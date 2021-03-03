УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6555 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
1 094 30
Кабмін (6265) карантин (16095) Денис Шмигаль (2710) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин, який запровадили в березні 2020 року, врятував українців від італійського сценарію розвитку пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.

"Наш уряд запровадив карантин в Україні. Протягом березня (2020 року. - Ред.) ми посилювали обмеження і багато було критики. Але зараз можна чітко сказати - той карантин врятував країну від" італійського сценарію "і зберіг життя тисяч наших людей", - підкреслив глава уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін отримав час, щоб реанімувати медичну систему країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша медична система може вакцинувати від 5 до 7 млн ​​осіб на місяць", - Степанов

"Практично з нуля почалося будівництво протиепідемічної системи країни. Вдалося швидко вирішити проблему із засобами індивідуального захисту, вибудувана система лабораторій, впроваджені ефективні протоколи лікування", - додав прем'єр-міністр.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Якби карантин працював проти вірусних інфекцій, то нові штами залишилися б там, де вони виникли, а не розповсюдилися вже більше, ніж на 100 країн світу.
З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.
показати весь коментар
03.03.2021 14:48
+4
интересно шо тогда белорусов спасло от итальянского сценария.
показати весь коментар
03.03.2021 13:30
+3
очередная шизофрения ! спасло то, что у нас не живут до ста лет как в италии .. у нас люди едва до полтийника дотягивают ..
показати весь коментар
03.03.2021 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ладно!
Попросите Мандель, она тремя твитами третью волну ковида легко остановит!
Удалось быстро решить проблему со средствами индивидуальной защиты
Источник: https://censor.net/ru/n3251193

А не вы ли сами, зелень пархатая, эту проблему сначала создали, а потом и "решили" за государственный же счет?!
показати весь коментар
03.03.2021 13:24 Відповісти
Це тільки початок 2 хвилі
показати весь коментар
03.03.2021 13:44 Відповісти
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2128
показати весь коментар
03.03.2021 14:24 Відповісти
очередная шизофрения ! спасло то, что у нас не живут до ста лет как в италии .. у нас люди едва до полтийника дотягивают ..
показати весь коментар
03.03.2021 13:25 Відповісти
сценарій з зебидлом набагато страшніше.
показати весь коментар
03.03.2021 13:27 Відповісти
интересно шо тогда белорусов спасло от итальянского сценария.
показати весь коментар
03.03.2021 13:30 Відповісти
Драніки! Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1025
показати весь коментар
03.03.2021 14:27 Відповісти
спасти Украину от итальянского сценария- может только отстранение от власти зэбыдло с дальнейшей их посадкой
показати весь коментар
03.03.2021 13:31 Відповісти
спасти Украину от итальянского сценария в 2020 мог только Зе-припіздент через введення його у Буковели в 2021.
показати весь коментар
03.03.2021 13:57 Відповісти
Зарплаты не упали до уровня Италии?
показати весь коментар
03.03.2021 13:36 Відповісти
І це правда.
показати весь коментар
03.03.2021 13:38 Відповісти
Я бы в карты с ним не сел играть! Мастерски передергивает факты и события! Ну чуть чуть забыл о "масочном скандале" и готовности отделений интенсивной терапии к приему больных нуждающихся в кислородной поддержке. Как это он промолчал о Н-Санжарском подвиге властей которые проявив заботу даже не поскупились на презервативы. Теперь в планах еще более масштабный проэкт и все знают какой. Так что масочные спекуляции и откаты это всего лишь детские забавы. Но один вывод из прошлого сделан "Засекретить все". Слишком много просочилось информации которая вызывает брожение в обществе. А значит "Заслуги" могут в будующем стать эпизодами уголовных статей.
показати весь коментар
03.03.2021 13:40 Відповісти
Ти дебіло з березня місяця паралізувало практично все. все від слова Все. Це при захворюваності 5-15 на добу по всій державі. Зараз більше 10 тис. І обмеження стосуються окремої групи.
показати весь коментар
03.03.2021 13:43 Відповісти
Дебил вирусный, в Италии ничего особенного не происходило, лжец
показати весь коментар
03.03.2021 13:54 Відповісти
так ви, дибіли, його у цьому через Буковель устроїли!!!
показати весь коментар
03.03.2021 13:56 Відповісти
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6546
показати весь коментар
03.03.2021 13:57 Відповісти
не о чем. В мировом масштабе врут, то что уж стоит такой график намалювать
показати весь коментар
03.03.2021 14:00 Відповісти
ну раха-это еще не весь мир Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 647.так шо попустись
показати весь коментар
03.03.2021 17:14 Відповісти
спасло Украину от итальянского сценария ...
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4554
Спасло от 600 заболевших в день?
Второй плюс - из за локдауна дыра в Бюджете в 200 млрд?
показати весь коментар
03.03.2021 14:11 Відповісти
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
03.03.2021 14:21 Відповісти
Статистика только в полиции более менее реальная. Треть переболели. Потому что тесты делают
показати весь коментар
03.03.2021 14:34 Відповісти
Ще один віруючий у теорію заговору російськомовний...
показати весь коментар
03.03.2021 15:13 Відповісти
яка різниця, якою мовою. 37 тисяч переболило из 130 Підрахуї. Скільки друзів у тебе переболило? У мене около треті, так і є
показати весь коментар
03.03.2021 15:32 Відповісти
Троїх знайомих вже нема.
показати весь коментар
03.03.2021 15:34 Відповісти
Якщо людина вірує у теорію змови, то якою мовою вона б не говорила все одно печаль. Однак російськомовні масово вірують в теорії змови. Україномовні менше.
Щодо іншого:
Статистика офіційно діагностованих випадків КОВІДу в Україні - 1,4 млн. Всі ці випадки достатньо складні щоб були підстави для діагностики. Щоб зрозуміти кількість з урахуванням безсимптомних та малосимптомних випадків множ на 10 і отримаєш біля 14 млн.
Кількість населення України - біля 42 млн.
42/14=3.
Отже, звичайний здоровий глузд вщент розбиває твої неоросійські теорії змов. І дійсно саме за чинної статистики в тебе мало переболіти біля третини друзів.
показати весь коментар
03.03.2021 16:32 Відповісти
Ноябрь и декабрь рост смертности почти на 60 процентов, как обьяснишь? 63+67 тысяч. В 2019 году 80 тысяч, за два месяца. Зная статистику по декабрю, открыли Буковель. Даже разрекламировали. Теперь сёлами лежат. Долгая история, вакцинация не понятно чем вряд ли поможет
показати весь коментар
03.03.2021 14:32 Відповісти
А цьогорічний ввів краіну не просто в італійський сценарій, а в повну ж..у.
показати весь коментар
03.03.2021 14:47 Відповісти
Якби карантин працював проти вірусних інфекцій, то нові штами залишилися б там, де вони виникли, а не розповсюдилися вже більше, ніж на 100 країн світу.
З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.
показати весь коментар
03.03.2021 14:48 Відповісти
А ніввідєніє в етом не врятує від "чехословацького"...
показати весь коментар
03.03.2021 14:56 Відповісти
 
 