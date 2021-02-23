В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19. ФОТО

Сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний. Украина получила 500 тысяч доз.

Уже на следующий день после получения вакцины может стартовать иммунизация.

Позже глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook подтвердил, что грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине и выложил соответствующие фото в соцсети.

"Первуюя партиюя в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - написал министр.



Фото: Степанов/Facebook

По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину всем взрослым старше 18 лет. Однако ряд европейских стран внес людей старше 55-60 лет в категорию, которую не будут вакцинировать этим препаратом, поскольку на сегодня недостаточно данных о ее испытаниях именно в данной возрастной группе.

Эту вакцину можно вводить людям с ослабленным иммунитетом. Кроме того, не ожидается никакого риска от грудного вскармливания после вакцинации, однако перед прививкой стоит проконсультироваться с врачом.

Полный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 8-12 недель.

Возможными побочными эффектами вакцины AstraZeneca являются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышечная боль. Такой эффект проявляется приблизительно у 10% вакцинированных.

В феврале в Украину должна была прибыть партия из 117 000 доз вакцины американской компании Pfizer. Но в связи с бюрократическими процедурами поставка по линии глобального механизма COVAX (обеспечивает вакцинами бедные страны) задерживается. По последним прогнозам, поставки вакцины по COVAX начнутся только в начале марта.

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В рамках COVAX в I полугодии также должны поступить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca и Novavax, но позже МОЗ договорился о еще 5 млн дополнительных доз Novavax.

Что касается китайской вакцины Sinovac, на которую Украина заключила контракт на 1,9 млн доз, то ее поставки могут вообще отложить на апрель.

Напомним, на прошлой неделе в Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медработников.

Кроме того, с марта украинцы получат возможность записаться на прививку от коронавируса.