Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 марта во время визита в Винницкую область прокомментировал сообщения о нежелании украинских медиков получать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.



"Посетил пункт вакцинации, где проходит вакцинация мобильными бригадами. Посмотрел, пообщался с врачами о желании вакцинироваться. Потому что сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных, о том, что якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться. Что якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины. В первой больнице, согласно тем спискам, которые составлены, более 67% врачей готовы вакцинироваться", – сказал Степанов.

Министр добавил, что есть медицинские работники, которые переболели COVID-19 и "просто хотят иметь защиту немного позже", потому что сейчас у них еще есть антитела.



"Поэтому они сделают это через месяц – два", – сказал Степанов.



По словам главы Минздрава, он решил прививаться, несмотря на то, что болел COVID-19 в ноябре, так как в последние два месяца в Украине происходит "антивакцинальная вакханалия".



"У нас есть некоторые политические деятели, которые почему-то начали считать себя политиками, и они считают необходимым сделать все, чтобы количество людей, которые будут вакцинироваться в Украине, была как можно меньше", – добавил Степанов.





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