В ВСУ на должностях командиров взводов служит 109 женщин, - Генштаб
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В Вооруженных Силах Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
В целом же, по состоянию на конец февраля, на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин.
На начало 2021 года в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тыс. военнослужащих-женщин и гражданских.
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+8 Envoy
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+5 Виктор Сотник
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показать весь комментарий04.03.2021 17:21
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А как на счет вот этого "достижения"?
Колишній помічник заступника начальника Генштабу ЗСУ підполковник Ярослав Гончар відомий як один із засновників одного з ключових підрозділів на фронті - Аеророзвідки. Саме Аеророзвідка налагодила на фронті систему бойового управління за допомогою розгортання системи відеоспостереження та зв'язку.
Він дав показання Державному бюро розслідувань щодо недоліків дослідно-конструкторської роботи "Дзвін", яку впроваджує керівництво ЗСУ, вартістю 700 мільйонів гривень. Після критики Гончара наприкінці 2020 року його терміново звільнили з лав ЗСУ, і командування ЗСУ вирішило розформувати Аеророзвідку.
Источник: https://censor.net/ru/r3251465
1. Нестройові.
2. Ухильники-бігуни, маскувальники під віруючих.
3. Принципові ненавистники Державності: колоборанти,сепаратисти.
4. Ну і головні здоровяки-весельчаки: ВАТОПАЦИФІСЬКЕ ДИВАННЕ ЛАЙНО,яке буває різних кольорів: зелене, трикольорове, авантюриське, карнозлочинне, неконституційне, антиукраїнське. І це лише невеличкий факт мобпроцесів.