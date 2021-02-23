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В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19. ФОТО

Сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Препарат компанії AstraZeneca буде використовуватися на першій стадії вакцинації українців.

Вантаж до аеропорту "Бориспіль" доставив літак Турецьких авіаліній. Україна отримала 500 тисяч доз.

Вже на наступний день після отримання вакцини може стартувати імунізація.

Пізніше глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні та виклав відповідні фото в соцмережі.

В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 01

"Перша партія в пів мільйона доз отримана. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення відповідно до першого етапу вакцинації", - написав міністр.

В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 02
Фото: Степанов/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ

За результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини становить 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину всім дорослим від 18 років. Однак низка європейських країн внесла людей від 55-60 років в категорію, яку не будуть вакцинувати цим препаратом, оскільки на сьогодні недостатньо даних про її випробування саме в цій віковій групі.

Цю вакцину можна вводити людям з ослабленим імунітетом. Крім того, не очікується жодного ризику від грудного вигодовування після вакцинації, проте перед щепленням варто проконсультуватися з лікарем.

Повний курс вакцинації складається з двох щеплень з інтервалом 8-12 тижнів.

Можливими побічними ефектами вакцини AstraZeneca є: біль, почервоніння, свербіж, набряк, гематоми у місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язова біль. Такий ефект проявляється у близько 10% вакцинованих.

Також читайте: Ефективність COVID-вакцинації досягається повсюдністю, потрібно поквапитися, щоб уникнути появи нових штамів, - Гебреєсус

У лютому до України мала прибути партія з 117 000 доз вакцини американської компанії Pfizer. Але в зв'язку з бюрократичними процедурами поставка по лінії глобального механізму COVAX (забезпечує вакцинами бідні країни) затримується. За останніми прогнозами, поставки вакцини по COVAX почнуться тільки на початку березня.

В рамках COVAX в I півріччі також мають надійти від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Крім того, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca і Novavax, але пізніше МОЗ домовився про ще 5 млн додаткових доз Novavax.

Що стосується китайської вакцини Sinovac, на яку Україна уклала контракт на 1,9 млн доз, то її поставки можуть взагалі відкласти на квітень.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні почалися семінари з вакцинації від COVID-19 для медпрацівників.

Крім того, з березня українці отримають можливість записатися на щеплення від коронавірусу.

В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
February 23

Заявление Зеленского о том, что индийская вакцина CoviShield - одна из наиболее эффективных в мире, это типичная попытка сохранить хорошую мину при катастрофически плохой игре.
А правда такова. Вакцинация провалена полностью. Фан-клуб Порошенко вовсю тиражирует мем "Догоним и перегоним Зимбабве" - там вакцинация уже началась.
Вакцина CoviShield, это не AstraZeneca, это что-то выпускаемое по технологии, которую AstraZeneca передала индийской Serum. Сама AstraZeneca качество индийской вакцины не контролирует.
Вакцину CoviShield закупили такие передовые государства, как Аргентина, Бангладеш и Бирма. Планируется поставка в Афганистан, Бразилию и Шри-Ланку.
Вакцину CoviShield не закупило ни одно государство ЕвроСоюза. Более того. В Германии были случаи отказа от вакцинирования собственно AstraZeneca, а не даже ее индийской ковер-версией. К самой AstraZeneca так же много вопросов. Какая там Индия?!
Позорище? Естественно. Однако в Офисе президента считают, что "не до жиру - быть бы живу". По-этому сейчас мы увидим грандиозную пиар-компанию на тему: "Вакцины лучше CoviShield земля не знала!" Выбор у ОП небагатый, вакцинация провалена. Остается лишь молиться, чтобы индийская вакцина CoviShield не вызвала массовую паталогию
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23.02.2021 12:04
+15
Фуфломицин? Сами под контролем независимых наблюдателей под ТВ провакцинируйтесь с семьями!
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23.02.2021 11:29
+13
В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5038
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23.02.2021 11:29
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Фуфломицин? Сами под контролем независимых наблюдателей под ТВ провакцинируйтесь с семьями!
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23.02.2021 11:29 Відповісти
от которой Африка отказалась ввиду малой эффективности
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23.02.2021 12:00 Відповісти
February 23

Заявление Зеленского о том, что индийская вакцина CoviShield - одна из наиболее эффективных в мире, это типичная попытка сохранить хорошую мину при катастрофически плохой игре.
А правда такова. Вакцинация провалена полностью. Фан-клуб Порошенко вовсю тиражирует мем "Догоним и перегоним Зимбабве" - там вакцинация уже началась.
Вакцина CoviShield, это не AstraZeneca, это что-то выпускаемое по технологии, которую AstraZeneca передала индийской Serum. Сама AstraZeneca качество индийской вакцины не контролирует.
Вакцину CoviShield закупили такие передовые государства, как Аргентина, Бангладеш и Бирма. Планируется поставка в Афганистан, Бразилию и Шри-Ланку.
Вакцину CoviShield не закупило ни одно государство ЕвроСоюза. Более того. В Германии были случаи отказа от вакцинирования собственно AstraZeneca, а не даже ее индийской ковер-версией. К самой AstraZeneca так же много вопросов. Какая там Индия?!
Позорище? Естественно. Однако в Офисе президента считают, что "не до жиру - быть бы живу". По-этому сейчас мы увидим грандиозную пиар-компанию на тему: "Вакцины лучше CoviShield земля не знала!" Выбор у ОП небагатый, вакцинация провалена. Остается лишь молиться, чтобы индийская вакцина CoviShield не вызвала массовую паталогию
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23.02.2021 12:04 Відповісти
если б эти у@бки прививали зелю шмыгу и прочую фуету то и йух с ними, но эти падлы собрались экспериментировать на медиках и воинах В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1827
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23.02.2021 12:26 Відповісти
Так себя это кодло при власти тоже прилюдно ширнутся этим дерьмом, и даже своим родственникам дадут старше 55 лет,которое не рекомендуется в других странах применять,только в ампулах будет дистилированная водичка ,что бы украинцы поверили, что эта отрава-вакцина типа Pfizer,которую из за бюрократических проволочек по программе для бедных стран Covex в Украину не поставили, вдумайтес Ураину записали в бедную страну,страна , которая отказаласть от третьего по величине ядерного потенциала СССР, направленеый на запад,-хороши "союзнички", они не союзники даже не партнеры, партнеры отраву своим коллегам не поставляют, а только врагам.На вакцину денег не хватает, потому и поставляют в Украину отраву , что бы население истребить и достались им народные активы в том числе и Земля без единого выстрела,а деньги на дерьмовые дороги с откатами 30-50%, есть , а на кредиты с бюддета 12-18% от ВВП , которые не платит ни одна уважающая страна , а платят 1-2%, деньги есть, на "Зеленую" э/э переплачивать 35 миллрд.грн.олигархам-монополистам у Зеленского деньги есть, а на вакцину денег нет, так они за ради того, что бы грабить страну пойдут на любые действия верить этим ублюдкам нельзя.Даже руководство Белоруси, которое из за паранои и дебилизма избивало людей, поняло, что вакцину надо иметь свою, потому, в условиях бактериологической войны ни кто вакцину не даст, только союзникам и партнерам, увы Украину в такие не записали, а ведать в страны третьего мира, где можно делать испытания и компрадорская власть нянь олигархов и соросят в помощь.
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23.02.2021 13:17 Відповісти
в ампулах для шмиг буде контрабандний пфайзер - крадуцький зебезпечить...
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23.02.2021 13:20 Відповісти
Тоді вона викличе масову нехватку патологоанатомів, і в першу чергу для зеленаріка, степанова і ко
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23.02.2021 15:10 Відповісти
В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5038
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23.02.2021 11:29 Відповісти
и уже сегодня вечером во всех "эпицентрах"! )
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23.02.2021 11:30 Відповісти
В Эпицентру будут продавать?
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23.02.2021 11:30 Відповісти
Covishield уже бесплатно отправили в такие страны, как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма, Сейшелы. Также планируют поставлять вакцину в Шри-Ланку, Афганистан, Маврикий, Бразилию. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран". В этом списке оказалась и Украина. Причем она стала единственной европейской страной, которая закупает индийский препарат.
Третья стадия клинических испытаний "Ковишилда" должна была пройти в феврале, ее результаты пока не обнародованы.
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23.02.2021 11:30 Відповісти
а может 21 партию? шапито 95 ещё месяц назад накололи и по ихним меркам не дорого, трёшка евро это с секретаршей слетать на пару дней на острова.
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23.02.2021 11:30 Відповісти
Ковидидиоты пусть себе и вкалуют
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23.02.2021 11:31 Відповісти
так ковідіот це також й той, хто вважає цю епідемію фуфлом
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23.02.2021 14:56 Відповісти
Фуфло мирового уровня. Попытки приучить были в 1999, 2009 и 2015 . Промывка мозгов через интернет хорошо работает. Люди страдают от ухудшения долговременной памяти и не помнят, что происходило год-два назад. Всем властям надоела демократия
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23.02.2021 16:04 Відповісти
давай свинорус с криком "ЗЕЗЕЗЕ!!!!" побежал в больгичку за прививкой
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23.02.2021 11:33 Відповісти
узбагоились

Тобі скільки рочків? В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8905
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23.02.2021 11:37 Відповісти
Яких там рочків? Бачиш - мізки не сформовані. Це так - брехливий плювок сперми.
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23.02.2021 12:12 Відповісти
як і в кожного зебіла
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23.02.2021 13:22 Відповісти
Весь состав Квартал 95 с семьями!
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23.02.2021 11:32 Відповісти
В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2994
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23.02.2021 11:34 Відповісти
пока турки везли - CoviShield в Украину , эта м ,,,уйня уже зареестрирована в Украине как AstraZeneca...а сама AstraZeneca в курсе о том,что такое CoviShield???
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23.02.2021 11:35 Відповісти
Символично 23 февраля в день запоребриковой армии украинцы начнут прививаться британской вакциной и порвут путинский шмурдяк.
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23.02.2021 11:36 Відповісти
смешно.
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23.02.2021 11:40 Відповісти
це НЕ британська вакцина, а індійська
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23.02.2021 11:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
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23.02.2021 11:40 Відповісти
APPROVALS: 11 Approvals

Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
Причем. ЮАР эту вакцину Индии вернула
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23.02.2021 11:40 Відповісти
Ну хоч десь ці країни Україна наздогнала, бо в багатьох світових рейтингах ми за ними далеко позаду В Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8063
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23.02.2021 11:42 Відповісти
Адар Пунавалла (Adar Poonawalla), главный исполнительный директор SII, сказал:
«Институт сыворотки Индии рад сотрудничать с компанией «АстраЗенека» в поставке этой вакцины в Индию и в страны с низким и средним уровнем дохода.
https://www.pharmjournal.ru/jour/announcement/view/348
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23.02.2021 12:06 Відповісти
В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8150 В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9216
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23.02.2021 12:20 Відповісти
Бо 500 тис. доз (для 250 тис. людей) - це ніщо.
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23.02.2021 11:43 Відповісти
і ще хай спробують когось знайти, щоб цим шмурдяком вколоти
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23.02.2021 11:44 Відповісти
Разработка компании «АстраЗенека» и Оксфордского университета представляет собой вакцину на основе вирусного вектора ChAdOx1-S (рекомбинантного). Она производится на нескольких предприятиях, а также в Республике Корея и Индии. Установленная эффективность ChAdOx1-S составляет 63,09%; благодаря легко выполнимым требованиям к хранению вакцины она подходит для применения в странах с низким и средним уровнем дохода.

https://www.who.int/ru/news/item/15-02-2021-who-lists-two-additional-covid-19-vaccines-for-emergency-use-and-covax-roll-out
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23.02.2021 11:51 Відповісти
Вы НЕ ПРАВЫ ! это 2 РАЗНЫЕ вакцины и по CoviShield нет окончательных испытаний. и европа очень сильно сомневается в ее эфективности https://www.tagesschau.de/ausland/indien-covaxin-zweifel-101.html
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23.02.2021 12:34 Відповісти
Уколіть її всю Степанову в задницю. Хай лічиться від жлобства...
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23.02.2021 11:53 Відповісти
После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко)

Отсутствует официальная регистрация этой вакцины, которая
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ по определению безопасности и иммуногенности.

(см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )

ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ГРАЖДАНАХ УКРАИНЫ.
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23.02.2021 12:03 Відповісти
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина» - вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно.
ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДЕНОВИРУС ШИМПАНЗЕ CHADOX1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AZD1222
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23.02.2021 12:05 Відповісти
Ну все. Мы спасены.
Спойлер: нет.
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23.02.2021 12:11 Відповісти
А чого зустріли не так помпезно як торік "Мрію" з Китаю? Відосика б подивилися, та і "Епіцентр" "підлатався" би.
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23.02.2021 12:33 Відповісти
Невже в цих зєлєпупіків нарешті настане 15 лютого, як вони обіцяли? Дивна та реальність, в якій вони живуть!
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23.02.2021 12:35 Відповісти
В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7408

...
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23.02.2021 13:22 Відповісти
Пусть Зеленский себя ширнет этим дерьмом, а деньги вернет в бюджет, а за срыв прставки ,как и за не поставку кислорода в больницы, а за это время и свою вакцину можно было сделать, другими словами вредительство и геноцид осудить по всей строгости народом.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
Хрень, ладно бы еще Астру, хотя и она не айс, но это еще хуже.
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23.02.2021 13:29 Відповісти
Начинается пиар "великих народных спасителей". Ждем когда главный зелебобик со степашкой на камеру уколятся этим фуфломицином.

В Україну доставили першу партію вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1136
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23.02.2021 13:30 Відповісти
Нет, они для себя ждут от ВОЗ бесплатный Pfizer, а гоям и шмурдяк пойдет.
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23.02.2021 14:37 Відповісти
А чего Янелох не встречает? Не Мрия конечно и не для Эпицентра, но попиарится мог бы, говнюк.
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23.02.2021 13:35 Відповісти
Президент Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за отримання Україною 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca індійського виробництва.
Про це повідомляє UATV із посиланням на сторінку глави держави у Тwitter.
Президент заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться якомога швидше.
"Перші 500 тис. вакцини проти COVID-19 прибули до України. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Потрібно боротися з COVID разом", - написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу, яка розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
Як повідомлялося, українці зможуть записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу через додаток "Дія".
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23.02.2021 13:52 Відповісти
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
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23.02.2021 14:21 Відповісти
Если не при этой власти, то хотя бы позже за эту преступную афёру должно быть наказание.
Привезли индийский аналог, а даже не дженерик АстраЗенеки, выдают её на настоящую вакцину и этим не прошедшим клинических исследований субстратом собираются вакцинировать украинцев.
Люди, голосовавшие за эту власть, вы кого навыбирали, ведь это же даже не мелкие мошенники, которыми они поначалу казались, а настоящие преступники.
Глупый и поверхностный зевова, может и не понимает, во что его втягивают, но уж Степанов-то точно знает, какую махинацию он проделывает.
А мы все в заложниках у этой преступной власти. Спасибо поклонникам зевовы.
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23.02.2021 14:48 Відповісти
саме лайно приперли...та й то з великим запiзненням...


де Pfizer та Moderna?
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23.02.2021 15:05 Відповісти
пфффффффффффазер))))))

не для быдла эта....
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23.02.2021 15:28 Відповісти
ПА-БЕ-ДА !!!!
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23.02.2021 15:55 Відповісти
Справа в тім, Зєля та його "трупа" весь час бреше... Всі його передвиборчі обіцянки нічого не вартують, бо ні одна з них не виконана! ... Тому до нього не має довіри, так само як і до його дій! Особисто я йому своє здоров'я не довіряю!
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23.02.2021 16:06 Відповісти
 
 