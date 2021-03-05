Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную "дань" за "крышевание" бизнеса, - Клименко. ФОТО
Оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГБР задержали "на горячем" замначальника одного из отделений Каменского районного управления полиции, который сбивал "дань" с местных предпринимателей и занимался "крышеванием" бизнеса.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции на Днепропетровщине установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", - отмечает Клименко.
По его словам, взяточник задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем".
"Конечно, он уволен из органов полиции. В рамках служебного расследования и следствия устанавливаем, были ли у задержанного сообщники", - добавил глава Нацполиции.
"Знаете, в полиции действительно существует весомый некомплект. Но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны", - подытожил он.
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це шо по вашій логіці завтра йому знову б здалося що зарплатня замала то пішов би банки грабувати та красти?
В нормальных городах бизнес работает под крышей воров и бандитов.
А чого тільки зама за яйки взяли а начальник тіпа не знав, і савсем не приділах, а підлеглі як там теж не при ділах і не в тємі - чи зам бігав лічно і витрясав мзду?
А чого його тільки звільнили, а де підозра про хабар, його ж саджати треба чи він не осудний - уже рівень полубох? Зараз тільки плебеєв саджають?