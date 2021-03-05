Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко. ФОТО
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Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ДБР затримали "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який збивав "данину" з місцевих підприємців і займався "кришуванням" бізнесу.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною – безчесний поліцейський вимагав з них оплату "данини"", - зазначає Клименко.
За його словами, хабарник затриманий оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчими ДБР в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України "на гарячому".
"Звичайно, він звільнений з органів поліції. В рамках службового розслідування та слідства встановлюємо, чи мав затриманий спільників, - додав глава Нацполіції.
"Знаєте, в поліції справді існує вагомий некомплект. Але такі працівників, як цей затриманий та йому подібні, нам не потрібні", - підсумував він.
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це шо по вашій логіці завтра йому знову б здалося що зарплатня замала то пішов би банки грабувати та красти?
В нормальных городах бизнес работает под крышей воров и бандитов.
А чого тільки зама за яйки взяли а начальник тіпа не знав, і савсем не приділах, а підлеглі як там теж не при ділах і не в тємі - чи зам бігав лічно і витрясав мзду?
А чого його тільки звільнили, а де підозра про хабар, його ж саджати треба чи він не осудний - уже рівень полубох? Зараз тільки плебеєв саджають?