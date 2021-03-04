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Новини Політика України
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Зеленський (17537) місцеве самоврядування (175) наказ (346)

Зеленський затвердив положення про Конгрес місцевих і регіональних влад

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив положення про Конгрес місцевих і регіональних влад

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 89/2021 "Про затвердження Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України".

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з положенням, Конгрес складається з Голови, Президії, і двох палат: Палати регіонів і Палати місцевих влад. У Палату місцевої влади входять голови районних рад, міські, селищні, сільські голови, голови районних держадміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, що входять до складу Палати місцевих влад названого Конгресу. У Палату регіонів входять голови обласних рад та голови обласних держадміністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, що входять до складу Палати регіонів названого Конгресу. Засідання палат проводяться не рідше одного разу на квартал.

Головою Конгресу є президент України, який здійснює загальне керівництво його діяльністю, визначає порядок роботи та головує на засіданнях Конгресу. Також до складу Конгресу входять керівники Верховної Ради та Кабінету Міністрів, керівництво Офісу Президента, секретар Ради національної безпеки і оборони України, міністри, представники обласних і районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

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Конгрес збирається на засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конгресу.

Згідно з документом, Конгрес є консультативно-дорадчим органом, серед основних завдань якого, зокрема, сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодженню ефективної взаємодії державних органів. Конгрес братиме участь у виробленні державної регіональної політики.

Завданнями Конгресу також є вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про створення Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті, який дозволить поліпшити відносини між місцевою владою і офіційним Києвом, 25 лютого. За його словами, Конгрес має стати майданчиком для діалогу і пошуку важливих державних рішень.
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А існування цього конгресу передбачене законодавством, зокрема Конституцією?
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04.03.2021 20:37 Відповісти
А хоть что-то из того, что ЗЕ с 2019-го года делает, не идет в разрез с законами и Конституцией?
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04.03.2021 20:38 Відповісти
Пусть зеленые наперсточники расскажут зачем они засекретили медицинскую информацию по аферным закупкам непонятных вакцин с непонятно чем и пусть расскажут кто будет отвечать за эти закупки дерьмеца. И кто будет отвечать, если эта жижа приведет к смерти или инвалидности украинцев?
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04.03.2021 21:17 Відповісти
Чиї це проблеми вирішує і для чого? Зеленський поколупався в правому вусі. Зеленський поколупався в лівому вусі. Світ не змінився.
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04.03.2021 20:38 Відповісти
Тю. Вже Кнесет організовував би.
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04.03.2021 20:42 Відповісти
И об этом...В США в зоопарке привили горилл от коронавируса, а в Мордовии "спутником 5" привили только двух бродячих медведей, а остальные отказались
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04.03.2021 20:47 Відповісти
Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 448Корнієнко упевнений, що суспільство не готове до максимальної легалізації зброї, Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9426 слуги говрят что украинцам нечего защищать, потому что у них нет ничего своего и они не понимают что такое частная собственность и как её нужно защищать, украинцы не имея ничего только могут пойти с оружием к начальству и потребовать своё, а это есть не по европейски
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04.03.2021 21:07 Відповісти
ползучая узурпация...у данилыча навчився
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04.03.2021 22:05 Відповісти
 
 