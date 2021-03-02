Із початку року до ЗСУ прийнято 4,2 тис. контрактників, - Генштаб
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Із початку 2021 на військову службу за контрактом прийняли понад 4,2 тисячі осіб, із них офіцерського складу - понад 150 осіб.
Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
У 2020 році на військову службу за контрактом взяли близько 34 тисяч осіб, серед них офіцерського складу - 2,9 тисячі осіб.
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А без этого ничего сказать невозможно.
На світі можна жить без еталонів,
по-різному дивитися на світ:
широкими очима, з-під долоні,
крізь пальці, у кватирку, з-за воріт.
Від того світ не зміниться ні трохи,
бо все залежить від людських зіниць:
в широких - відіб'ється вся епоха,
у звужених - збіговисько дрібниць.
Ліна Костенко
А сколько уволилось с Нового года?
Ото наголосували...