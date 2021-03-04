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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) местное самоуправление (243) указ (528)

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №89/2021 "Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины".

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно положению, Конгресс состоит из главы, президиума, и двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. В Палату местных властей входят председатели районных советов, городские, поселковые, сельские головы, председатели районных госадминистраций, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты местных властей названного Конгресса. В Палату регионов входят председатели областных советов и главы областных госадминистраций, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты регионов названного Конгресса. Заседания палат проводятся не реже раза в квартал.

Главой Конгресса является президент Украины, осуществляющий общее руководство его деятельностью, определяющий порядок работы и председательствующий на заседаниях Конгресса. Также в состав Конгресса входят руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы.

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Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.

Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.

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Задачами Конгресса также является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрения европейских стандартов в сфере местного самоуправления.

Как сообщалось, Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте, который позволит улучшить отношения между местными властями и официальным Киевом, 25 февраля. По его словам, Конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска важных государственных решений.

Автор: Роман Свиридович
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А існування цього конгресу передбачене законодавством, зокрема Конституцією?
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04.03.2021 20:37 Ответить
А хоть что-то из того, что ЗЕ с 2019-го года делает, не идет в разрез с законами и Конституцией?
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04.03.2021 20:38 Ответить
Пусть зеленые наперсточники расскажут зачем они засекретили медицинскую информацию по аферным закупкам непонятных вакцин с непонятно чем и пусть расскажут кто будет отвечать за эти закупки дерьмеца. И кто будет отвечать, если эта жижа приведет к смерти или инвалидности украинцев?
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04.03.2021 21:17 Ответить
Чиї це проблеми вирішує і для чого? Зеленський поколупався в правому вусі. Зеленський поколупався в лівому вусі. Світ не змінився.
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04.03.2021 20:38 Ответить
Тю. Вже Кнесет організовував би.
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04.03.2021 20:42 Ответить
И об этом...В США в зоопарке привили горилл от коронавируса, а в Мордовии "спутником 5" привили только двух бродячих медведей, а остальные отказались
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04.03.2021 20:47 Ответить
Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 448Корнієнко упевнений, що суспільство не готове до максимальної легалізації зброї, Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей - Цензор.НЕТ 9426 слуги говрят что украинцам нечего защищать, потому что у них нет ничего своего и они не понимают что такое частная собственность и как её нужно защищать, украинцы не имея ничего только могут пойти с оружием к начальству и потребовать своё, а это есть не по европейски
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04.03.2021 21:07 Ответить
ползучая узурпация...у данилыча навчився
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04.03.2021 22:05 Ответить
 
 