В ВСУ на должностях командиров взводов служит 109 женщин, - Генштаб

В Вооруженных Силах Украины на должностях командиров взводов служит 109 женщин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В целом же, по состоянию на конец февраля, на командных должностях находятся более 900 офицеров-женщин.

На начало 2021 года в Вооруженных Силах Украины служат и работают около 57 тыс. военнослужащих-женщин и гражданских.

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