Кухня, дом, дети, - что украинцы считают "женскими" обязанностями, - опрос. ИНФОГРАФИКА
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"Женскими" обязанностями 64% украинцев считают приготовления пищи, а 56% - домашние дела. При этом до 40% утверждают, что эту работу в их семьях выполняют как мужчины, так и женщины.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг". Директор группы Любомир Мысив представил их на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Готовит есть у нас преимущественно женщина, занимается домашними делами преимущественно женщина, воспитание детей у нас также считается больше обязанностью женщины. Хотя мы видим, что уже 54% говорят о том, что эта деятельность распределяется между мужчиной и женщиной поровну", - отметил Мысив.
На вопрос "Кто в вашей семье, паре готовит еду?" 25% респондентов ответили "только женщина", 39% - "чаще женщина", 32% - поровну. По словам 19% респондентов, в их семьях или парах только женщина занимается домашними делами, 37% ответили "чаще женщина", 40% утверждают, что эти обязанности в паре делят поровну.
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"45% говорят, что распоряжается бюджетом женщина, и половина говорит о том, что это делают представители обоих полов, 14% говорят, что это делают мужчины", - добавил Мысив.
В то же время 54% респондентов утверждают, что вместе воспитывают детей, 31% - что эта обязанность лежит чаще на женщине, и 10% - исключительно на женщине.
"Вопрос главенства в семье - один из наиболее противоречивых и вызывающих дискуссии. На сегодняшний день у нас есть 63%, которые говорят о том, что эта роль распределена поровну, 14% говорят, что все же женщина главенствует", - отметил Мысив.
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По его словам, 65% респондентов отметили, что в их семьях, парах деньги зарабатывают мужчины, 20% говорят, что заработок общий, а 15% - что больше зарабатывает женщина.
Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" 27-28 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 1500 респондентов опросили путем телефонных интервью. Погрешность не превышает 2,5%.
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- кухня, дом, дети, церковь - вот так идеально как по мне..
Это, как я понимаю, женщины держслужбовців, они всегда "успешные бизнесвумен"
Хтось це цінує ?
бещробітного чоловіка, дітей і пенсіонерів-батьків. 😊
І це питання не до патріархального укладу нашої країни, а до уряду та ідеології ліберальної демократії, чому нашому народу потрібно їхати на заробітки, аби пргодувати сім'ю, якщо на нашій праці будують маєтки, які і не снилися багатіям європи та америки? Може пора зробити крок назад, до народовладдя, подалі від "представницької демократії"?
І стосунки між статями - загалом.
Звичайно, я теж за те, що, наприклад, рубати дрова мав би чоловік. А прасувати одяг - жінка.
Але є різні сім*ї, в яких, залежно від ситуації (чоловік - військовий, чи в жінки - ненормований робочий день + по здоров*ю) можуть бути свої нюанси. Кожна сім*я прилаштовується.
Тим більше, я ніколи не за те, щоб все однаково, під копірку, просто від таких цифр складається враження, що чоловіки одружуються, щоб мати безплатну кухарку та прибиральницю, розмножитися (треба ж рід продовжити і дати своє прізвище), але займатися дітьми теж має винятково та сама наймичка. І ще - поваги вона теж не заслуговує.
Мені більше імпонують партнерські стосунки, коли разом, а не отаке - наймитувати.
Жінки теж працюють повний час і вертаються додому знову ж до хатньої праці. А чоловік має лежати на дивані чи сидіти за компом ?
В селі - інакше, так. І разом з тим. Ну, діти ж то - спільні.
Фемінізм від Сатани.
Слава Україні та українському народу, що несе в собі дух славетної Європи, яка ще не втратила мужності та здоров'я під ударами більшовизму та ліберальних зрадників!
зебіли йдіть ви на... кухню, ви це здобули, теперь жарТЕ та їжТЕ !
Жінка вдома - це і лікар, і психолог, і вчитель, і менеджер, і кухар, і..і..і.. А нинішні феміністки намагаються представити таку роль, як роль невільниці, чи рабині.
Якщо жінка хоче будувати кар'єру, то вона повинна не заводити сім'ю. Не вийде ні кар'єри, і сім'ї (є звичайно поодинокі вийнятки, які лише підкреслюють правило)
Еще регулярно пить таблетки от головной боли.
Якщо дружина заробляє на сім'ю то, тут вже варто чоловіку брати на себе не типові для нашої культури функції. Тут наступає культурний злом але це, не саме страшне.
В нашій ситуації найгірше те що, мають працювати і чоловік і дружина аби підтримувати хоч якийсь рівень статку. Тому це, неменуче веде до конфлікту в розподілі сімейних обов'язків. Але найгірше це, впливає на дітей. Тому що, об'єктивно і неминуче веде до зменшення часу виділеного на піклування про дітей.
Якщо в Радянські часи частину відповідальності на себе брала держава і більш-менш нормально функціонували дитячі садки та школи, були доступні позашкільні гуртки та спортивні школи, функціонували ДОСААФи тощо. То, зараз проблеми з садочками, а про школи взагалі немає розмови, початкова та середня освіти деградували, а буть який гурток коштує щонайменше чверті середньої зарплати. При тому що, в селах де сберігається традиційний уклад і діти хоч якось в нього включені то, в містах вони взагалі кинуті на призволяще.
Если вести дискуссию с точки зрения обязанностей, то это с самого начала создаёт почву для обид и разногласий.
И это я как категорический противник современной западной толерастии и феминизма говорю.