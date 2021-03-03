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Введение карантина в прошлом году спасло Украину от итальянского сценария, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Введение карантина в прошлом году спасло Украину от итальянского сценария, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели в марте 2020 года, спас украинцев от итальянского сценария развития пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Наше правительство ввело карантин в Украине. В течение марта (2020 года. - Ред.) мы усиливали ограничения и много было критики. Но сейчас можно четко сказать - тот карантин спас страну от "итальянского сценария" и сохранил жизни тысяч наших людей", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин получил время, чтобы реанимировать медицинскую систему страны.

"Практически с нуля началось строительство противоэпидемической системы страны. Удалось быстро решить проблему со средствами нидивидуальной защиты, выстроена система лабораторий, внедрены эффективные протоколы лечения", - добавил премьер-министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Якби карантин працював проти вірусних інфекцій, то нові штами залишилися б там, де вони виникли, а не розповсюдилися вже більше, ніж на 100 країн світу.
З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.
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03.03.2021 14:48
+4
интересно шо тогда белорусов спасло от итальянского сценария.
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03.03.2021 13:30
+3
очередная шизофрения ! спасло то, что у нас не живут до ста лет как в италии .. у нас люди едва до полтийника дотягивают ..
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03.03.2021 13:25
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Да ладно!
Попросите Мандель, она тремя твитами третью волну ковида легко остановит!
Удалось быстро решить проблему со средствами индивидуальной защиты
Источник: https://censor.net/ru/n3251193

А не вы ли сами, зелень пархатая, эту проблему сначала создали, а потом и "решили" за государственный же счет?!
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03.03.2021 13:24 Ответить
Це тільки початок 2 хвилі
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03.03.2021 13:44 Ответить
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2128
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03.03.2021 14:24 Ответить
очередная шизофрения ! спасло то, что у нас не живут до ста лет как в италии .. у нас люди едва до полтийника дотягивают ..
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03.03.2021 13:25 Ответить
сценарій з зебидлом набагато страшніше.
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03.03.2021 13:27 Ответить
интересно шо тогда белорусов спасло от итальянского сценария.
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03.03.2021 13:30 Ответить
Драніки! Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1025
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03.03.2021 14:27 Ответить
спасти Украину от итальянского сценария- может только отстранение от власти зэбыдло с дальнейшей их посадкой
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03.03.2021 13:31 Ответить
спасти Украину от итальянского сценария в 2020 мог только Зе-припіздент через введення його у Буковели в 2021.
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03.03.2021 13:57 Ответить
Зарплаты не упали до уровня Италии?
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03.03.2021 13:36 Ответить
І це правда.
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03.03.2021 13:38 Ответить
Я бы в карты с ним не сел играть! Мастерски передергивает факты и события! Ну чуть чуть забыл о "масочном скандале" и готовности отделений интенсивной терапии к приему больных нуждающихся в кислородной поддержке. Как это он промолчал о Н-Санжарском подвиге властей которые проявив заботу даже не поскупились на презервативы. Теперь в планах еще более масштабный проэкт и все знают какой. Так что масочные спекуляции и откаты это всего лишь детские забавы. Но один вывод из прошлого сделан "Засекретить все". Слишком много просочилось информации которая вызывает брожение в обществе. А значит "Заслуги" могут в будующем стать эпизодами уголовных статей.
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03.03.2021 13:40 Ответить
Ти дебіло з березня місяця паралізувало практично все. все від слова Все. Це при захворюваності 5-15 на добу по всій державі. Зараз більше 10 тис. І обмеження стосуються окремої групи.
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03.03.2021 13:43 Ответить
Дебил вирусный, в Италии ничего особенного не происходило, лжец
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03.03.2021 13:54 Ответить
так ви, дибіли, його у цьому через Буковель устроїли!!!
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03.03.2021 13:56 Ответить
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6546
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03.03.2021 13:57 Ответить
не о чем. В мировом масштабе врут, то что уж стоит такой график намалювать
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03.03.2021 14:00 Ответить
ну раха-это еще не весь мир Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 647.так шо попустись
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03.03.2021 17:14 Ответить
спасло Украину от итальянского сценария ...
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4554
Спасло от 600 заболевших в день?
Второй плюс - из за локдауна дыра в Бюджете в 200 млрд?
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03.03.2021 14:11 Ответить
Запровадження карантину торік врятувало Україну від італійського сценарію, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5392
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03.03.2021 14:21 Ответить
Статистика только в полиции более менее реальная. Треть переболели. Потому что тесты делают
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03.03.2021 14:34 Ответить
Ще один віруючий у теорію заговору російськомовний...
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03.03.2021 15:13 Ответить
яка різниця, якою мовою. 37 тисяч переболило из 130 Підрахуї. Скільки друзів у тебе переболило? У мене около треті, так і є
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03.03.2021 15:32 Ответить
Троїх знайомих вже нема.
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03.03.2021 15:34 Ответить
Якщо людина вірує у теорію змови, то якою мовою вона б не говорила все одно печаль. Однак російськомовні масово вірують в теорії змови. Україномовні менше.
Щодо іншого:
Статистика офіційно діагностованих випадків КОВІДу в Україні - 1,4 млн. Всі ці випадки достатньо складні щоб були підстави для діагностики. Щоб зрозуміти кількість з урахуванням безсимптомних та малосимптомних випадків множ на 10 і отримаєш біля 14 млн.
Кількість населення України - біля 42 млн.
42/14=3.
Отже, звичайний здоровий глузд вщент розбиває твої неоросійські теорії змов. І дійсно саме за чинної статистики в тебе мало переболіти біля третини друзів.
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03.03.2021 16:32 Ответить
Ноябрь и декабрь рост смертности почти на 60 процентов, как обьяснишь? 63+67 тысяч. В 2019 году 80 тысяч, за два месяца. Зная статистику по декабрю, открыли Буковель. Даже разрекламировали. Теперь сёлами лежат. Долгая история, вакцинация не понятно чем вряд ли поможет
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03.03.2021 14:32 Ответить
А цьогорічний ввів краіну не просто в італійський сценарій, а в повну ж..у.
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03.03.2021 14:47 Ответить
Якби карантин працював проти вірусних інфекцій, то нові штами залишилися б там, де вони виникли, а не розповсюдилися вже більше, ніж на 100 країн світу.
З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.
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03.03.2021 14:48 Ответить
А ніввідєніє в етом не врятує від "чехословацького"...
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03.03.2021 14:56 Ответить
 
 