С начала года в ВСУ принято 4,2 тыс. контрактников, - Генштаб

С начала 2021 на военную службу по контракту приняли более 4,2 тысячи человек, из них офицерского состава - более 150 человек.

Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В 2020 году на военную службу по контракту приняли около 34 тысяч человек, среди них офицерского состава - 2,9 тысячи человек.

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