоче будувати кар'єру, то вона повинна не заводити сім'ю. Не вийде ні кар'єри, і сім'ї (є звичайно поодинокі вийнятки, які лише підкреслюють правило)
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04.03.2021 21:26 Відповісти
Вам Светлана хочется спать до обеда сесть на шею мужу и ничего не делать, пончики и борщи готовитьи детьми прикрываться- яжемать.Домохозяйки -это просто ленивые и тупые женщины.От таких всегда гуляют мужчины.Хочется красивую , умную , равную себе женщину, а не дуньку с пончиками.
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04.03.2021 22:37 Відповісти
Сразу видно, что человек в жизни не занимался домашними делами. У вас, уважаемый, мозги мальчика, а не мужчины. Это гуляющему мальчику нужна "интересная" женщина, с которой не скучно. А мужчине, нужна жена, которая будет помогать ему устраивать дом и поднимать семью.
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04.03.2021 23:22 Відповісти
До тех пор пока женщина зарабатывает меньше , чем мужчина , будет именно она готовить и убирать, принеси-подай.А мужчинам удобно, и поэтому будут утверждать, что равноправие от сатаны.Удобно же придти домой и лежать на диване или водку пить.А , то что жена тоже пришла с работы и устала , то это от Бога такое., ишь чего равноправия хочет.бегом в норку.
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04.03.2021 22:32 Відповісти
Так равноправия нету. Ты обслуживаешь женщину, а не наоборот. Ты или её раб, или не "настоящий мужчина"- типа "алкаш, лентяй, не амбициозный, не мужик", короче ну очень плохой человек)) И это за пастирушки твоих трусов.. как-же, на кнопку нажать дело непростое...
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04.03.2021 22:41 Відповісти
С учётом века новых технологий, всё сейчас иначе и проще. Стирка- нажал на кнопочку и готово, сушка- тоже самое, посуда- посудомоечная машина, уборка- "робот-пылесос", готовка- мультиварка и прочие приблуды. Так что это не тоже самое, что раньше- с каким-нибудь тазиком на речку и стираешь там весь день раком, да в мыле. Сейчас женщина нужна только для этого дела... и то чтоб пришла и с утра потом ушла. И мозг не пилила целыми днями. Потому что женщины сейчас ,кроме ежедневного пиления мозга и "контроля" нифига почти и не делают. Им всё "принцей" и "настоящих мужчин" подавай. Насмотрятся киношек, передач для дегенератов и понеслось...Это совок так воспитал- з.п. жене, детей жене(в случае чего), а ты просто работай и максимум заначки на дешевое пивко затаривай. Вот твой удел или ты не "настоящий мужчина"?))
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04.03.2021 22:33 Відповісти
По такому принципу и мужчинам не надо дрова рубить, поле пахать, и много чего другого. Столько времени освободилось. Но, жена теперь кроме домашней работы еще и деньги зарабатывает. Лучший распределитель домашних и семейных хлопот - совесть, а не замшелый домострой.
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05.03.2021 07:37 Відповісти
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями

Еще регулярно пить таблетки от головной боли. Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування - Цензор.НЕТ 7711
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04.03.2021 22:35 Відповісти
Кто то волает за гендерное равенство, и при этом проводит такие опросы?! Серьезно, противоречий не назодите...
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05.03.2021 09:55 Відповісти
Тут проблема набагато глибша. Якщо в сім'ї чоловік заробляє достатньо грошей аби сім'я жила з його прибутків то, йому врядчи вистачає часу на приготування їжі, прибирання та дітей. І тут логічно що, дружина має взяти на себе ці справи.
Якщо дружина заробляє на сім'ю то, тут вже варто чоловіку брати на себе не типові для нашої культури функції. Тут наступає культурний злом але це, не саме страшне.
В нашій ситуації найгірше те що, мають працювати і чоловік і дружина аби підтримувати хоч якийсь рівень статку. Тому це, неменуче веде до конфлікту в розподілі сімейних обов'язків. Але найгірше це, впливає на дітей. Тому що, об'єктивно і неминуче веде до зменшення часу виділеного на піклування про дітей.
Якщо в Радянські часи частину відповідальності на себе брала держава і більш-менш нормально функціонували дитячі садки та школи, були доступні позашкільні гуртки та спортивні школи, функціонували ДОСААФи тощо. То, зараз проблеми з садочками, а про школи взагалі немає розмови, початкова та середня освіти деградували, а буть який гурток коштує щонайменше чверті середньої зарплати. При тому що, в селах де сберігається традиційний уклад і діти хоч якось в нього включені то, в містах вони взагалі кинуті на призволяще.
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05.03.2021 10:26 Відповісти
Сама постановка вопроса с точки зрения "обязанностей" оскорбительна. Нужно базироваться на договорённостях и диалоге, а не на "обязанностях".
Если вести дискуссию с точки зрения обязанностей, то это с самого начала создаёт почву для обид и разногласий.
И это я как категорический противник современной западной толерастии и феминизма говорю.
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05.03.2021 10:44 Відповісти
Каждый дрочит(ет?) как он хочет!
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05.03.2021 12:52 Відповісти
на кухні в основному готує той вдома, хто менше зайнятий, наприклад на роботі, у кого є час
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02.08.2022 15:46 Відповісти
 
 