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У ЗСУ на посадах командирів взводів служить 109 жінок, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ЗСУ на посадах командирів взводів служить 109 жінок, - Генштаб

У Збройних Силах України на посадах командирів взводів служить 109 жінок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Загалом, станом на кінець лютого, на командних посадах перебувають понад 900 офіцерів-жінок.

На початок 2021 року у Збройних Силах України служать і працюють близько 57 тис. військовослужбовців-жінок і цивільних.

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Топ коментарі
+8
Берегите их .
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04.03.2021 17:08
+5
При всем уважении к женщинам и моей любви - не надо заниматься херьней. Все это проходили и кроме грусти - только маты.Посадили женщину на вертолет -не способна рожать, посадили на самолет -не способна переносить перегрузки. Куда еще надо...?
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04.03.2021 18:22
+4
Это офигенное достижение, играющее решающую роль в повышении боеспособности нашей армии!
А как на счет вот этого "достижения"?
Колишній помічник заступника начальника Генштабу ЗСУ підполковник Ярослав Гончар відомий як один із засновників одного з ключових підрозділів на фронті - Аеророзвідки. Саме Аеророзвідка налагодила на фронті систему бойового управління за допомогою розгортання системи відеоспостереження та зв'язку.
Він дав показання Державному бюро розслідувань щодо недоліків дослідно-конструкторської роботи "Дзвін", яку впроваджує керівництво ЗСУ, вартістю 700 мільйонів гривень. Після критики Гончара наприкінці 2020 року його терміново звільнили з лав ЗСУ, і командування ЗСУ вирішило розформувати Аеророзвідку.
Источник: https://censor.net/ru/r3251465
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04.03.2021 17:21
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Берегите их .
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04.03.2021 17:08 Відповісти
Т.е. у нас есть минимум 109 кандидатов на вакансию/пустое место, которое занимает четырежды уклонист !
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04.03.2021 17:13 Відповісти
Ну а Зеленський тим часом формує імідж України. Ну, ви ж знаєте, який у України імідж у світі. І в Україні також. Деякі люди все ж їздять за кордон, і мають позитивний імідж там, покращуючи ситуацію. Але всередині країни таких людей не видко за широкими клоунськими спинами.
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04.03.2021 17:19 Відповісти
Это офигенное достижение, играющее решающую роль в повышении боеспособности нашей армии!
А как на счет вот этого "достижения"?
Колишній помічник заступника начальника Генштабу ЗСУ підполковник Ярослав Гончар відомий як один із засновників одного з ключових підрозділів на фронті - Аеророзвідки. Саме Аеророзвідка налагодила на фронті систему бойового управління за допомогою розгортання системи відеоспостереження та зв'язку.
Він дав показання Державному бюро розслідувань щодо недоліків дослідно-конструкторської роботи "Дзвін", яку впроваджує керівництво ЗСУ, вартістю 700 мільйонів гривень. Після критики Гончара наприкінці 2020 року його терміново звільнили з лав ЗСУ, і командування ЗСУ вирішило розформувати Аеророзвідку.
Источник: https://censor.net/ru/r3251465
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04.03.2021 17:21 Відповісти
😘🥰😌😉🤭😶❤️🧡💝💚💗💜🤎🖤🤍♥️💘💝💖💗💓💞💕
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04.03.2021 18:14 Відповісти
При всем уважении к женщинам и моей любви - не надо заниматься херьней. Все это проходили и кроме грусти - только маты.Посадили женщину на вертолет -не способна рожать, посадили на самолет -не способна переносить перегрузки. Куда еще надо...?
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04.03.2021 18:22 Відповісти
Сьогодні День Депресій! 109 жінок на посадах комвзводів. Скоро весь командний склад ЗСУ буде....ЖІНОЧИМ. І я вірую в них,що не буде гірше,а ніж є. Дивуватись нічому. Реально захищають країну Україну всього....близько 0.0003 відсотка чоловічого населення. І не більше. Інші- це декілька груп "музчін":
1. Нестройові.
2. Ухильники-бігуни, маскувальники під віруючих.
3. Принципові ненавистники Державності: колоборанти,сепаратисти.
4. Ну і головні здоровяки-весельчаки: ВАТОПАЦИФІСЬКЕ ДИВАННЕ ЛАЙНО,яке буває різних кольорів: зелене, трикольорове, авантюриське, карнозлочинне, неконституційне, антиукраїнське. І це лише невеличкий факт мобпроцесів.
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04.03.2021 21:29 Відповісти
Це, насправді, болючий факт. Жінки з гіпертрофірованим почуттям відповідальності за державу займають місця в строю воїнів замість різних грунів чоловічими причандалами по роялю, чи підрахуїв корабельних сосен, які пролазять до влади гробаками в лайні олігарів.
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04.03.2021 21:59 Відповісти
Ну, и как себя чувствуют мужчины под командой слабого пола? Не место жинкам на командных строевых должностях.Другое дело на тыловых,медицинских,штабных,там от военнослужащей гораздо больше будет пользы,чем на передовой..
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05.03.2021 08:44 Відповісти
 
 