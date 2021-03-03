Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин, який запровадили в березні 2020 року, врятував українців від італійського сценарію розвитку пандемії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.
"Наш уряд запровадив карантин в Україні. Протягом березня (2020 року. - Ред.) ми посилювали обмеження і багато було критики. Але зараз можна чітко сказати - той карантин врятував країну від" італійського сценарію "і зберіг життя тисяч наших людей", - підкреслив глава уряду.
За словами Шмигаля, Кабмін отримав час, щоб реанімувати медичну систему країни.
"Практично з нуля почалося будівництво протиепідемічної системи країни. Вдалося швидко вирішити проблему із засобами індивідуального захисту, вибудувана система лабораторій, впроваджені ефективні протоколи лікування", - додав прем'єр-міністр.
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Попросите Мандель, она тремя твитами третью волну ковида легко остановит!
Удалось быстро решить проблему со средствами индивидуальной защиты
Источник: https://censor.net/ru/n3251193
А не вы ли сами, зелень пархатая, эту проблему сначала создали, а потом и "решили" за государственный же счет?!
Спасло от 600 заболевших в день?
Второй плюс - из за локдауна дыра в Бюджете в 200 млрд?
Щодо іншого:
Статистика офіційно діагностованих випадків КОВІДу в Україні - 1,4 млн. Всі ці випадки достатньо складні щоб були підстави для діагностики. Щоб зрозуміти кількість з урахуванням безсимптомних та малосимптомних випадків множ на 10 і отримаєш біля 14 млн.
Кількість населення України - біля 42 млн.
42/14=3.
Отже, звичайний здоровий глузд вщент розбиває твої неоросійські теорії змов. І дійсно саме за чинної статистики в тебе мало переболіти біля третини друзів.
З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.