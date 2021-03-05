Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Станом на ранок 5 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 12 481 особу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я. За вчорашній день щеплення отримали 2 913 осіб.
Їм була введена перша доза вакцини Covishield індійського виробництва.
Зазначимо, що за 3 березня вакцинували проти коронавірусу 2 680 осіб.
Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочався 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.
Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові.
Топ коментарі
+4 Gp An
показати весь коментар05.03.2021 09:05
+3 Yakov Nemo
показати весь коментар05.03.2021 09:49
+2 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.03.2021 09:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
імунітет від вакцин і у перехворівших -він на 6-9-12 місяців..
крім того вірус постійно мутує.
0.03 відсотка населення
05.03.21 09:01COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg
0,27 відсотка від 7,95 млрд.
зате у нас динаміка краща!