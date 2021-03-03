Введение карантина в прошлом году спасло Украину от итальянского сценария, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели в марте 2020 года, спас украинцев от итальянского сценария развития пандемии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.
"Наше правительство ввело карантин в Украине. В течение марта (2020 года. - Ред.) мы усиливали ограничения и много было критики. Но сейчас можно четко сказать - тот карантин спас страну от "итальянского сценария" и сохранил жизни тысяч наших людей", - подчеркнул глава правительства.
По словам Шмыгаля, Кабмин получил время, чтобы реанимировать медицинскую систему страны.
"Практически с нуля началось строительство противоэпидемической системы страны. Удалось быстро решить проблему со средствами нидивидуальной защиты, выстроена система лабораторий, внедрены эффективные протоколы лечения", - добавил премьер-министр.
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Удалось быстро решить проблему со средствами индивидуальной защиты
Источник: https://censor.net/ru/n3251193
А не вы ли сами, зелень пархатая, эту проблему сначала создали, а потом и "решили" за государственный же счет?!
Спасло от 600 заболевших в день?
Второй плюс - из за локдауна дыра в Бюджете в 200 млрд?
Щодо іншого:
Статистика офіційно діагностованих випадків КОВІДу в Україні - 1,4 млн. Всі ці випадки достатньо складні щоб були підстави для діагностики. Щоб зрозуміти кількість з урахуванням безсимптомних та малосимптомних випадків множ на 10 і отримаєш біля 14 млн.
Кількість населення України - біля 42 млн.
42/14=3.
Отже, звичайний здоровий глузд вщент розбиває твої неоросійські теорії змов. І дійсно саме за чинної статистики в тебе мало переболіти біля третини друзів.
З іншого боку цікаво, які в скандинавських країнах з мінімальними обмеженнями виключно у вигляді РЕКОМЕНДАЦІЙ, а не вимог під страхом штрафів, люди досі не вимерли? Вірус же такий страшний.