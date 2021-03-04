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Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Фокусу".

За словами прем'єр-міністра, Степанов прийшов на свою посаду як кризовий менеджер, який мав швидко ухвалювати антикризові рішення.

"З роллю кризового менеджера він справляється. Це право парламенту - оцінювати роботу будь-якого міністра. Тому залишмо питання парламентарям", - зазначив Шмигаль.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Умеет степа загнать медицину в кризис, сразу видно менеджер от бога Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3500
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04.03.2021 09:54
+9
степанов справляется только с ролью великого дрочильяна... в остальном дебил дебилом... правда вороватым...
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04.03.2021 09:58
+7
Да, кризис откуда? Не было-не было, потом к власти пришли клоуны - бац, и нужен кризисный менеджер. Естественно, тоже из клоунов. Потому что в чем польза от кризиса? Он кормит клоунов.
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04.03.2021 09:58
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Умеет степа загнать медицину в кризис, сразу видно менеджер от бога Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3500
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04.03.2021 09:54 Відповісти
Да, кризис откуда? Не было-не было, потом к власти пришли клоуны - бац, и нужен кризисный менеджер. Естественно, тоже из клоунов. Потому что в чем польза от кризиса? Он кормит клоунов.
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04.03.2021 09:58 Відповісти
да ладно ?
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04.03.2021 09:56 Відповісти
в придуманом мире шмуля вирусобес степашка не выглядит полным идиотом
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04.03.2021 09:57 Відповісти
да вы все неплохо с крысисной работой справляетесь...
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04.03.2021 09:58 Відповісти
Года не прошло, как клоуны к власти пришли - бац, и кризис. Справляются.
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04.03.2021 09:59 Відповісти
степанов справляется только с ролью великого дрочильяна... в остальном дебил дебилом... правда вороватым...
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04.03.2021 09:58 Відповісти
Значит Степанов не зря работал в налоговой инспекции.
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04.03.2021 09:58 Відповісти
"С ролью кризисного менеджера он справляется. Это право парламента - оценивать работу любого министра. Поэтому давайте оставим вопрос парламентариям"


Шмыгаль сам с собой спорит?
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04.03.2021 09:59 Відповісти
Тобто створює кризи? А просто організувати нормально роботу, без криз він здатний? Хоча про що це я? При роботі без криз немає можливостей красти. Найбільшу рибку найкраще ловити у муьній воді.
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04.03.2021 09:59 Відповісти
а где страховая медицина?
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04.03.2021 10:00 Відповісти
Была б Супрун украинцы наверное уже б давно вакцинировались "пфайзером" , новая ерунда от шмыгаля-"кризисный менеджер" ,,,,Да и не парламент оценивает его работу,а украинский народ ,ибо многим парламентариям проблемы украинского народа с вакцинированием до лампочки, иначе они бы давно создателя кризиса ,заменили на того,кто бы разрулил кризис.
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04.03.2021 10:01 Відповісти
Ну, це і так зрозуміло, що з роллю кризового менеджера порається. А з роллю антикризового менеджера як?
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04.03.2021 10:02 Відповісти
Степанов может и справляется с ролью кризис-менеджера,а вот Шмыгаль с ролью премьер министра-нет.
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04.03.2021 10:03 Відповісти
Вот только подумал, что он провалил все что только можно и нельзя провалить, а тут, бац и Шмыгаль такой обьяснил мне как я неправ!
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04.03.2021 10:04 Відповісти
Три вопроса к парламентским слушаниям по вакцинам.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/03/blog-post.html

Уже за пункт первый Степанов должен был сидеть.
За второй + 5 лет к предыдущему
За третий - пожизненно.
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04.03.2021 10:06 Відповісти
так смішно коли клун каже що наші клоуни справились з своїм завданням, створити сраний цирк.
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04.03.2021 10:09 Відповісти
Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку!
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04.03.2021 10:10 Відповісти
Шмыгаль тоже так говорит...ну прям чистая совдепия Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9187
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04.03.2021 10:19 Відповісти
Петух хвалить петуха. А мій мойша самий розумненький і самий красивіший.Знаєте хто так говорить?
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04.03.2021 10:22 Відповісти
В медицине полный 3,14здец! Украина 96-я страна в мире, которая начала вакцинацию граждан. Это справляется? Кто-нибудь, скажите этому, прости господи, "премьеру", что СПРАВЛЯЕТСЯ - это про другое.
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04.03.2021 10:24 Відповісти
Да эти двое из ларца одинаковые с лица оба хорошо загоняют страну в кризис. Менеджеры хреновы.
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04.03.2021 10:30 Відповісти
это реприза от 95 кривого квартала.
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04.03.2021 10:31 Відповісти
Шмыгаль, ты либо в доле, либо лошара.
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04.03.2021 10:33 Відповісти
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19"
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04.03.2021 10:38 Відповісти
Опа... а мы имеет право доступа к публичной информации. Информация, непосредственно касающаяся нас с вами, является публичной. Можно в суд подавать. Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5786
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04.03.2021 12:15 Відповісти
Вся зелёная свора там в доле - они же не лохи какие-то 🤣, а дружное семейство ворюг в турборежиме !
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04.03.2021 11:20 Відповісти
іншими словами, крєпкій донєцкій хазяйствєннік
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04.03.2021 10:35 Відповісти
...всем не ржать.и с кризиса и с мэнеджера
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04.03.2021 10:39 Відповісти
_Авторитетно высказался в защиту степанова. А кто высказался? Да ровно такой же мародёр и пандит! Так что эффект от высказывания вроде как в защиту прямо противоположный.
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04.03.2021 10:43 Відповісти
Сами создали кризис , а теперь борються с ним , вот это борцуны , один лучше другого , млт!
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04.03.2021 11:17 Відповісти
Козел козла не забадает!
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04.03.2021 11:38 Відповісти
Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9219 створити кризу і її очолити... чемпіони!
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04.03.2021 15:00 Відповісти
 
 