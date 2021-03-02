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армія (3487) Генштаб ЗС (4529) контракт (225) ЗСУ (5729)

Із початку року до ЗСУ прийнято 4,2 тис. контрактників, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із початку року до ЗСУ прийнято 4,2 тис. контрактників, - Генштаб

Із початку 2021 на військову службу за контрактом прийняли понад 4,2 тисячі осіб, із них офіцерського складу - понад 150 осіб.

Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У 2020 році на військову службу за контрактом взяли близько 34 тисяч осіб, серед них офіцерського складу - 2,9 тисячі осіб.

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Сравнивать нужно не с прошлым годом в целом, а с январем-февралем прошлого года.
А без этого ничего сказать невозможно.
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02.03.2021 19:07 Відповісти
***
На світі можна жить без еталонів,
по-різному дивитися на світ:
широкими очима, з-під долоні,
крізь пальці, у кватирку, з-за воріт.


Від того світ не зміниться ні трохи,
бо все залежить від людських зіниць:
в широких - відіб'ється вся епоха,
у звужених - збіговисько дрібниць.
Ліна Костенко
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02.03.2021 19:12 Відповісти
Новость для лохов, сравнивать не с чем
А сколько уволилось с Нового года?
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02.03.2021 19:25 Відповісти
За два последних года уволилось около 70 тысяч. Говорят, изменилось отношение к ВСУ.

Ото наголосували...
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02.03.2021 21:11 Відповісти
много реальных мужиков в всу. но быдлоты которая валялась зассаная по автостанциям и ж/д вокзалам тоже много.
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03.03.2021 07:52 Відповісти
 
 