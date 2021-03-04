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Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Фокусу".
За словами прем'єр-міністра, Степанов прийшов на свою посаду як кризовий менеджер, який мав швидко ухвалювати антикризові рішення.
"З роллю кризового менеджера він справляється. Це право парламенту - оцінювати роботу будь-якого міністра. Тому залишмо питання парламентарям", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.03.2021 09:54
+9 Joshua Merlin
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+7 U.L. Carst
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Шмыгаль сам с собой спорит?
https://timeze2019.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
Уже за пункт первый Степанов должен был сидеть.
За второй + 5 лет к предыдущему
За третий - пожизненно.