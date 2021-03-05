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Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Почти 12,5 тыс. человек вакцинированы от коронавируса в Украине, - Минздрав

По состоянию на утро 5 марта в Украине вакцинированы от коронавируса 12 481 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава. За вчерашний день прививки получили 2 913 человек.

Им была введена первая доза вакцины Covishield индийского производства.

Отметим, что за 3 марта вакцинировали от коронавируса 2 680 человек.

Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
И это в стране с населением около 40 миллионов...Ну не дно а днище!!!
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05.03.2021 09:05
+3
Эдуард Силенко ,а как вы вы это определяете ,что он Еврей , вместе в баню ходили ,или делали запрос в Рабонут , или вы знаете его Маму ,что она еврейка🤦🙄
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05.03.2021 09:49
+2
Корінний естонцю, корінний українець знає, що Порошенко вже хворів на КОВІД, тому вакцинації не потребує. Принаймні зараз. Але тобі це не відомо. Естонії напевне ближчі власні проблеми. Нє?
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05.03.2021 09:29
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И это в стране с населением около 40 миллионов...Ну не дно а днище!!!
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05.03.2021 09:05 Ответить
Ти вже вакцинувався? Дніще...
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05.03.2021 09:07 Ответить
Це всеодно, що нічого. Краще б мовчали...
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05.03.2021 09:32 Ответить
Цікаво ..а чим вакцинувався *колишній солодкий * !?
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05.03.2021 09:16 Ответить
Це точно. При тому, що він дібетик, а значить в зоні ризику і при тому що жид.
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05.03.2021 09:19 Ответить
Корінний естонцю, корінний українець знає, що Порошенко вже хворів на КОВІД, тому вакцинації не потребує. Принаймні зараз. Але тобі це не відомо. Естонії напевне ближчі власні проблеми. Нє?
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05.03.2021 09:29 Ответить
Та ти що? То в нього імунітет виробився! У того в кого діабет! І вакцинуватися йому не потрібно.... І якщо хвороба у переважній більшості проходить, як звичайне ОРЗ, а то і безсимптомно та щей, як ти кажеш в кучерявих імунітет розвивається, то навіщо ж тоді вакцини з ефективністю 70-90%, ти собі такі питання задавав, примітивний?
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05.03.2021 09:35 Ответить
Бот, зміни прапор, або займися проблемами власної країни. І друге - вчи мчтчастину. Про діабет, коронавірус, імунітет і інші речі. Це порада.
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05.03.2021 09:39 Ответить
Засунь свої тупі поради собі в дупу. Ти естонську розумієш? І йди дійсно підучись трохи, бо бачу відповідей на мої прості питання в тебе не має через брак звивин в твоїй примітивній голові.
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05.03.2021 09:44 Ответить
У бота немає запитань. 😊Є лише кліше і фази з методики. І на кожне зауваження - стандартні три відповіді : які ваші докази? (хоча саме доказів їм не потрібно і тому вони їх небачать), - е бачу відповіді на свої запитання (хоча самих запитань не ставлять, а ті, що ставлять - абсурдні по своїй суті) - сам дурень (у випадку підловлення на брехні і маніпуляції). І так, улюблена тема - срака. 😁
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05.03.2021 09:54 Ответить
Срака, в тебе замість голови. Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5338 Тому ти такий примітивний.
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05.03.2021 09:57 Ответить
Нічого нового. 😁Все по накатаній схемі. Якісь боти примітивні пішли - ніякої імпровізації. Прийшли, наклали лацна, отримали бан, поміняли нік і під іншим ніком - все по-новому. 😊
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05.03.2021 10:02 Ответить
особливо тупим..
імунітет від вакцин і у перехворівших -він на 6-9-12 місяців..
крім того вірус постійно мутує.
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05.03.2021 12:45 Ответить
А от мудрим такого не розказують. 😁 Мудрі користуюся дослідженнями імунологів, які зазначають, що імунна система тих, хто захворів ще 9 місяців тому, виробляє антитіла. 😊 Самеи9 місяців ведуть дослідження власне американці. І ще - зважаючи на потужну атаку зеботів я переконуюся, що попав у ціль. 😁
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05.03.2021 16:41 Ответить
Физраствор...
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05.03.2021 09:33 Ответить
пц Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6487 ... Кому шо , а курці просо .
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05.03.2021 09:56 Ответить
Только вторая доза вырабатывает иммунитет,поэтому эти почти 12,5 тыс. только на половине пути.
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05.03.2021 09:17 Ответить
пі..дьож.
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05.03.2021 12:43 Ответить
Степашка шо прикалывается ,уже больше недели прошло ,как вакцина в стране и только 12,5 тыс вакцинированных 🙄🤦🤔
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05.03.2021 09:20 Ответить
А кока там ..* в абетованой * !?
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05.03.2021 09:26 Ответить
Эдуард Силенко ,а как вы вы это определяете ,что он Еврей , вместе в баню ходили ,или делали запрос в Рабонут , или вы знаете его Маму ,что она еврейка🤦🙄
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05.03.2021 09:49 Ответить
Йому - па тілівізару так сказали . Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8449 . А значить , це вже сомнєнію нє подлєжит .
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05.03.2021 10:01 Ответить
С учетом того что расчетная численность населения в Украине 41 588400 то что бы провести вакцинацию в течении года в ДЕНЬ нужно прививать 115520. А с учетом того что специалисты говорят, что для достижения успеха при вакцинации нужно ее проводить в сжатые сроки, не более 6 месяцев то в день нужно прививать 230 тысяч человек.Ведь вполне вероятно что по истечении 6-8 месяцев нужно будет уже проводить повторное вакцинирование из за окончания действия иммунитета. Поэтому даже если считать что вакцина качественная и у нее хорошая эффективность, а не 75%, то при наших темпах и возможностях ( не зависимо кто у власти и это нужно честно признать), вакцинация это по большей степени носит чисто психологический характер, ну и вдобавок власти обеспечивают себе некоторое " алиби" Мы к сожалению не Израиль, и не США и даже не Великобритания поэтому маемо шо моемо. ( кстати наш сосед на востоке, не смотря на победные реляции от нас тоже не далеко ушел, там больше понтов..) Ну и еще теперь к каждодневным цифрам о заболеваемости, выздоровлении и смертности , добавится цифра вакцинировавшихся.. Особенно трудно придется Пидалику.. это ж нужно будет увеличивать заученный текст, а тут с этим "проблемы" ( ну это конечно же шутка)
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05.03.2021 09:52 Ответить
Lvbnhj ,У нас все ,хорошо привито полностью около 4000000 😊
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05.03.2021 09:57 Ответить
СТЕПАНОВ, если такими черепашим темпом вакцинировать Украинцев, то подарите лучше вакцину ЗИМБАБВЕ,толку будет больше.
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05.03.2021 10:02 Ответить
Андерсен a4cbf7de ,мне плевать на восточного соседа ,а для Украины это катастрофа ☹️
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05.03.2021 10:08 Ответить
Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ

0.03 відсотка населення

Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 652605.03.21 09:01COVID-вакцинація стартувала в 111 країнах світу: зробили понад 279 млн щеплень, - Bloomberg

0,27 відсотка від 7,95 млрд.
зате у нас динаміка краща! Майже 12,5 тис. осіб вакциновано проти коронавірусу в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7160
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05.03.2021 12:41 Ответить
 
 