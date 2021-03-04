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Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 марта во время визита в Винницкую область прокомментировал сообщения о нежелании украинских медиков получать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Посетил пункт вакцинации, где проходит вакцинация мобильными бригадами. Посмотрел, пообщался с врачами о желании вакцинироваться. Потому что сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных, о том, что якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться. Что якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины. В первой больнице, согласно тем спискам, которые составлены, более 67% врачей готовы вакцинироваться", – сказал Степанов.

Министр добавил, что есть медицинские работники, которые переболели COVID-19 и "просто хотят иметь защиту немного позже", потому что сейчас у них еще есть антитела.

"Поэтому они сделают это через месяц – два", – сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, он решил прививаться, несмотря на то, что болел COVID-19 в ноябре, так как в последние два месяца в Украине происходит "антивакцинальная вакханалия".

"У нас есть некоторые политические деятели, которые почему-то начали считать себя политиками, и они считают необходимым сделать все, чтобы количество людей, которые будут вакцинироваться в Украине, была как можно меньше", – добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
фейк -это ты, степашка.
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04.03.2021 20:00
+12
сейчас медики в Украине громко заржали
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04.03.2021 20:02
+8
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 1371
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04.03.2021 20:09
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Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов

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просто тем кто не хочєт газ отключают Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 5399
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04.03.2021 20:00 Ответить
А для мее новина, що моя тітка, сестра, сусідка, сусід і ще декілька знайомих - то іейки. Тобто фантоми. 😲 Я у ступорі!
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04.03.2021 20:09 Ответить
фейк -это ты, степашка.
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04.03.2021 20:00 Ответить
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 5787
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04.03.2021 20:01 Ответить
сейчас медики в Украине громко заржали
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04.03.2021 20:02 Ответить
Заблукав,кацап?
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04.03.2021 20:08 Ответить
Облізеш, москалику.
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04.03.2021 20:15 Ответить
Жрите зебилы
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04.03.2021 20:03 Ответить
Вже давно не заходив на цей сайт..
Цензурою аж амбре ...
Roshenom...

))
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04.03.2021 20:03 Ответить
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 9923
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04.03.2021 20:04 Ответить
прям степановские стахановцы. многие хотят получить по 2-3 нормы вакцины за одну смену! )
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04.03.2021 20:05 Ответить
ХА ХА ХА ХАХА Х ХАХ ХА ХА ХА ))))))) Клоун
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04.03.2021 20:06 Ответить
Та все - фейк. Як і офіційна статистика, інформація, що за минулий тиждень по всіх областях України вакциновано максимум по 50-200 осіб .
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04.03.2021 20:08 Ответить
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 1371
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04.03.2021 20:09 Ответить
А Буковель работает и за сколько? А главное - кому?
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04.03.2021 20:09 Ответить
Вот еще фейк выявили: Иван Синсяк не скончался.
Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 5857
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04.03.2021 20:10 Ответить
на ИВЛ еще? Сообщения о том, что врачи отказываются вакцинироваться, являются фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 9296
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04.03.2021 20:26 Ответить
Я делікатно промовчу...
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04.03.2021 20:18 Ответить
А у вас списки склали ? Який %, якщо не секрет ?
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04.03.2021 21:06 Ответить
У нас повний завал. Спалах такий що капець. Ще тиждень-два і всі перехворіємо.
Я поки що тримаюся. На дільниці теж завал, на щастя, без трупів.
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04.03.2021 21:24 Ответить
А ти тест не здавав ? Може, вже маєш антитіла, бо перехворів безсимптомно ?
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04.03.2021 21:35 Ответить
Ні, цього ми ще якось не робили. Контактую постійно, але захищаюся. В будинку все хлоркою просмерділо. В додачу я ще запахів майже не розрізняю і по хорошому.
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04.03.2021 21:42 Ответить
Тримайся. Бери вітаміни.
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04.03.2021 21:52 Ответить
За рік - жодного лікаря не побачили, шоб боявся, і маски не на кожному знайдеш хоч в держполікліниках, хоч в приватних, хоч в лікарнях. а цей меле, шо будинок хлоркою заливає.
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04.03.2021 22:01 Ответить
Не будинок. Захисні костюми в хлоросані замочуємо. Відповідно- пропах весь одяг. А ти, бачу, з лікарень не вилазиш? На екскурсії туди ходиш, чи у справах?
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04.03.2021 22:33 Ответить
Як всі, хто має родину.
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04.03.2021 22:42 Ответить
Ясно. Знаєш, у мене є підозра що під ніком Меркава пише сама Супрун. Ти ж напосілася на мене саме за те що я її не підтримую. Я колись вийшов з нею на діалог у фейсбуці. Цілком культурно. Відрекомендувався хто я, де працюю. І зробив зауваження щодо кількох її помилок. Культурне зауваження, по темі. В результаті вона мене просто забанила. Супрунша видаляє всі коменти котрі без лестощів в її бік, а дописувачів банить. Ница людина. Пихата і самовпевнена.
До речі, про медиків. Ти багато зустрічала медиків, котрі не палять?
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04.03.2021 22:48 Ответить
До речі, хочу фільм порадити. ;Птаха в клітці. Зараження;. Тобі сподобається. Сюжет трохи награний, але проскакують цікаві думки.
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04.03.2021 22:34 Ответить
Дякую. Пошукаю.
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04.03.2021 22:36 Ответить
Я щойно подивився. Нічого так. Типу фільм-пересторога.
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04.03.2021 22:49 Ответить
Я на вихідних подивлюся. Тоді поділюся враженнями.
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04.03.2021 22:52 Ответить
Вакцину до нас не завозили, списків теж не складали- не до них.
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04.03.2021 21:25 Ответить
Ломают через колено! Знаю!
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04.03.2021 20:22 Ответить
Смешно. У меня в в/ч 100% медиков - отказ. Из личного состава отказ 94%, но эти 6% шмурдяком из Индии и Китая не собираются колоться.
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04.03.2021 20:25 Ответить
Як недоумкав з Зешобли хочеться бути успішними Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 9500
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04.03.2021 20:34 Ответить
Степанов ХВАТИТ ВРАТЬ. Уже даже в армии подавляющее большинство не хочет колоть себе этот шмурдяк.
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04.03.2021 20:56 Ответить
Андрій Смолій

7 ч. ·

Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487 В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключений жорсткий локдаун - заявив Шмигаль.

Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська області вже в червоній зоні. Ще кілька областей наближаються до запровадження повного карантину.

А що зробила влада Зеленського за РІК! Так, вже рік епідемії.

Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Повноцінне тестування за 12 місіців не почалось.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Ковідний фонд розбазарений.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Вакциною, що найдішла більшість вакцинуватись не хоче. Вона під сумнівом. Та й чому немає вибору і де Phizer, Mederna чи інші вакцини, що використовуютьс в цивілізованому світі.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Система відслідковування контактів так і не запрацювала.
Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 4487Прикладів з інших країн влада так і не вивчила.

А сьогодні знов 10 тисяч інфікованих. І це лише вершина. А тим часом Шмигаль знов говорить про жорсткий локдаун. Таке враження що ми з цього ще не виберемось роками.
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04.03.2021 21:02 Ответить
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.
Ранее руководитель Агентства общественного здравоохранения Жером Саломон сказал, что именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками, которые часто становятся источником заражения. Он также не исключает и нового локдауна, если ситуация существенно ухудшится.
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04.03.2021 21:52 Ответить
Система відслідковування контактів так і не запрацювала.

 бо це вже давно нереалістична затія.
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04.03.2021 21:55 Ответить
А =палітічєскіє дєятєлі= - це хто ? Повідомлення про те, що лікарі відмовляються вакцинуватися, є фейками, - Степанов - Цензор.НЕТ 2402

Ото ти дурне, Степашка, Господи.
Ми всі натяк, звичайно, зрозуміли. Але перш, ніж щось зморозити, треба ж думати.
Це =найвеличніший= і його зграя - політики ?
Знаєш шо, чим більше ти =виступаєш=, тим смішніше виглядаєш. Помовчи вже.
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04.03.2021 21:04 Ответить
Степашке точно в карты играть нельзя , его как последнего лоха в одних трусах оставят .Любому вменяемому человеку понятно , что этот дятел врет безбожно , причем делает это на уровне пятилетнего ребенка.
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04.03.2021 21:21 Ответить
Значит правда
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04.03.2021 21:32 Ответить
Степашка, мы не в сссрии живем и информацию не утаишь: все знакомые врачи либо пошли в отказ, либо ждут Пфайзер. Чтоб мне провалиться, если я вру.
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04.03.2021 21:51 Ответить
не всі.Але частина справді так..
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04.03.2021 21:58 Ответить
Шансы попасть в Книгу Рекордов Гиннеса по количеству лжи и обмана конечно есть. И то, если коллеги не обгонят. Так что не останавливайся.
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04.03.2021 22:26 Ответить
Степанов нагадує хлопчика, який пас овець і кричав заради приколу "Вовки, вовки". Виродку, тобі вже ніхто не вірить.
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05.03.2021 00:43 Ответить
За інсайдерською інформацією джерел, яким можна довіряти, Петро Олексійович привився від ковіду19 росіянською вакциною "Спутнік5", яку йому дав Мертвеччук, бо індійська ковішилд, каже - лайно повне. Такі справи.
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05.03.2021 19:00 Ответить
 
 