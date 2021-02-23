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В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний. Украина получила 500 тысяч доз.

Уже на следующий день после получения вакцины может стартовать иммунизация.

Позже глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook подтвердил, что грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине и выложил соответствующие фото в соцсети.

В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 01

"Первуюя партиюя в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - написал министр.

В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 02
Фото: Степанов/Facebook

По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину всем взрослым старше 18 лет. Однако ряд европейских стран внес людей старше 55-60 лет в категорию, которую не будут вакцинировать этим препаратом, поскольку на сегодня недостаточно данных о ее испытаниях именно в данной возрастной группе.

Эту вакцину можно вводить людям с ослабленным иммунитетом. Кроме того, не ожидается никакого риска от грудного вскармливания после вакцинации, однако перед прививкой стоит проконсультироваться с врачом.

Полный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 8-12 недель.

Возможными побочными эффектами вакцины AstraZeneca являются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышечная боль. Такой эффект проявляется приблизительно у 10% вакцинированных.

В феврале в Украину должна была прибыть партия из 117 000 доз вакцины американской компании Pfizer. Но в связи с бюрократическими процедурами поставка по линии глобального механизма COVAX (обеспечивает вакцинами бедные страны) задерживается. По последним прогнозам, поставки вакцины по COVAX начнутся только в начале марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19

В рамках COVAX в I полугодии также должны поступить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca и Novavax, но позже МОЗ договорился о еще 5 млн дополнительных доз Novavax.

Что касается китайской вакцины Sinovac, на которую Украина заключила контракт на 1,9 млн доз, то ее поставки могут вообще отложить на апрель.

Напомним, на прошлой неделе в Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медработников.

Кроме того, с марта украинцы получат возможность записаться на прививку от коронавируса.

В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 03
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Топ комментарии
+16
February 23

Заявление Зеленского о том, что индийская вакцина CoviShield - одна из наиболее эффективных в мире, это типичная попытка сохранить хорошую мину при катастрофически плохой игре.
А правда такова. Вакцинация провалена полностью. Фан-клуб Порошенко вовсю тиражирует мем "Догоним и перегоним Зимбабве" - там вакцинация уже началась.
Вакцина CoviShield, это не AstraZeneca, это что-то выпускаемое по технологии, которую AstraZeneca передала индийской Serum. Сама AstraZeneca качество индийской вакцины не контролирует.
Вакцину CoviShield закупили такие передовые государства, как Аргентина, Бангладеш и Бирма. Планируется поставка в Афганистан, Бразилию и Шри-Ланку.
Вакцину CoviShield не закупило ни одно государство ЕвроСоюза. Более того. В Германии были случаи отказа от вакцинирования собственно AstraZeneca, а не даже ее индийской ковер-версией. К самой AstraZeneca так же много вопросов. Какая там Индия?!
Позорище? Естественно. Однако в Офисе президента считают, что "не до жиру - быть бы живу". По-этому сейчас мы увидим грандиозную пиар-компанию на тему: "Вакцины лучше CoviShield земля не знала!" Выбор у ОП небагатый, вакцинация провалена. Остается лишь молиться, чтобы индийская вакцина CoviShield не вызвала массовую паталогию
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23.02.2021 12:04
+15
Фуфломицин? Сами под контролем независимых наблюдателей под ТВ провакцинируйтесь с семьями!
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23.02.2021 11:29
+13
В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5038
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23.02.2021 11:29
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Правила форума Совет форумчан
Фуфломицин? Сами под контролем независимых наблюдателей под ТВ провакцинируйтесь с семьями!
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23.02.2021 11:29 Ответить
от которой Африка отказалась ввиду малой эффективности
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23.02.2021 12:00 Ответить
February 23

Заявление Зеленского о том, что индийская вакцина CoviShield - одна из наиболее эффективных в мире, это типичная попытка сохранить хорошую мину при катастрофически плохой игре.
А правда такова. Вакцинация провалена полностью. Фан-клуб Порошенко вовсю тиражирует мем "Догоним и перегоним Зимбабве" - там вакцинация уже началась.
Вакцина CoviShield, это не AstraZeneca, это что-то выпускаемое по технологии, которую AstraZeneca передала индийской Serum. Сама AstraZeneca качество индийской вакцины не контролирует.
Вакцину CoviShield закупили такие передовые государства, как Аргентина, Бангладеш и Бирма. Планируется поставка в Афганистан, Бразилию и Шри-Ланку.
Вакцину CoviShield не закупило ни одно государство ЕвроСоюза. Более того. В Германии были случаи отказа от вакцинирования собственно AstraZeneca, а не даже ее индийской ковер-версией. К самой AstraZeneca так же много вопросов. Какая там Индия?!
Позорище? Естественно. Однако в Офисе президента считают, что "не до жиру - быть бы живу". По-этому сейчас мы увидим грандиозную пиар-компанию на тему: "Вакцины лучше CoviShield земля не знала!" Выбор у ОП небагатый, вакцинация провалена. Остается лишь молиться, чтобы индийская вакцина CoviShield не вызвала массовую паталогию
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23.02.2021 12:04 Ответить
если б эти у@бки прививали зелю шмыгу и прочую фуету то и йух с ними, но эти падлы собрались экспериментировать на медиках и воинах В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1827
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23.02.2021 12:26 Ответить
Так себя это кодло при власти тоже прилюдно ширнутся этим дерьмом, и даже своим родственникам дадут старше 55 лет,которое не рекомендуется в других странах применять,только в ампулах будет дистилированная водичка ,что бы украинцы поверили, что эта отрава-вакцина типа Pfizer,которую из за бюрократических проволочек по программе для бедных стран Covex в Украину не поставили, вдумайтес Ураину записали в бедную страну,страна , которая отказаласть от третьего по величине ядерного потенциала СССР, направленеый на запад,-хороши "союзнички", они не союзники даже не партнеры, партнеры отраву своим коллегам не поставляют, а только врагам.На вакцину денег не хватает, потому и поставляют в Украину отраву , что бы население истребить и достались им народные активы в том числе и Земля без единого выстрела,а деньги на дерьмовые дороги с откатами 30-50%, есть , а на кредиты с бюддета 12-18% от ВВП , которые не платит ни одна уважающая страна , а платят 1-2%, деньги есть, на "Зеленую" э/э переплачивать 35 миллрд.грн.олигархам-монополистам у Зеленского деньги есть, а на вакцину денег нет, так они за ради того, что бы грабить страну пойдут на любые действия верить этим ублюдкам нельзя.Даже руководство Белоруси, которое из за паранои и дебилизма избивало людей, поняло, что вакцину надо иметь свою, потому, в условиях бактериологической войны ни кто вакцину не даст, только союзникам и партнерам, увы Украину в такие не записали, а ведать в страны третьего мира, где можно делать испытания и компрадорская власть нянь олигархов и соросят в помощь.
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23.02.2021 13:17 Ответить
в ампулах для шмиг буде контрабандний пфайзер - крадуцький зебезпечить...
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23.02.2021 13:20 Ответить
Тоді вона викличе масову нехватку патологоанатомів, і в першу чергу для зеленаріка, степанова і ко
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23.02.2021 15:10 Ответить
В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5038
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23.02.2021 11:29 Ответить
и уже сегодня вечером во всех "эпицентрах"! )
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23.02.2021 11:30 Ответить
В Эпицентру будут продавать?
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23.02.2021 11:30 Ответить
Covishield уже бесплатно отправили в такие страны, как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма, Сейшелы. Также планируют поставлять вакцину в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий, Бразилию. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран". В этом списке оказалась и Украина. Причем она стала единственной европейской страной, которая закупает индийский препарат.
Третья стадия клинических испытаний "Ковишилда" должна была пройти в феврале, ее результаты пока не обнародованы.
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23.02.2021 11:30 Ответить
а может 21 партию? шапито 95 ещё месяц назад накололи и по ихним меркам не дорого, трёшка евро это с секретаршей слетать на пару дней на острова.
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23.02.2021 11:30 Ответить
Ковидидиоты пусть себе и вкалуют
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23.02.2021 11:31 Ответить
так ковідіот це також й той, хто вважає цю епідемію фуфлом
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23.02.2021 14:56 Ответить
Фуфло мирового уровня. Попытки приучить были в 1999, 2009 и 2015 . Промывка мозгов через интернет хорошо работает. Люди страдают от ухудшения долговременной памяти и не помнят, что происходило год-два назад. Всем властям надоела демократия
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23.02.2021 16:04 Ответить
давай свинорус с криком "ЗЕЗЕЗЕ!!!!" побежал в больгичку за прививкой
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23.02.2021 11:33 Ответить
узбагоились

Тобі скільки рочків? В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8905
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23.02.2021 11:37 Ответить
Яких там рочків? Бачиш - мізки не сформовані. Це так - брехливий плювок сперми.
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23.02.2021 12:12 Ответить
як і в кожного зебіла
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23.02.2021 13:22 Ответить
Весь состав Квартал 95 с семьями!
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23.02.2021 11:32 Ответить
В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2994
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23.02.2021 11:34 Ответить
пока турки везли - CoviShield в Украину , эта м ,,,уйня уже зареестрирована в Украине как AstraZeneca...а сама AstraZeneca в курсе о том,что такое CoviShield???
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23.02.2021 11:35 Ответить
Символично 23 февраля в день запоребриковой армии украинцы начнут прививаться британской вакциной и порвут путинский шмурдяк.
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23.02.2021 11:36 Ответить
смешно.
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23.02.2021 11:40 Ответить
це НЕ британська вакцина, а індійська
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23.02.2021 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
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23.02.2021 11:40 Ответить
APPROVALS: 11 Approvals

Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
Причем. ЮАР эту вакцину Индии вернула
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23.02.2021 11:40 Ответить
Ну хоч десь ці країни Україна наздогнала, бо в багатьох світових рейтингах ми за ними далеко позаду В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8063
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23.02.2021 11:42 Ответить
Адар Пунавалла (Adar Poonawalla), главный исполнительный директор SII, сказал:
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.
https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
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23.02.2021 12:06 Ответить
В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8150 В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9216
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23.02.2021 12:20 Ответить
Бо 500 тис. доз (для 250 тис. людей) - це ніщо.
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23.02.2021 11:43 Ответить
і ще хай спробують когось знайти, щоб цим шмурдяком вколоти
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23.02.2021 11:44 Ответить
Разработка компании «АстраЗенека» и Оксфордского университета представляет собой вакцину на основе вирусного вектора ChAdOx1-S (рекомбинантного). Она производится на нескольких предприятиях, а также в Республике Корея и Индии. Установленная эффективность ChAdOx1-S составляет 63,09%; благодаря легко выполнимым требованиям к хранению вакцины она подходит для применения в странах с низким и средним уровнем дохода.

https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
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23.02.2021 11:51 Ответить
Вы НЕ ПРАВЫ ! это 2 РАЗНЫЕ вакцины и по CoviShield нет окончательных испытаний. и европа очень сильно сомневается в ее эфективности https://www.tagesschau.de/ausland/indien-covaxin-zweifel-101.html
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23.02.2021 12:34 Ответить
Уколіть її всю Степанову в задницю. Хай лічиться від жлобства...
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23.02.2021 11:53 Ответить
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко)

Отсутствует официальная регистрация этой вакцины, которая
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ по определению безопасности и иммуногенности.

(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )

ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ГРАЖДАНАХ УКРАИНЫ.
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23.02.2021 12:03 Ответить
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина» - вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AZD1222
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23.02.2021 12:05 Ответить
Ну все. Мы спасены.
Спойлер: нет.
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23.02.2021 12:11 Ответить
А чого зустріли не так помпезно як торік "Мрію" з Китаю? Відосика б подивилися, та і "Епіцентр" "підлатався" би.
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23.02.2021 12:33 Ответить
Невже в цих зєлєпупіків нарешті настане 15 лютого, як вони обіцяли? Дивна та реальність, в якій вони живуть!
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23.02.2021 12:35 Ответить
В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7408

...
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23.02.2021 13:22 Ответить
Пусть Зеленский себя ширнет этим дерьмом, а деньги вернет в бюджет, а за срыв прставки ,как и за не поставку кислорода в больницы, а за это время и свою вакцину можно было сделать, другими словами вредительство и геноцид осудить по всей строгости народом.
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23.02.2021 13:26 Ответить
Хрень, ладно бы еще Астру, хотя и она не айс, но это еще хуже.
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23.02.2021 13:29 Ответить
Начинается пиар "великих народных спасителей". Ждем когда главный зелебобик со степашкой на камеру уколятся этим фуфломицином.

В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1136
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23.02.2021 13:30 Ответить
Нет, они для себя ждут от ВОЗ бесплатный Pfizer, а гоям и шмурдяк пойдет.
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23.02.2021 14:37 Ответить
А чего Янелох не встречает? Не Мрия конечно и не для Эпицентра, но попиарится мог бы, говнюк.
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23.02.2021 13:35 Ответить
Президент Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за отримання Україною 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca індійського виробництва.
Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку глави держави у Тwitter.
Президент заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться якомога швидше.
"Перші 500 тис. вакцини проти COVID-19 прибули до України. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Потрібно боротися з COVID разом", - написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу, яка розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
Як повідомлялося, українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія".
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23.02.2021 13:52 Ответить
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
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23.02.2021 14:21 Ответить
Если не при этой власти, то хотя бы позже за эту преступную афёру должно быть наказание.
Привезли индийский аналог, а даже не дженерик АстраЗенеки, выдают её на настоящую вакцину и этим не прошедшим клинических исследований субстратом собираются вакцинировать украинцев.
Люди, голосовавшие за эту власть, вы кого навыбирали, ведь это же даже не мелкие мошенники, которыми они поначалу казались, а настоящие преступники.
Глупый и поверхностный зевова, может и не понимает, во что его втягивают, но уж Степанов-то точно знает, какую махинацию он проделывает.
А мы все в заложниках у этой преступной власти. Спасибо поклонникам зевовы.
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23.02.2021 14:48 Ответить
саме лайно приперли...та й то з великим запiзненням...


де Pfizer та Moderna?
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23.02.2021 15:05 Ответить
пфффффффффффазер))))))

не для быдла эта....
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23.02.2021 15:28 Ответить
ПА-БЕ-ДА !!!!
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23.02.2021 15:55 Ответить
Справа в тім, Зєля та його "трупа" весь час бреше... Всі його передвиборчі обіцянки нічого не вартують, бо ні одна з них не виконана! ... Тому до нього не має довіри, так само як і до його дій! Особисто я йому своє здоров'я не довіряю!
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23.02.2021 16:06 Ответить
 
 