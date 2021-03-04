Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 марта во время визита в Винницкую область прокомментировал сообщения о нежелании украинских медиков получать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Посетил пункт вакцинации, где проходит вакцинация мобильными бригадами. Посмотрел, пообщался с врачами о желании вакцинироваться. Потому что сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных, о том, что якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться. Что якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины. В первой больнице, согласно тем спискам, которые составлены, более 67% врачей готовы вакцинироваться", – сказал Степанов.
Министр добавил, что есть медицинские работники, которые переболели COVID-19 и "просто хотят иметь защиту немного позже", потому что сейчас у них еще есть антитела.
"Поэтому они сделают это через месяц – два", – сказал Степанов.
По словам главы Минздрава, он решил прививаться, несмотря на то, что болел COVID-19 в ноябре, так как в последние два месяца в Украине происходит "антивакцинальная вакханалия".
"У нас есть некоторые политические деятели, которые почему-то начали считать себя политиками, и они считают необходимым сделать все, чтобы количество людей, которые будут вакцинироваться в Украине, была как можно меньше", – добавил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
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просто тем кто не хочєт газ отключают
Цензурою аж амбре ...
Roshenom...
))
Я поки що тримаюся. На дільниці теж завал, на щастя, без трупів.
До речі, про медиків. Ти багато зустрічала медиків, котрі не палять?
7 ч. ·
В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключений жорсткий локдаун - заявив Шмигаль.
Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська області вже в червоній зоні. Ще кілька областей наближаються до запровадження повного карантину.
А що зробила влада Зеленського за РІК! Так, вже рік епідемії.
Повноцінне тестування за 12 місіців не почалось.
Ковідний фонд розбазарений.
Вакциною, що найдішла більшість вакцинуватись не хоче. Вона під сумнівом. Та й чому немає вибору і де Phizer, Mederna чи інші вакцини, що використовуютьс в цивілізованому світі.
Система відслідковування контактів так і не запрацювала.
Прикладів з інших країн влада так і не вивчила.
А сьогодні знов 10 тисяч інфікованих. І це лише вершина. А тим часом Шмигаль знов говорить про жорсткий локдаун. Таке враження що ми з цього ще не виберемось роками.
Ранее руководитель Агентства общественного здравоохранения Жером Саломон сказал, что именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками, которые часто становятся источником заражения. Он также не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.
бо це вже давно нереалістична затія.
Ото ти дурне, Степашка, Господи.
Ми всі натяк, звичайно, зрозуміли. Але перш, ніж щось зморозити, треба ж думати.
Це =найвеличніший= і його зграя - політики ?
Знаєш шо, чим більше ти =виступаєш=, тим смішніше виглядаєш. Помовчи вже.