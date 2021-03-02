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С начала года в ВСУ принято 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала года в ВСУ принято 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб

С начала 2021 на военную службу по контракту приняли более 4,2 тысячи человек, из них офицерского состава - более 150 человек.

Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В 2020 году на военную службу по контракту приняли около 34 тысяч человек, среди них офицерского состава - 2,9 тысячи человек.

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Автор: Володимир Янченко
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Сравнивать нужно не с прошлым годом в целом, а с январем-февралем прошлого года.
А без этого ничего сказать невозможно.
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02.03.2021 19:07 Ответить
***
На світі можна жить без еталонів,
по-різному дивитися на світ:
широкими очима, з-під долоні,
крізь пальці, у кватирку, з-за воріт.


Від того світ не зміниться ні трохи,
бо все залежить від людських зіниць:
в широких - відіб'ється вся епоха,
у звужених - збіговисько дрібниць.
Ліна Костенко
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02.03.2021 19:12 Ответить
Новость для лохов, сравнивать не с чем
А сколько уволилось с Нового года?
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02.03.2021 19:25 Ответить
За два последних года уволилось около 70 тысяч. Говорят, изменилось отношение к ВСУ.

Ото наголосували...
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02.03.2021 21:11 Ответить
много реальных мужиков в всу. но быдлоты которая валялась зассаная по автостанциям и ж/д вокзалам тоже много.
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03.03.2021 07:52 Ответить
 
 