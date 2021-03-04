Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал работу министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в интервью "Фокусу".
По словам премьер-министра, Степанов пришел на свою должность как кризисный менеджер, который должен был быстро принимать антикризисные решения.
"С ролью кризисного менеджера он справляется. Это право парламента - оценивать работу любого министра. Поэтому давайте оставим вопрос парламентариям", - отметил Шмыгаль.
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Шмыгаль сам с собой спорит?
https://timeze2019.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
Уже за пункт первый Степанов должен был сидеть.
За второй + 5 лет к предыдущему
За третий - пожизненно.