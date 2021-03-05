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Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ

Станом на ранок 5 березня в Україні вакциновано проти коронавірусу 12 481 особу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я. За вчорашній день щеплення отримали 2 913 осіб.

Їм була введена перша доза вакцини Covishield індійського виробництва.

Зазначимо, що за 3 березня вакцинували проти коронавірусу 2 680 осіб.

Як повідомлялося, вакцинація в Україні розпочався 24 лютого після того, як в країну прибула перша партія вакцини Covishield індійського виробництва. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, основні заходи щодо вакцинації планується завершити до осені 2021 року.

Читайте: COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg

Він також уточнив, що вакцини Covishield і AstraZeneca повністю однакові.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И это в стране с населением около 40 миллионов...Ну не дно а днище!!!
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05.03.2021 09:05
+3
Эдуард Силенко ,а как вы вы это определяете ,что он Еврей , вместе в баню ходили ,или делали запрос в Рабонут , или вы знаете его Маму ,что она еврейка🤦🙄
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05.03.2021 09:49
+2
Корінний естонцю, корінний українець знає, що Порошенко вже хворів на КОВІД, тому вакцинації не потребує. Принаймні зараз. Але тобі це не відомо. Естонії напевне ближчі власні проблеми. Нє?
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05.03.2021 09:29
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И это в стране с населением около 40 миллионов...Ну не дно а днище!!!
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05.03.2021 09:05 Відповісти
Ти вже вакцинувався? Дніще...
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05.03.2021 09:07 Відповісти
Це всеодно, що нічого. Краще б мовчали...
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05.03.2021 09:32 Відповісти
Цікаво ..а чим вакцинувався *колишній солодкий * !?
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05.03.2021 09:16 Відповісти
Це точно. При тому, що він дібетик, а значить в зоні ризику і при тому що жид.
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05.03.2021 09:19 Відповісти
Корінний естонцю, корінний українець знає, що Порошенко вже хворів на КОВІД, тому вакцинації не потребує. Принаймні зараз. Але тобі це не відомо. Естонії напевне ближчі власні проблеми. Нє?
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05.03.2021 09:29 Відповісти
Та ти що? То в нього імунітет виробився! У того в кого діабет! І вакцинуватися йому не потрібно.... І якщо хвороба у переважній більшості проходить, як звичайне ОРЗ, а то і безсимптомно та щей, як ти кажеш в кучерявих імунітет розвивається, то навіщо ж тоді вакцини з ефективністю 70-90%, ти собі такі питання задавав, примітивний?
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05.03.2021 09:35 Відповісти
Бот, зміни прапор, або займися проблемами власної країни. І друге - вчи мчтчастину. Про діабет, коронавірус, імунітет і інші речі. Це порада.
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05.03.2021 09:39 Відповісти
Засунь свої тупі поради собі в дупу. Ти естонську розумієш? І йди дійсно підучись трохи, бо бачу відповідей на мої прості питання в тебе не має через брак звивин в твоїй примітивній голові.
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05.03.2021 09:44 Відповісти
У бота немає запитань. 😊Є лише кліше і фази з методики. І на кожне зауваження - стандартні три відповіді : які ваші докази? (хоча саме доказів їм не потрібно і тому вони їх небачать), - е бачу відповіді на свої запитання (хоча самих запитань не ставлять, а ті, що ставлять - абсурдні по своїй суті) - сам дурень (у випадку підловлення на брехні і маніпуляції). І так, улюблена тема - срака. 😁
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05.03.2021 09:54 Відповісти
Срака, в тебе замість голови. Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5338 Тому ти такий примітивний.
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05.03.2021 09:57 Відповісти
Нічого нового. 😁Все по накатаній схемі. Якісь боти примітивні пішли - ніякої імпровізації. Прийшли, наклали лацна, отримали бан, поміняли нік і під іншим ніком - все по-новому. 😊
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05.03.2021 10:02 Відповісти
особливо тупим..
імунітет від вакцин і у перехворівших -він на 6-9-12 місяців..
крім того вірус постійно мутує.
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05.03.2021 12:45 Відповісти
А от мудрим такого не розказують. 😁 Мудрі користуюся дослідженнями імунологів, які зазначають, що імунна система тих, хто захворів ще 9 місяців тому, виробляє антитіла. 😊 Самеи9 місяців ведуть дослідження власне американці. І ще - зважаючи на потужну атаку зеботів я переконуюся, що попав у ціль. 😁
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05.03.2021 16:41 Відповісти
Физраствор...
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05.03.2021 09:33 Відповісти
пц Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6487 ... Кому шо , а курці просо .
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05.03.2021 09:56 Відповісти
Только вторая доза вырабатывает иммунитет,поэтому эти почти 12,5 тыс. только на половине пути.
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05.03.2021 09:17 Відповісти
пі..дьож.
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05.03.2021 12:43 Відповісти
Степашка шо прикалывается ,уже больше недели прошло ,как вакцина в стране и только 12,5 тыс вакцинированных 🙄🤦🤔
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05.03.2021 09:20 Відповісти
А кока там ..* в абетованой * !?
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05.03.2021 09:26 Відповісти
Эдуард Силенко ,а как вы вы это определяете ,что он Еврей , вместе в баню ходили ,или делали запрос в Рабонут , или вы знаете его Маму ,что она еврейка🤦🙄
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05.03.2021 09:49 Відповісти
Йому - па тілівізару так сказали . Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8449 . А значить , це вже сомнєнію нє подлєжит .
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05.03.2021 10:01 Відповісти
С учетом того что расчетная численность населения в Украине 41 588400 то что бы провести вакцинацию в течении года в ДЕНЬ нужно прививать 115520. А с учетом того что специалисты говорят, что для достижения успеха при вакцинации нужно ее проводить в сжатые сроки, не более 6 месяцев то в день нужно прививать 230 тысяч человек.Ведь вполне вероятно что по истечении 6-8 месяцев нужно будет уже проводить повторное вакцинирование из за окончания действия иммунитета. Поэтому даже если считать что вакцина качественная и у нее хорошая эффективность, а не 75%, то при наших темпах и возможностях ( не зависимо кто у власти и это нужно честно признать), вакцинация это по большей степени носит чисто психологический характер, ну и вдобавок власти обеспечивают себе некоторое " алиби" Мы к сожалению не Израиль, и не США и даже не Великобритания поэтому маемо шо моемо. ( кстати наш сосед на востоке, не смотря на победные реляции от нас тоже не далеко ушел, там больше понтов..) Ну и еще теперь к каждодневным цифрам о заболеваемости, выздоровлении и смертности , добавится цифра вакцинировавшихся.. Особенно трудно придется Пидалику.. это ж нужно будет увеличивать заученный текст, а тут с этим "проблемы" ( ну это конечно же шутка)
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05.03.2021 09:52 Відповісти
Lvbnhj ,У нас все ,хорошо привито полностью около 4000000 😊
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05.03.2021 09:57 Відповісти
СТЕПАНОВ, если такими черепашим темпом вакцинировать Украинцев, то подарите лучше вакцину ЗИМБАБВЕ,толку будет больше.
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05.03.2021 10:02 Відповісти
Андерсен a4cbf7de ,мне плевать на восточного соседа ,а для Украины это катастрофа ☹️
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05.03.2021 10:08 Відповісти
Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ

0.03 відсотка населення

Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 652605.03.21 09:01COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg

0,27 відсотка від 7,95 млрд.
зате у нас динаміка краща! Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7160
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05.03.2021 12:41 Відповісти
 
 