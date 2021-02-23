В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19. ФОТО
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Сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
Препарат компанії AstraZeneca буде використовуватися на першій стадії вакцинації українців.
Вантаж до аеропорту "Бориспіль" доставив літак Турецьких авіаліній. Україна отримала 500 тисяч доз.
Вже на наступний день після отримання вакцини може стартувати імунізація.
Пізніше глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні та виклав відповідні фото в соцмережі.
"Перша партія в пів мільйона доз отримана. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення відповідно до першого етапу вакцинації", - написав міністр.
За результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини становить 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину всім дорослим від 18 років. Однак низка європейських країн внесла людей від 55-60 років в категорію, яку не будуть вакцинувати цим препаратом, оскільки на сьогодні недостатньо даних про її випробування саме в цій віковій групі.
Цю вакцину можна вводити людям з ослабленим імунітетом. Крім того, не очікується жодного ризику від грудного вигодовування після вакцинації, проте перед щепленням варто проконсультуватися з лікарем.
Повний курс вакцинації складається з двох щеплень з інтервалом 8-12 тижнів.
Можливими побічними ефектами вакцини AstraZeneca є: біль, почервоніння, свербіж, набряк, гематоми у місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язова біль. Такий ефект проявляється у близько 10% вакцинованих.
У лютому до України мала прибути партія з 117 000 доз вакцини американської компанії Pfizer. Але в зв'язку з бюрократичними процедурами поставка по лінії глобального механізму COVAX (забезпечує вакцинами бідні країни) затримується. За останніми прогнозами, поставки вакцини по COVAX почнуться тільки на початку березня.
В рамках COVAX в I півріччі також мають надійти від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Крім того, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca і Novavax, але пізніше МОЗ домовився про ще 5 млн додаткових доз Novavax.
Що стосується китайської вакцини Sinovac, на яку Україна уклала контракт на 1,9 млн доз, то її поставки можуть взагалі відкласти на квітень.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні почалися семінари з вакцинації від COVID-19 для медпрацівників.
Крім того, з березня українці отримають можливість записатися на щеплення від коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Заявление Зеленского о том, что индийская вакцина CoviShield - одна из наиболее эффективных в мире, это типичная попытка сохранить хорошую мину при катастрофически плохой игре.
А правда такова. Вакцинация провалена полностью. Фан-клуб Порошенко вовсю тиражирует мем "Догоним и перегоним Зимбабве" - там вакцинация уже началась.
Вакцина CoviShield, это не AstraZeneca, это что-то выпускаемое по технологии, которую AstraZeneca передала индийской Serum. Сама AstraZeneca качество индийской вакцины не контролирует.
Вакцину CoviShield закупили такие передовые государства, как Аргентина, Бангладеш и Бирма. Планируется поставка в Афганистан, Бразилию и Шри-Ланку.
Вакцину CoviShield не закупило ни одно государство ЕвроСоюза. Более того. В Германии были случаи отказа от вакцинирования собственно AstraZeneca, а не даже ее индийской ковер-версией. К самой AstraZeneca так же много вопросов. Какая там Индия?!
Позорище? Естественно. Однако в Офисе президента считают, что "не до жиру - быть бы живу". По-этому сейчас мы увидим грандиозную пиар-компанию на тему: "Вакцины лучше CoviShield земля не знала!" Выбор у ОП небагатый, вакцинация провалена. Остается лишь молиться, чтобы индийская вакцина CoviShield не вызвала массовую паталогию
Третья стадия клинических испытаний "Ковишилда" должна была пройти в феврале, ее результаты пока не обнародованы.
Тобі скільки рочків?
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
Причем. ЮАР эту вакцину Индии вернула
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.
https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
Отсутствует официальная регистрация этой вакцины, которая
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ по определению безопасности и иммуногенности.
(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ГРАЖДАНАХ УКРАИНЫ.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AZD1222
Спойлер: нет.
...
Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку глави держави у Тwitter.
Президент заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться якомога швидше.
"Перші 500 тис. вакцини проти COVID-19 прибули до України. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Потрібно боротися з COVID разом", - написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу, яка розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
Як повідомлялося, українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія".
Привезли индийский аналог, а даже не дженерик АстраЗенеки, выдают её на настоящую вакцину и этим не прошедшим клинических исследований субстратом собираются вакцинировать украинцев.
Люди, голосовавшие за эту власть, вы кого навыбирали, ведь это же даже не мелкие мошенники, которыми они поначалу казались, а настоящие преступники.
Глупый и поверхностный зевова, может и не понимает, во что его втягивают, но уж Степанов-то точно знает, какую махинацию он проделывает.
А мы все в заложниках у этой преступной власти. Спасибо поклонникам зевовы.
де Pfizer та Moderna?
не для быдла эта....