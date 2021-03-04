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Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 4 березня під час візиту до Вінницької області прокоментував повідомлення про небажання українських медиків отримувати щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Відвідав пункт вакцинації, де проходить вакцинація мобільними бригадами. Подивився, поспілкувався з лікарями щодо бажання вакцинуватися. Бо зараз багато фейків, багато міфів, інколи відверто абсурдних, про те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися. Що нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини. В першій лікарні, згідно з тими списками, які складено, понад 67% лікарів готові вакцинуватися", - сказав Степанов.

Міністр додав, що є медичні працівники, які перехворіли на COVID-19 і які "просто хочуть мати захист трішечки пізніше", бо зараз в них ще є антитіла.

"Тому вони зроблять це за місяць-два", – сказав Степанов.

За словами глави МОЗ, він вирішив робити щеплення, незважаючи на те, що хворів COVID-19 в листопаді, так як в останні два місяці в Україні відбувається "антивакцинальна вакханалія".

"У нас є деякі політичні діячі, які чомусь почали себе вважати політиками, і вони вважають за необхідне зробити все, щоб кількість людей, які будуть вакцинуватися в Україні, була якомога меншою", - додав Степанов.
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Топ коментарі
+12
фейк -это ты, степашка.
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04.03.2021 20:00
+12
сейчас медики в Украине громко заржали
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04.03.2021 20:02
+8
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 1371
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04.03.2021 20:09
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Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов

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просто тем кто не хочєт газ отключают Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 5399
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04.03.2021 20:00 Відповісти
А для мее новина, що моя тітка, сестра, сусідка, сусід і ще декілька знайомих - то іейки. Тобто фантоми. 😲 Я у ступорі!
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04.03.2021 20:09 Відповісти
фейк -это ты, степашка.
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04.03.2021 20:00 Відповісти
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 5787
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04.03.2021 20:01 Відповісти
сейчас медики в Украине громко заржали
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04.03.2021 20:02 Відповісти
Заблукав,кацап?
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Облізеш, москалику.
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04.03.2021 20:15 Відповісти
Жрите зебилы
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04.03.2021 20:03 Відповісти
Вже давно не заходив на цей сайт..
Цензурою аж амбре ...
Roshenom...

))
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04.03.2021 20:03 Відповісти
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 9923
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04.03.2021 20:04 Відповісти
прям степановские стахановцы. многие хотят получить по 2-3 нормы вакцины за одну смену! )
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04.03.2021 20:05 Відповісти
ХА ХА ХА ХАХА Х ХАХ ХА ХА ХА ))))))) Клоун
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04.03.2021 20:06 Відповісти
Та все - фейк. Як і офіційна статистика, інформація, що за минулий тиждень по всіх областях України вакциновано максимум по 50-200 осіб .
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 1371
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04.03.2021 20:09 Відповісти
А Буковель работает и за сколько? А главное - кому?
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04.03.2021 20:09 Відповісти
Вот еще фейк выявили: Иван Синсяк не скончался.
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 5857
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04.03.2021 20:10 Відповісти
на ИВЛ еще? Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 9296
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04.03.2021 20:26 Відповісти
Я делікатно промовчу...
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04.03.2021 20:18 Відповісти
А у вас списки склали ? Який %, якщо не секрет ?
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04.03.2021 21:06 Відповісти
У нас повний завал. Спалах такий що капець. Ще тиждень-два і всі перехворіємо.
Я поки що тримаюся. На дільниці теж завал, на щастя, без трупів.
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04.03.2021 21:24 Відповісти
А ти тест не здавав ? Може, вже маєш антитіла, бо перехворів безсимптомно ?
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04.03.2021 21:35 Відповісти
Ні, цього ми ще якось не робили. Контактую постійно, але захищаюся. В будинку все хлоркою просмерділо. В додачу я ще запахів майже не розрізняю і по хорошому.
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04.03.2021 21:42 Відповісти
Тримайся. Бери вітаміни.
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04.03.2021 21:52 Відповісти
За рік - жодного лікаря не побачили, шоб боявся, і маски не на кожному знайдеш хоч в держполікліниках, хоч в приватних, хоч в лікарнях. а цей меле, шо будинок хлоркою заливає.
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04.03.2021 22:01 Відповісти
Не будинок. Захисні костюми в хлоросані замочуємо. Відповідно- пропах весь одяг. А ти, бачу, з лікарень не вилазиш? На екскурсії туди ходиш, чи у справах?
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04.03.2021 22:33 Відповісти
Як всі, хто має родину.
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04.03.2021 22:42 Відповісти
Ясно. Знаєш, у мене є підозра що під ніком Меркава пише сама Супрун. Ти ж напосілася на мене саме за те що я її не підтримую. Я колись вийшов з нею на діалог у фейсбуці. Цілком культурно. Відрекомендувався хто я, де працюю. І зробив зауваження щодо кількох її помилок. Культурне зауваження, по темі. В результаті вона мене просто забанила. Супрунша видаляє всі коменти котрі без лестощів в її бік, а дописувачів банить. Ница людина. Пихата і самовпевнена.
До речі, про медиків. Ти багато зустрічала медиків, котрі не палять?
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04.03.2021 22:48 Відповісти
До речі, хочу фільм порадити. ;Птаха в клітці. Зараження;. Тобі сподобається. Сюжет трохи награний, але проскакують цікаві думки.
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04.03.2021 22:34 Відповісти
Дякую. Пошукаю.
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04.03.2021 22:36 Відповісти
Я щойно подивився. Нічого так. Типу фільм-пересторога.
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04.03.2021 22:49 Відповісти
Я на вихідних подивлюся. Тоді поділюся враженнями.
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04.03.2021 22:52 Відповісти
Вакцину до нас не завозили, списків теж не складали- не до них.
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04.03.2021 21:25 Відповісти
Ломают через колено! Знаю!
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04.03.2021 20:22 Відповісти
Смешно. У меня в в/ч 100% медиков - отказ. Из личного состава отказ 94%, но эти 6% шмурдяком из Индии и Китая не собираются колоться.
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04.03.2021 20:25 Відповісти
Як недоумкав з Зешобли хочеться бути успішними Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 9500
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04.03.2021 20:34 Відповісти
Степанов ХВАТИТ ВРАТЬ. Уже даже в армии подавляющее большинство не хочет колоть себе этот шмурдяк.
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04.03.2021 20:56 Відповісти
Андрій Смолій

7 ч. ·

Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487 В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключений жорсткий локдаун - заявив Шмигаль.

Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська області вже в червоній зоні. Ще кілька областей наближаються до запровадження повного карантину.

А що зробила влада Зеленського за РІК! Так, вже рік епідемії.

Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Повноцінне тестування за 12 місіців не почалось.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Ковідний фонд розбазарений.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Вакциною, що найдішла більшість вакцинуватись не хоче. Вона під сумнівом. Та й чому немає вибору і де Phizer, Mederna чи інші вакцини, що використовуютьс в цивілізованому світі.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Система відслідковування контактів так і не запрацювала.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Прикладів з інших країн влада так і не вивчила.

А сьогодні знов 10 тисяч інфікованих. І це лише вершина. А тим часом Шмигаль знов говорить про жорсткий локдаун. Таке враження що ми з цього ще не виберемось роками.
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04.03.2021 21:02 Відповісти
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.
Ранее руководитель Агентства общественного здравоохранения Жером Саломон сказал, что именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками, которые часто становятся источником заражения. Он также не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.
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04.03.2021 21:52 Відповісти
Система відслідковування контактів так і не запрацювала.

 бо це вже давно нереалістична затія.
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04.03.2021 21:55 Відповісти
А =палітічєскіє дєятєлі= - це хто ? Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 2402

Ото ти дурне, Степашка, Господи.
Ми всі натяк, звичайно, зрозуміли. Але перш, ніж щось зморозити, треба ж думати.
Це =найвеличніший= і його зграя - політики ?
Знаєш шо, чим більше ти =виступаєш=, тим смішніше виглядаєш. Помовчи вже.
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04.03.2021 21:04 Відповісти
Степашке точно в карты играть нельзя , его как последнего лоха в одних трусах оставят .Любому вменяемому человеку понятно , что этот дятел врет безбожно , причем делает это на уровне пятилетнего ребенка.
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04.03.2021 21:21 Відповісти
Значит правда
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04.03.2021 21:32 Відповісти
Степашка, мы не в сссрии живем и информацию не утаишь: все знакомые врачи либо пошли в отказ, либо ждут Пфайзер. Чтоб мне провалиться, если я вру.
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04.03.2021 21:51 Відповісти
не всі.Але частина справді так..
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04.03.2021 21:58 Відповісти
Шансы попасть в Книгу Рекордов Гиннеса по количеству лжи и обмана конечно есть. И то, если коллеги не обгонят. Так что не останавливайся.
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04.03.2021 22:26 Відповісти
Степанов нагадує хлопчика, який пас овець і кричав заради приколу "Вовки, вовки". Виродку, тобі вже ніхто не вірить.
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05.03.2021 00:43 Відповісти
За інсайдерською інформацією джерел, яким можна довіряти, Петро Олексійович привився від ковіду19 росіянською вакциною "Спутнік5", яку йому дав Мертвеччук, бо індійська ковішилд, каже - лайно повне. Такі справи.
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05.03.2021 19:00 Відповісти
 
 