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В ВСУ на должностях командиров взводов служит 109 женщин, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ВСУ на должностях командиров взводов служит 109 женщин, - Генштаб

В Вооруженных Силах Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В целом же, по состоянию на конец февраля, на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин.

На начало 2021 года в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тыс. военнослужащих-женщин и гражданских.

Также читайте: С начала года в ВСУ принято 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Берегите их .
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04.03.2021 17:08
+5
При всем уважении к женщинам и моей любви - не надо заниматься херьней. Все это проходили и кроме грусти - только маты.Посадили женщину на вертолет -не способна рожать, посадили на самолет -не способна переносить перегрузки. Куда еще надо...?
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04.03.2021 18:22
+4
Это офигенное достижение, играющее решающую роль в повышении боеспособности нашей армии!
А как на счет вот этого "достижения"?
Колишній помічник заступника начальника Генштабу ЗСУ підполковник Ярослав Гончар відомий як один із засновників одного з ключових підрозділів на фронті - Аеророзвідки. Саме Аеророзвідка налагодила на фронті систему бойового управління за допомогою розгортання системи відеоспостереження та зв'язку.
Він дав показання Державному бюро розслідувань щодо недоліків дослідно-конструкторської роботи "Дзвін", яку впроваджує керівництво ЗСУ, вартістю 700 мільйонів гривень. Після критики Гончара наприкінці 2020 року його терміново звільнили з лав ЗСУ, і командування ЗСУ вирішило розформувати Аеророзвідку.
Источник: https://censor.net/ru/r3251465
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04.03.2021 17:21
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Берегите их .
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04.03.2021 17:08 Ответить
Т.е. у нас есть минимум 109 кандидатов на вакансию/пустое место, которое занимает четырежды уклонист !
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04.03.2021 17:13 Ответить
Ну а Зеленський тим часом формує імідж України. Ну, ви ж знаєте, який у України імідж у світі. І в Україні також. Деякі люди все ж їздять за кордон, і мають позитивний імідж там, покращуючи ситуацію. Але всередині країни таких людей не видко за широкими клоунськими спинами.
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04.03.2021 17:19 Ответить
Это офигенное достижение, играющее решающую роль в повышении боеспособности нашей армии!
А как на счет вот этого "достижения"?
Колишній помічник заступника начальника Генштабу ЗСУ підполковник Ярослав Гончар відомий як один із засновників одного з ключових підрозділів на фронті - Аеророзвідки. Саме Аеророзвідка налагодила на фронті систему бойового управління за допомогою розгортання системи відеоспостереження та зв'язку.
Він дав показання Державному бюро розслідувань щодо недоліків дослідно-конструкторської роботи "Дзвін", яку впроваджує керівництво ЗСУ, вартістю 700 мільйонів гривень. Після критики Гончара наприкінці 2020 року його терміново звільнили з лав ЗСУ, і командування ЗСУ вирішило розформувати Аеророзвідку.
Источник: https://censor.net/ru/r3251465
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04.03.2021 17:21 Ответить
😘🥰😌😉🤭😶❤️🧡💝💚💗💜🤎🖤🤍♥️💘💝💖💗💓💞💕
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04.03.2021 18:14 Ответить
При всем уважении к женщинам и моей любви - не надо заниматься херьней. Все это проходили и кроме грусти - только маты.Посадили женщину на вертолет -не способна рожать, посадили на самолет -не способна переносить перегрузки. Куда еще надо...?
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04.03.2021 18:22 Ответить
Сьогодні День Депресій! 109 жінок на посадах комвзводів. Скоро весь командний склад ЗСУ буде....ЖІНОЧИМ. І я вірую в них,що не буде гірше,а ніж є. Дивуватись нічому. Реально захищають країну Україну всього....близько 0.0003 відсотка чоловічого населення. І не більше. Інші- це декілька груп "музчін":
1. Нестройові.
2. Ухильники-бігуни, маскувальники під віруючих.
3. Принципові ненавистники Державності: колоборанти,сепаратисти.
4. Ну і головні здоровяки-весельчаки: ВАТОПАЦИФІСЬКЕ ДИВАННЕ ЛАЙНО,яке буває різних кольорів: зелене, трикольорове, авантюриське, карнозлочинне, неконституційне, антиукраїнське. І це лише невеличкий факт мобпроцесів.
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04.03.2021 21:29 Ответить
Це, насправді, болючий факт. Жінки з гіпертрофірованим почуттям відповідальності за державу займають місця в строю воїнів замість різних грунів чоловічими причандалами по роялю, чи підрахуїв корабельних сосен, які пролазять до влади гробаками в лайні олігарів.
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04.03.2021 21:59 Ответить
Ну, и как себя чувствуют мужчины под командой слабого пола? Не место жинкам на командных строевых должностях.Другое дело на тыловых,медицинских,штабных,там от военнослужащей гораздо больше будет пользы,чем на передовой..
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05.03.2021 08:44 Ответить
 
 