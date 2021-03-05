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хабар (3983) Дніпродзержинськ(Кам'янське) (56) Нацполіція (13916) Клименко Ігор (358)

Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ДБР затримали "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який збивав "данину" з місцевих підприємців і займався "кришуванням" бізнесу.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною – безчесний поліцейський вимагав з них оплату "данини"", - зазначає Клименко.

За його словами, хабарник затриманий оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчими ДБР в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України "на гарячому".

"Звичайно, він звільнений з органів поліції. В рамках службового розслідування та слідства встановлюємо, чи мав затриманий спільників, - додав глава Нацполіції.

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"Знаєте, в поліції справді існує вагомий некомплект. Але такі працівників, як цей затриманий та йому подібні, нам не потрібні", - підсумував він.

Затримано заступника начальника відділення Камянського райуправління поліції, який вимагав щомісячну данину за кришування бізнесу, - Клименко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
повысить зарплату и отпустить Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную "дань" за "крышевание" бизнеса, - Клименко - Цензор.НЕТ 6223
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05.03.2021 10:55
+12
ну а що робити в нього зарплата , як в водія хлібовозки ?
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05.03.2021 10:56
+9
зам начальника - это очень символично..., начальник, как правило, всегда ни при чем и не в курсе..., и зачем в полиции такие тупые начальники?
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05.03.2021 11:15
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повысить зарплату и отпустить Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную "дань" за "крышевание" бизнеса, - Клименко - Цензор.НЕТ 6223
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05.03.2021 10:55 Відповісти
с петлей на шее отпустить
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05.03.2021 11:27 Відповісти
ну а що робити в нього зарплата , як в водія хлібовозки ?
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05.03.2021 10:56 Відповісти
з такою хліборізкою, дійсно, зарплата водія хлібовозки замала... Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко - Цензор.НЕТ 1380
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05.03.2021 11:22 Відповісти
Коли батько водій хлібовозки дома завжди свіжий хліб. Навіть гарячий
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05.03.2021 12:34 Відповісти
так хай би йшов шукати роботу з вищою зарплатнею, якщо не вистачало зарплати як у хлібовозки
це шо по вашій логіці завтра йому знову б здалося що зарплатня замала то пішов би банки грабувати та красти?
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05.03.2021 14:13 Відповісти
Это что за показуха. Завтра вернут, еще и должность повысят. Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную "дань" за "крышевание" бизнеса, - Клименко - Цензор.НЕТ 208
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05.03.2021 10:58 Відповісти
Авакiвськi кадри в дii.
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05.03.2021 11:01 Відповісти
Отпустят, при этом вернёт то что крысил у начальника и с штрафными санкциями))))
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05.03.2021 11:05 Відповісти
Было бы смешно, если б не было так грустно. А ведь в "реформированной полиции" не на ком клейма ставить, начиная от патрульных и заканчивая сАбаковым! И, кстати, пост его о низкой зарплате, как оправдание подчиненной ему шоблы взяточников.
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05.03.2021 11:06 Відповісти
Це він тому робив,бо зарплатня в нього маленька,кормити дітей нема чим?))А то він біля свого лісапєта стоїть,на якому він на роботу їзде?
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05.03.2021 11:12 Відповісти
зам начальника - это очень символично..., начальник, как правило, всегда ни при чем и не в курсе..., и зачем в полиции такие тупые начальники?
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05.03.2021 11:15 Відповісти
Да. Начальник был не в курсе всех дел. Ему никто не докладывал и он в это время был в отпуске и на больничном.
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05.03.2021 11:47 Відповісти
И даже % ему замначальника не заносил.
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05.03.2021 11:53 Відповісти
Не ділився з СБУ і прокуратурою?
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05.03.2021 11:17 Відповісти
Мерзкое место это Каменское,процентов 90 безнадежные ватники,впрочем как и весь юго-восток.
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05.03.2021 11:22 Відповісти
І Яроша.

Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко - Цензор.НЕТ 9806
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05.03.2021 14:36 Відповісти
Так и есть. Живу здесь.
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05.03.2021 11:32 Відповісти
родина лианида иллича дарагога
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05.03.2021 16:59 Відповісти
Замначальника... А, вибачте, серед його спільників, не було самого НАЧАЛЬНИКА?
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05.03.2021 11:24 Відповісти
Зами в Україні НІКОЛИ не працюють без дозволу керівництва. А тих що працюють затримують.... іноді.
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05.03.2021 11:29 Відповісти
Якби мзду відправляв куди треба, по ланцюжку, то й проблем не було б. І навіть Арсен Борисович нагородив би іменною зброєю. За доблесть.
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05.03.2021 11:40 Відповісти
срочно повысить зарплату ментам!
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05.03.2021 11:33 Відповісти
Где конфискация? всего, что отжал у людей???
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05.03.2021 11:38 Відповісти
конфискацию уже присвоили
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05.03.2021 12:14 Відповісти
он не из таких как Стерненко.
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05.03.2021 13:07 Відповісти
Панять, праститить, штраф 1365 грывень.
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05.03.2021 11:38 Відповісти
а была бы у него зарплата не в 10, а в 20 тысяч гривен - и все сложилось бы иначе (нет)
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05.03.2021 11:42 Відповісти
Нужно повысить зарплату шоб не брали взяток. Сколько он за месяц сбивал - сколько и платить. Отпустить, извинится шо мало платили.
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05.03.2021 11:50 Відповісти
да! но надо идти дальше - у него же может через месяц-другой наркопритон образоваться на участке, или бизнес какой - надо не реже раза в квартал уточнять суммы.
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05.03.2021 11:53 Відповісти
и на пагоны звизду докинуть за испуг
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Коли в середині 90-х в міліцейські школи почали набирати прямо їз-за шкільної парти я зрозумів, що це настає крах правоохоронної системи. Знаю багатьох бізнесменів, які своїх дітей відразу після школи відправили вчитися на провохоронців. Старшого в міліцію, середнього на пожежника, а молодшого, піднакопичивши статки відразу в Академію СБУ. Хто відразу мав певний капітал послали своїх чад в Ярослава Мудрого на прокорурський факультет. Сумніваюся, що вони мріяли про те, що їхні діти боротимуться зі злочинністю та захищатимуть права громадян.
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05.03.2021 11:50 Відповісти
знаю лично подобного персонажа.
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05.03.2021 13:06 Відповісти
вгодована свиня, вже час різати
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05.03.2021 12:43 Відповісти
фуу...Каменское ментовской город...как там можно жить?

В нормальных городах бизнес работает под крышей воров и бандитов.
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05.03.2021 12:45 Відповісти
Дуже вгодоване теля. Можна живою вагою здати?
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05.03.2021 12:50 Відповісти
Дон Корлевоненко. Шось ніяк Європа не виходить в нас.
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05.03.2021 12:58 Відповісти
Самое грустное что за рекет всеголишь уволен, а ведь это отягчающее.
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05.03.2021 13:06 Відповісти
У тому році в Кам'янському там же поліцейську банду заарештовували, що вимагала гроші з фермерів Васильєвки чи Бородаївських хуторів, погрожували зброєю та спалили здається грузову машину. В общем кришували район та збирали подать. Це зараз шо вторая серія?
А чого тільки зама за яйки взяли а начальник тіпа не знав, і савсем не приділах, а підлеглі як там теж не при ділах і не в тємі - чи зам бігав лічно і витрясав мзду?
А чого його тільки звільнили, а де підозра про хабар, його ж саджати треба чи він не осудний - уже рівень полубох? Зараз тільки плебеєв саджають?
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05.03.2021 14:25 Відповісти
 
 