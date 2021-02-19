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Новости Политика Украины
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Рада запретила депутатам местных советов голосовать при конфликте интересов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада запретила депутатам местных советов голосовать при конфликте интересов

Верховная Рада окончательно запретила голосование депутатов местных и областных советов в условиях конфликта интересов.

Соответствующий законопроект №3034а с предложениями президента Владимира Зеленского народные депутаты одобрили 287 голосами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон предусматривает, что сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, председатель, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета, другого коллегиального органа (комиссии, комитета, коллегии и т.д.), соответствующему коллегиальному органу. Он не участвует в рассмотрении, подготовке и принятии решений соответствующим коллегиальным органом.

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Если неучастие таких лиц в голосовании приведет к потере полномочности совета, иного коллегиального органа, то они могут принять участие в принятии решения. Однако при условии публичного самостоятельного сообщения о конфликте интересов в ходе заседания коллегиального органа.

"Если сообщение о конфликте интересов осуществлено на заседании совета, иного коллегиального органа, информация о таком уведомлении обязательно вносится в протокол заседания совета, иного коллегиального органа", - предусматривает закон.
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какое отношение рада имеет к местным советам? никакого
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19.02.2021 13:07 Ответить
Хто ж тоді буде голосувати, і хто тоді побажає стати депутатом?
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19.02.2021 13:09 Ответить
Вони туди пруться тільки для вирішення своїх справ по крадіжкам громадського добра. Знаю особисто одного. Так він коли депутат - всі йому несуть. Коли не вибирають - сам несе.
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19.02.2021 13:13 Ответить
а без палки зверху вони самі до того не дойдуть?
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19.02.2021 13:17 Ответить
Тоесть когда бенедиктова не возбуждает уголовное дело за то что ее мужинек ограбил страну на милион - это не конфликт интересов?!
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19.02.2021 13:26 Ответить
А чого тільки місцевим, собі не хоче заборонити?
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19.02.2021 13:42 Ответить
Есть полицейский начальник Бугай Александр Викторович, его отец известный Бугай Виктор Петрович - назначен Януковичем, и посути возможно в мародерстве погряз. Вот куда полиция смотрит? А он еще на свидетелей мразь давит и жену в полицию пристроил. Что за страна?
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19.02.2021 14:33 Ответить
На сколько я понял все местные советы обслуживают местные кланы полиции и олигархата, посути это такая преступная организация получается
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19.02.2021 14:36 Ответить
Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 7295
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19.02.2021 14:36 Ответить
Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 3206
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19.02.2021 16:59 Ответить
 
 