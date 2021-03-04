У ЗСУ на посадах командирів взводів служить 109 жінок, - Генштаб

У Збройних Силах України на посадах командирів взводів служить 109 жінок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Загалом, станом на кінець лютого, на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок.

На початок 2021 року у Збройних Силах України служать і працюють близько 57 тис. військовослужбовців-жінок і цивільних.

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