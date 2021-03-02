Із початку року до ЗСУ прийнято 4,2 тис. контрактників, - Генштаб

Із початку 2021 на військову службу за контрактом прийняли понад 4,2 тисячі осіб, із них офіцерського складу - понад 150 осіб.

Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У 2020 році на військову службу за контрактом взяли близько 34 тисяч осіб, серед них офіцерського складу - 2,9 тисячі осіб.

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