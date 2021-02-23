В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19. ФОТО
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Сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.
Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний. Украина получила 500 тысяч доз.
Уже на следующий день после получения вакцины может стартовать иммунизация.
Позже глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook подтвердил, что грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине и выложил соответствующие фото в соцсети.
"Первуюя партиюя в полмиллиона доз получена. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - написал министр.
По результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину всем взрослым старше 18 лет. Однако ряд европейских стран внес людей старше 55-60 лет в категорию, которую не будут вакцинировать этим препаратом, поскольку на сегодня недостаточно данных о ее испытаниях именно в данной возрастной группе.
Эту вакцину можно вводить людям с ослабленным иммунитетом. Кроме того, не ожидается никакого риска от грудного вскармливания после вакцинации, однако перед прививкой стоит проконсультироваться с врачом.
Полный курс вакцинации состоит из двух прививок с интервалом в 8-12 недель.
Возможными побочными эффектами вакцины AstraZeneca являются: боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции, усталость, озноб или лихорадка, головная боль, тошнота, боль в суставах или мышечная боль. Такой эффект проявляется приблизительно у 10% вакцинированных.
В феврале в Украину должна была прибыть партия из 117 000 доз вакцины американской компании Pfizer. Но в связи с бюрократическими процедурами поставка по линии глобального механизма COVAX (обеспечивает вакцинами бедные страны) задерживается. По последним прогнозам, поставки вакцины по COVAX начнутся только в начале марта.
В рамках COVAX в I полугодии также должны поступить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Кроме того, Украина согласовала контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca и Novavax, но позже МОЗ договорился о еще 5 млн дополнительных доз Novavax.
Что касается китайской вакцины Sinovac, на которую Украина заключила контракт на 1,9 млн доз, то ее поставки могут вообще отложить на апрель.
Напомним, на прошлой неделе в Украине начались семинары по вакцинации от COVID-19 для медработников.
Кроме того, с марта украинцы получат возможность записаться на прививку от коронавируса.
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Заявление Зеленского о том, что индийская вакцина CoviShield - одна из наиболее эффективных в мире, это типичная попытка сохранить хорошую мину при катастрофически плохой игре.
А правда такова. Вакцинация провалена полностью. Фан-клуб Порошенко вовсю тиражирует мем "Догоним и перегоним Зимбабве" - там вакцинация уже началась.
Вакцина CoviShield, это не AstraZeneca, это что-то выпускаемое по технологии, которую AstraZeneca передала индийской Serum. Сама AstraZeneca качество индийской вакцины не контролирует.
Вакцину CoviShield закупили такие передовые государства, как Аргентина, Бангладеш и Бирма. Планируется поставка в Афганистан, Бразилию и Шри-Ланку.
Вакцину CoviShield не закупило ни одно государство ЕвроСоюза. Более того. В Германии были случаи отказа от вакцинирования собственно AstraZeneca, а не даже ее индийской ковер-версией. К самой AstraZeneca так же много вопросов. Какая там Индия?!
Позорище? Естественно. Однако в Офисе президента считают, что "не до жиру - быть бы живу". По-этому сейчас мы увидим грандиозную пиар-компанию на тему: "Вакцины лучше CoviShield земля не знала!" Выбор у ОП небагатый, вакцинация провалена. Остается лишь молиться, чтобы индийская вакцина CoviShield не вызвала массовую паталогию
Третья стадия клинических испытаний "Ковишилда" должна была пройти в феврале, ее результаты пока не обнародованы.
Тобі скільки рочків?
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
Причем. ЮАР эту вакцину Индии вернула
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.
https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
Отсутствует официальная регистрация этой вакцины, которая
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ГРАЖДАНАХ УКРАИНЫ.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AZD1222
Спойлер: нет.
...
Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку глави держави у Тwitter.
Президент заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться якомога швидше.
"Перші 500 тис. вакцини проти COVID-19 прибули до України. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Потрібно боротися з COVID разом", - написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу, яка розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
Як повідомлялося, українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія".
Привезли индийский аналог, а даже не дженерик АстраЗенеки, выдают её на настоящую вакцину и этим не прошедшим клинических исследований субстратом собираются вакцинировать украинцев.
Люди, голосовавшие за эту власть, вы кого навыбирали, ведь это же даже не мелкие мошенники, которыми они поначалу казались, а настоящие преступники.
Глупый и поверхностный зевова, может и не понимает, во что его втягивают, но уж Степанов-то точно знает, какую махинацию он проделывает.
А мы все в заложниках у этой преступной власти. Спасибо поклонникам зевовы.
де Pfizer та Moderna?
не для быдла эта....