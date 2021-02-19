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Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів

Верховна Рада остаточно заборонила голосування депутатів місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів.

Відповідний законопроєкт №3034а з пропозиціями президента Володимира Зеленського народні депутати схвалили 287 голосами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

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Якщо неучасть таких осіб у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу, то вони можуть взяти участь в ухваленні рішення. Однак за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.

Автор: Анастасія Потіха
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какое отношение рада имеет к местным советам? никакого
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19.02.2021 13:07 Відповісти
Хто ж тоді буде голосувати, і хто тоді побажає стати депутатом?
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19.02.2021 13:09 Відповісти
Вони туди пруться тільки для вирішення своїх справ по крадіжкам громадського добра. Знаю особисто одного. Так він коли депутат - всі йому несуть. Коли не вибирають - сам несе.
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19.02.2021 13:13 Відповісти
а без палки зверху вони самі до того не дойдуть?
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19.02.2021 13:17 Відповісти
Тоесть когда бенедиктова не возбуждает уголовное дело за то что ее мужинек ограбил страну на милион - это не конфликт интересов?!
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19.02.2021 13:26 Відповісти
А чого тільки місцевим, собі не хоче заборонити?
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19.02.2021 13:42 Відповісти
Есть полицейский начальник Бугай Александр Викторович, его отец известный Бугай Виктор Петрович - назначен Януковичем, и посути возможно в мародерстве погряз. Вот куда полиция смотрит? А он еще на свидетелей мразь давит и жену в полицию пристроил. Что за страна?
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19.02.2021 14:33 Відповісти
На сколько я понял все местные советы обслуживают местные кланы полиции и олигархата, посути это такая преступная организация получается
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19.02.2021 14:36 Відповісти
Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 7295
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19.02.2021 14:36 Відповісти
Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 3206
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19.02.2021 16:59 Відповісти
 
 