Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 4 березня під час візиту до Вінницької області прокоментував повідомлення про небажання українських медиків отримувати щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Відвідав пункт вакцинації, де проходить вакцинація мобільними бригадами. Подивився, поспілкувався з лікарями щодо бажання вакцинуватися. Бо зараз багато фейків, багато міфів, інколи відверто абсурдних, про те, що нібито медичні працівники не хочуть вакцинуватися. Що нібито медичні працівники проти вакцинації, проти конкретної вакцини. В першій лікарні, згідно з тими списками, які складено, понад 67% лікарів готові вакцинуватися", - сказав Степанов.
Міністр додав, що є медичні працівники, які перехворіли на COVID-19 і які "просто хочуть мати захист трішечки пізніше", бо зараз в них ще є антитіла.
"Тому вони зроблять це за місяць-два", – сказав Степанов.
За словами глави МОЗ, він вирішив робити щеплення, незважаючи на те, що хворів COVID-19 в листопаді, так як в останні два місяці в Україні відбувається "антивакцинальна вакханалія".
"У нас є деякі політичні діячі, які чомусь почали себе вважати політиками, і вони вважають за необхідне зробити все, щоб кількість людей, які будуть вакцинуватися в Україні, була якомога меншою", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
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просто тем кто не хочєт газ отключают
Цензурою аж амбре ...
Roshenom...
))
Я поки що тримаюся. На дільниці теж завал, на щастя, без трупів.
До речі, про медиків. Ти багато зустрічала медиків, котрі не палять?
7 ч. ·
В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключений жорсткий локдаун - заявив Шмигаль.
Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська області вже в червоній зоні. Ще кілька областей наближаються до запровадження повного карантину.
А що зробила влада Зеленського за РІК! Так, вже рік епідемії.
Повноцінне тестування за 12 місіців не почалось.
Ковідний фонд розбазарений.
Вакциною, що найдішла більшість вакцинуватись не хоче. Вона під сумнівом. Та й чому немає вибору і де Phizer, Mederna чи інші вакцини, що використовуютьс в цивілізованому світі.
Система відслідковування контактів так і не запрацювала.
Прикладів з інших країн влада так і не вивчила.
А сьогодні знов 10 тисяч інфікованих. І це лише вершина. А тим часом Шмигаль знов говорить про жорсткий локдаун. Таке враження що ми з цього ще не виберемось роками.
Ранее руководитель Агентства общественного здравоохранения Жером Саломон сказал, что именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками, которые часто становятся источником заражения. Он также не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.
бо це вже давно нереалістична затія.
Ото ти дурне, Степашка, Господи.
Ми всі натяк, звичайно, зрозуміли. Але перш, ніж щось зморозити, треба ж думати.
Це =найвеличніший= і його зграя - політики ?
Знаєш шо, чим більше ти =виступаєш=, тим смішніше виглядаєш. Помовчи вже.