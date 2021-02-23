В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19. ФОТО

Сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Препарат компанії AstraZeneca буде використовуватися на першій стадії вакцинації українців.

Вантаж до аеропорту "Бориспіль" доставив літак Турецьких авіаліній. Україна отримала 500 тисяч доз.

Вже на наступний день після отримання вакцини може стартувати імунізація.

Пізніше глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні та виклав відповідні фото в соцмережі.

"Перша партія в пів мільйона доз отримана. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення відповідно до першого етапу вакцинації", - написав міністр.



Фото: Степанов/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ

За результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини становить 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину всім дорослим від 18 років. Однак низка європейських країн внесла людей від 55-60 років в категорію, яку не будуть вакцинувати цим препаратом, оскільки на сьогодні недостатньо даних про її випробування саме в цій віковій групі.

Цю вакцину можна вводити людям з ослабленим імунітетом. Крім того, не очікується жодного ризику від грудного вигодовування після вакцинації, проте перед щепленням варто проконсультуватися з лікарем.

Повний курс вакцинації складається з двох щеплень з інтервалом 8-12 тижнів.

Можливими побічними ефектами вакцини AstraZeneca є: біль, почервоніння, свербіж, набряк, гематоми у місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язова біль. Такий ефект проявляється у близько 10% вакцинованих.

Також читайте: Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус

У лютому до України мала прибути партія з 117 000 доз вакцини американської компанії Pfizer. Але в зв'язку з бюрократичними процедурами поставка по лінії глобального механізму COVAX (забезпечує вакцинами бідні країни) затримується. За останніми прогнозами, поставки вакцини по COVAX почнуться тільки на початку березня.

В рамках COVAX в I півріччі також мають надійти від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Крім того, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca і Novavax, але пізніше МОЗ домовився про ще 5 млн додаткових доз Novavax.

Що стосується китайської вакцини Sinovac, на яку Україна уклала контракт на 1,9 млн доз, то її поставки можуть взагалі відкласти на квітень.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні почалися семінари з вакцинації від COVID-19 для медпрацівників.

Крім того, з березня українці отримають можливість записатися на щеплення від коронавірусу.