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женщины (812) опрос (2621) феминизм (31)

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают

"Женскими" обязанностями 64% украинцев считают приготовления пищи, а 56% - домашние дела. При этом до 40% утверждают, что эту работу в их семьях выполняют как мужчины, так и женщины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Директор группы Любомир Мысив представил их на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Готовит есть у нас преимущественно женщина, занимается домашними делами преимущественно женщина, воспитание детей у нас также считается больше обязанностью женщины. Хотя мы видим, что уже 54% говорят о том, что эта деятельность распределяется между мужчиной и женщиной поровну", - отметил Мысив.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 01

На вопрос "Кто в вашей семье, паре готовит еду?" 25% респондентов ответили "только женщина", 39% - "чаще женщина", 32% - поровну. По словам 19% респондентов, в их семьях или парах только женщина занимается домашними делами, 37% ответили "чаще женщина", 40% утверждают, что эти обязанности в паре делят поровну.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 02

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"45% говорят, что распоряжается бюджетом женщина, и половина говорит о том, что это делают представители обоих полов, 14% говорят, что это делают мужчины", - добавил Мысив.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 03

В то же время 54% респондентов утверждают, что вместе воспитывают детей, 31% - что эта обязанность лежит чаще на женщине, и 10% - исключительно на женщине.

"Вопрос главенства в семье - один из наиболее противоречивых и вызывающих дискуссии. На сегодняшний день у нас есть 63%, которые говорят о том, что эта роль распределена поровну, 14% говорят, что все же женщина главенствует", - отметил Мысив.

Кухня, дом, дети, - что украинцы считают женскими обязанностями, - опрос 04

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По его словам, 65% респондентов отметили, что в их семьях, парах деньги зарабатывают мужчины, 20% говорят, что заработок общий, а 15% - что больше зарабатывает женщина.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" 27-28 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 1500 респондентов опросили путем телефонных интервью. Погрешность не превышает 2,5%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Я запропонував дружині завтра з'їздити в ліс по дрова, а я тим часом вечерю приготую. Вона так дивно на мене подивилася! Мовчки розвернулася й пішла.
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04.03.2021 20:38
+7
еще про церковь забыли..
- кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне.. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6401
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04.03.2021 20:07
+7
Чому ж проти ? Тоді ти - за.
Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.

Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.

Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
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04.03.2021 20:45
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Схоже на реальний стан речей.
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04.03.2021 20:01 Ответить
Это не обязанности а разделение сфер ответственности в семье. Если женщина не хочет детей и быть хранительницей домашнего очага это ее выбор-пусть строит карьеру и не морочит голову нормальному мужику.Зачем рваться замуж и создавать семью?
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04.03.2021 21:51 Ответить
не дивно, що ці середньовічні люди вибрали президентом телеперсонажа
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04.03.2021 20:06 Ответить
Идеальная жена - это глухо-немая хозяйка пивного ресторана Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 467
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04.03.2021 20:09 Ответить
Ну інша справа армія мова віра. Тренди 21го століття.
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04.03.2021 20:34 Ответить
Якось у 91 поїзді зустріла польських хлопців, які приїхали по середньовічних українських наречених. Скаржилися: європейки не розуміють, що жінка - це слуга людини.
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05.03.2021 12:05 Ответить
еще про церковь забыли..
- кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне.. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6401
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04.03.2021 20:07 Ответить
В ФРН тільки ці лозунги проштовхувати не можно - бо скінчиться все судом...
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04.03.2021 20:33 Ответить
вот Адольф (вы поняли откуда это) этот девиз испоганил так же как и свастику, НО да - это не размытые христианские ценности..
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04.03.2021 20:46 Ответить
Он только проиграл. А испоганили все остальное - позднее, с помощью денацификации. А так-то вплоть до 60-х, многие видели в символах альтернативу серпу с молотом и либеральным дегенератам-эксплуататорам.
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04.03.2021 20:47 Ответить
Он не говорил : дом . Три к : киндер, кирхе, кюхе .
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04.03.2021 20:52 Ответить
принимается - про дом не было..
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04.03.2021 20:55 Ответить
Ну так мы и не в ФРГ. Нас то не забивали всем миром, чтобы белый человек не восторжествовал на планете...
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04.03.2021 20:48 Ответить
"а 15% - что больше зарабатывает женщина".Источник: https://censor.net/ru/n3251543
Это, как я понимаю, женщины держслужбовців, они всегда "успешные бизнесвумен"
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04.03.2021 20:08 Ответить
Безплатний труд. Називається...
Хтось це цінує ?
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04.03.2021 20:15 Ответить
Я запропонував дружині завтра з'їздити в ліс по дрова, а я тим часом вечерю приготую. Вона так дивно на мене подивилася! Мовчки розвернулася й пішла.
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04.03.2021 20:38 Ответить
Друже так а куда ушла твоя жена?в лес по дрова,вечерю готовить или к другому?это я к тому шо стоит ли предлагать подобное своей жене.
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04.03.2021 21:51 Ответить
У вітальню. Тєлік дивиться.
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04.03.2021 21:54 Ответить
Дивно. Я почав думати, що більшість українців вважають, що обов'язок двки - робота в Чехії, Польщі, Іспанії, Італії для утримання дому,
бещробітного чоловіка, дітей і пенсіонерів-батьків. 😊
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04.03.2021 20:16 Ответить
То забаганки фемтарганів. Насправді це чоловіки їдуть по дванадцять годин ішакувати на Чеських "гарячих" виробництвах, аби утримувати жінку, дітей, тещу та батьків.
І це питання не до патріархального укладу нашої країни, а до уряду та ідеології ліберальної демократії, чому нашому народу потрібно їхати на заробітки, аби пргодувати сім'ю, якщо на нашій праці будують маєтки, які і не снилися багатіям європи та америки? Може пора зробити крок назад, до народовладдя, подалі від "представницької демократії"?
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04.03.2021 20:46 Ответить
Погоджуся. Саме тому і писав свій пост. Бо для того, щоб жінка виховувала дітей і пильнувала дім, чоловік повинен мати хорошу роботу з достойною зарплатнею. І то у себе вдома, у Коломиї, Самборі, Чорткові, Умані, Горішніз Плавнях і т.д.
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04.03.2021 20:53 Ответить
Настоящие мужчины должны добывать золото, воевать с индейцами и охотиться на бизонов!
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 1961
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04.03.2021 20:23 Ответить
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 8566 По ходу, в Україні вони =добувають= трохи гривень, воюють =в танчики= і решту стрілялок (в тому числі - якраз і в процесі =добування=, тому на виході воно і не золото Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 1036 ) і полюють на спідниць. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 1036
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04.03.2021 20:36 Ответить
Не треба так! Я, наприклад, в танчики не граю. Кіберпанк оце пройшов, РДР-2. Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 6797
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04.03.2021 20:40 Ответить
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос - Цензор.НЕТ 3989
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04.03.2021 20:47 Ответить
да ты шо) с цапами вон воюй - герой ))
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04.03.2021 21:09 Ответить
СТРАНА ИНДИОТОВ
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04.03.2021 20:30 Ответить
Сподіваюся, що там де порівну (приготування їжі, домашні справи, виховання дітей) - молодь, яка має шанс закласти іншу модель сім*ї та, відповідно, ставлення до жінки й матері.
І стосунки між статями - загалом.
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04.03.2021 20:33 Ответить
Я проти поділу обов'язків. У кожного вони мають бути свої.
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04.03.2021 20:35 Ответить
Чому ж проти ? Тоді ти - за.
Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.

Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.

Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
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04.03.2021 20:45 Ответить
Kinder, Küche, Kirche.
Фемінізм від Сатани.
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04.03.2021 20:36 Ответить
А чоловікам слабо куховарити? (як чоловік питаю)
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04.03.2021 20:36 Ответить
Це не чоловіча робота.
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04.03.2021 20:39 Ответить
Якщо руки з дупи то так краще не братися.
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04.03.2021 20:40 Ответить
А ти любиш куховарити?
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04.03.2021 20:43 Ответить
Я наприклад люблю готовити їжу а з домогосподарками куховарками мені відверто нудно, там крім того щоб задовольнити свої потреби нема чого робити.
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04.03.2021 21:35 Ответить
То чоловіки їх туди засовують, шоб не готувати, а не ростуть, як ти вважаєш.
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04.03.2021 21:22 Ответить
Та ми все робимо краще, окрім народження дітей, але нащо пригнічувати жінок?
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04.03.2021 20:42 Ответить
Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування - Цензор.НЕТ 7373
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04.03.2021 21:09 Ответить
Kinder, Küche, Kirche - і все буде в нас добре!
Слава Україні та українському народу, що несе в собі дух славетної Європи, яка ще не втратила мужності та здоров'я під ударами більшовизму та ліберальних зрадників!
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04.03.2021 20:41 Ответить
Тьху! Така тема, і всі розбіглися....
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04.03.2021 20:54 Ответить
олія українська вже по 50-60 грн. за 800-900 гр.,
зебіли йдіть ви на... кухню, ви це здобули, теперь жарТЕ та їжТЕ !
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04.03.2021 21:00 Ответить
Українці! Беріть приклад з італійців. Серед них дуже багато холостяків, які живуть все життя неодруженими. Хатню роботу у них роблять прибиральниці, а жінок вони заводять лише для кохання. Принаймі - це честно, як по відношенню до жінок так і по відношенню до стосунків між чоловіком та жінкою.
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04.03.2021 21:03 Ответить
у них попробуй развестись, ну если шо, а вы сразу про экономику ) платят прислуги ))
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04.03.2021 21:13 Ответить
Пусть себе эти "обязанности" в жопу засунут. Не удивительно, что такое тупое стадо выбрало ************ Голобородька и "срущий мир". Ценности тупой Кацапии
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04.03.2021 21:14 Ответить
Я повністю підтримую думку, що жінка повинна бути вдома і дбати за дім, чоловіка і дітей. Просто суспільство не повинно розглядати цю роль як приниження жінки.
Жінка вдома - це і лікар, і психолог, і вчитель, і менеджер, і кухар, і..і..і.. А нинішні феміністки намагаються представити таку роль, як роль невільниці, чи рабині.
Якщо жінка хоче будувати кар'єру, то вона повинна не заводити сім'ю. Не вийде ні кар'єри, і сім'ї (є звичайно поодинокі вийнятки, які лише підкреслюють правило)
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04.03.2021 21:26 Ответить
Вам Светлана хочется спать до обеда сесть на шею мужу и ничего не делать, пончики и борщи готовитьи детьми прикрываться- яжемать.Домохозяйки -это просто ленивые и тупые женщины.От таких всегда гуляют мужчины.Хочется красивую , умную , равную себе женщину, а не дуньку с пончиками.
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04.03.2021 22:37 Ответить
Сразу видно, что человек в жизни не занимался домашними делами. У вас, уважаемый, мозги мальчика, а не мужчины. Это гуляющему мальчику нужна "интересная" женщина, с которой не скучно. А мужчине, нужна жена, которая будет помогать ему устраивать дом и поднимать семью.
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04.03.2021 23:22 Ответить
До тех пор пока женщина зарабатывает меньше , чем мужчина , будет именно она готовить и убирать, принеси-подай.А мужчинам удобно, и поэтому будут утверждать, что равноправие от сатаны.Удобно же придти домой и лежать на диване или водку пить.А , то что жена тоже пришла с работы и устала , то это от Бога такое., ишь чего равноправия хочет.бегом в норку.
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04.03.2021 22:32 Ответить
Так равноправия нету. Ты обслуживаешь женщину, а не наоборот. Ты или её раб, или не "настоящий мужчина"- типа "алкаш, лентяй, не амбициозный, не мужик", короче ну очень плохой человек)) И это за пастирушки твоих трусов.. как-же, на кнопку нажать дело непростое...
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04.03.2021 22:41 Ответить
С учётом века новых технологий, всё сейчас иначе и проще. Стирка- нажал на кнопочку и готово, сушка- тоже самое, посуда- посудомоечная машина, уборка- "робот-пылесос", готовка- мультиварка и прочие приблуды. Так что это не тоже самое, что раньше- с каким-нибудь тазиком на речку и стираешь там весь день раком, да в мыле. Сейчас женщина нужна только для этого дела... и то чтоб пришла и с утра потом ушла. И мозг не пилила целыми днями. Потому что женщины сейчас ,кроме ежедневного пиления мозга и "контроля" нифига почти и не делают. Им всё "принцей" и "настоящих мужчин" подавай. Насмотрятся киношек, передач для дегенератов и понеслось...Это совок так воспитал- з.п. жене, детей жене(в случае чего), а ты просто работай и максимум заначки на дешевое пивко затаривай. Вот твой удел или ты не "настоящий мужчина"?))
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04.03.2021 22:33 Ответить
По такому принципу и мужчинам не надо дрова рубить, поле пахать, и много чего другого. Столько времени освободилось. Но, жена теперь кроме домашней работы еще и деньги зарабатывает. Лучший распределитель домашних и семейных хлопот - совесть, а не замшелый домострой.
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05.03.2021 07:37 Ответить
Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями

Еще регулярно пить таблетки от головной боли. Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування - Цензор.НЕТ 7711
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04.03.2021 22:35 Ответить
Кто то волает за гендерное равенство, и при этом проводит такие опросы?! Серьезно, противоречий не назодите...
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05.03.2021 09:55 Ответить
Тут проблема набагато глибша. Якщо в сім'ї чоловік заробляє достатньо грошей аби сім'я жила з його прибутків то, йому врядчи вистачає часу на приготування їжі, прибирання та дітей. І тут логічно що, дружина має взяти на себе ці справи.
Якщо дружина заробляє на сім'ю то, тут вже варто чоловіку брати на себе не типові для нашої культури функції. Тут наступає культурний злом але це, не саме страшне.
В нашій ситуації найгірше те що, мають працювати і чоловік і дружина аби підтримувати хоч якийсь рівень статку. Тому це, неменуче веде до конфлікту в розподілі сімейних обов'язків. Але найгірше це, впливає на дітей. Тому що, об'єктивно і неминуче веде до зменшення часу виділеного на піклування про дітей.
Якщо в Радянські часи частину відповідальності на себе брала держава і більш-менш нормально функціонували дитячі садки та школи, були доступні позашкільні гуртки та спортивні школи, функціонували ДОСААФи тощо. То, зараз проблеми з садочками, а про школи взагалі немає розмови, початкова та середня освіти деградували, а буть який гурток коштує щонайменше чверті середньої зарплати. При тому що, в селах де сберігається традиційний уклад і діти хоч якось в нього включені то, в містах вони взагалі кинуті на призволяще.
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05.03.2021 10:26 Ответить
Сама постановка вопроса с точки зрения "обязанностей" оскорбительна. Нужно базироваться на договорённостях и диалоге, а не на "обязанностях".
Если вести дискуссию с точки зрения обязанностей, то это с самого начала создаёт почву для обид и разногласий.
И это я как категорический противник современной западной толерастии и феминизма говорю.
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05.03.2021 10:44 Ответить
Каждый дрочит(ет?) как он хочет!
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05.03.2021 12:52 Ответить
на кухні в основному готує той вдома, хто менше зайнятий, наприклад на роботі, у кого є час
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02.08.2022 15:46 Ответить
 
 