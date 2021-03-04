Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Женскими" обязанностями 64% украинцев считают приготовления пищи, а 56% - домашние дела. При этом до 40% утверждают, что эту работу в их семьях выполняют как мужчины, так и женщины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Директор группы Любомир Мысив представил их на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Готовит есть у нас преимущественно женщина, занимается домашними делами преимущественно женщина, воспитание детей у нас также считается больше обязанностью женщины. Хотя мы видим, что уже 54% говорят о том, что эта деятельность распределяется между мужчиной и женщиной поровну", - отметил Мысив.

На вопрос "Кто в вашей семье, паре готовит еду?" 25% респондентов ответили "только женщина", 39% - "чаще женщина", 32% - поровну. По словам 19% респондентов, в их семьях или парах только женщина занимается домашними делами, 37% ответили "чаще женщина", 40% утверждают, что эти обязанности в паре делят поровну.

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"45% говорят, что распоряжается бюджетом женщина, и половина говорит о том, что это делают представители обоих полов, 14% говорят, что это делают мужчины", - добавил Мысив.

В то же время 54% респондентов утверждают, что вместе воспитывают детей, 31% - что эта обязанность лежит чаще на женщине, и 10% - исключительно на женщине.

"Вопрос главенства в семье - один из наиболее противоречивых и вызывающих дискуссии. На сегодняшний день у нас есть 63%, которые говорят о том, что эта роль распределена поровну, 14% говорят, что все же женщина главенствует", - отметил Мысив.

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По его словам, 65% респондентов отметили, что в их семьях, парах деньги зарабатывают мужчины, 20% говорят, что заработок общий, а 15% - что больше зарабатывает женщина.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" 27-28 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 1500 респондентов опросили путем телефонных интервью. Погрешность не превышает 2,5%.