У ЗСУ на посадах командирів взводів служить 109 жінок, - Генштаб
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У Збройних Силах України на посадах командирів взводів служить 109 жінок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Загалом, станом на кінець лютого, на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок.
На початок 2021 року у Збройних Силах України служать і працюють близько 57 тис. військовослужбовців-жінок і цивільних.
Топ коментарі
+8 Envoy
показати весь коментар04.03.2021 17:08
+5 Виктор Сотник
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+4 vigo
показати весь коментар04.03.2021 17:21
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А как на счет вот этого "достижения"?
Колишній помічник заступника начальника Генштабу ЗСУ підполковник Ярослав Гончар відомий як один із засновників одного з ключових підрозділів на фронті - Аеророзвідки. Саме Аеророзвідка налагодила на фронті систему бойового управління за допомогою розгортання системи відеоспостереження та зв'язку.
Він дав показання Державному бюро розслідувань щодо недоліків дослідно-конструкторської роботи "Дзвін", яку впроваджує керівництво ЗСУ, вартістю 700 мільйонів гривень. Після критики Гончара наприкінці 2020 року його терміново звільнили з лав ЗСУ, і командування ЗСУ вирішило розформувати Аеророзвідку.
Источник: https://censor.net/ru/r3251465
1. Нестройові.
2. Ухильники-бігуни, маскувальники під віруючих.
3. Принципові ненавистники Державності: колоборанти,сепаратисти.
4. Ну і головні здоровяки-весельчаки: ВАТОПАЦИФІСЬКЕ ДИВАННЕ ЛАЙНО,яке буває різних кольорів: зелене, трикольорове, авантюриське, карнозлочинне, неконституційне, антиукраїнське. І це лише невеличкий факт мобпроцесів.