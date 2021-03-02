С начала года в ВСУ принято 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб
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С начала 2021 на военную службу по контракту приняли более 4,2 тысячи человек, из них офицерского состава - более 150 человек.
Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В 2020 году на военную службу по контракту приняли около 34 тысяч человек, среди них офицерского состава - 2,9 тысячи человек.
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А без этого ничего сказать невозможно.
На світі можна жить без еталонів,
по-різному дивитися на світ:
широкими очима, з-під долоні,
крізь пальці, у кватирку, з-за воріт.
Від того світ не зміниться ні трохи,
бо все залежить від людських зіниць:
в широких - відіб'ється вся епоха,
у звужених - збіговисько дрібниць.
Ліна Костенко
А сколько уволилось с Нового года?
Ото наголосували...