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Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную "дань" за "крышевание" бизнеса, - Клименко. ФОТО

Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную

Оперативники внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями ГБР задержали "на горячем" замначальника одного из отделений Каменского районного управления полиции, который сбивал "дань" с местных предпринимателей и занимался "крышеванием" бизнеса.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции на Днепропетровщине установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", - отмечает Клименко.

По его словам, взяточник задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями ГБР в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "на горячем".

"Конечно, он уволен из органов полиции. В рамках служебного расследования и следствия устанавливаем, были ли у задержанного сообщники", - добавил глава Нацполиции.

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"Знаете, в полиции действительно существует весомый некомплект. Но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны", - подытожил он.

Задержан замначальника отделения Каменского райуправления полиции, требовавший ежемесячную дань за крышевание бизнеса, - Клименко 01

Автор: 

взятка (6154) Каменское Днепродзержинск (122) Нацполиция (16436) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+21
повысить зарплату и отпустить
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05.03.2021 10:55
+12
ну а що робити в нього зарплата , як в водія хлібовозки ?
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05.03.2021 10:56
+9
зам начальника - это очень символично..., начальник, как правило, всегда ни при чем и не в курсе..., и зачем в полиции такие тупые начальники?
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05.03.2021 11:15
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повысить зарплату и отпустить
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05.03.2021 10:55 Ответить
с петлей на шее отпустить
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05.03.2021 11:27 Ответить
ну а що робити в нього зарплата , як в водія хлібовозки ?
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05.03.2021 10:56 Ответить
з такою хліборізкою, дійсно, зарплата водія хлібовозки замала...
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05.03.2021 11:22 Ответить
Коли батько водій хлібовозки дома завжди свіжий хліб. Навіть гарячий
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05.03.2021 12:34 Ответить
так хай би йшов шукати роботу з вищою зарплатнею, якщо не вистачало зарплати як у хлібовозки
це шо по вашій логіці завтра йому знову б здалося що зарплатня замала то пішов би банки грабувати та красти?
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05.03.2021 14:13 Ответить
Это что за показуха. Завтра вернут, еще и должность повысят.
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05.03.2021 10:58 Ответить
Авакiвськi кадри в дii.
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05.03.2021 11:01 Ответить
Отпустят, при этом вернёт то что крысил у начальника и с штрафными санкциями))))
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05.03.2021 11:05 Ответить
Было бы смешно, если б не было так грустно. А ведь в "реформированной полиции" не на ком клейма ставить, начиная от патрульных и заканчивая сАбаковым! И, кстати, пост его о низкой зарплате, как оправдание подчиненной ему шоблы взяточников.
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05.03.2021 11:06 Ответить
Це він тому робив,бо зарплатня в нього маленька,кормити дітей нема чим?))А то він біля свого лісапєта стоїть,на якому він на роботу їзде?
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05.03.2021 11:12 Ответить
зам начальника - это очень символично..., начальник, как правило, всегда ни при чем и не в курсе..., и зачем в полиции такие тупые начальники?
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05.03.2021 11:15 Ответить
Да. Начальник был не в курсе всех дел. Ему никто не докладывал и он в это время был в отпуске и на больничном.
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05.03.2021 11:47 Ответить
И даже % ему замначальника не заносил.
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05.03.2021 11:53 Ответить
Не ділився з СБУ і прокуратурою?
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05.03.2021 11:17 Ответить
Мерзкое место это Каменское,процентов 90 безнадежные ватники,впрочем как и весь юго-восток.
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05.03.2021 11:22 Ответить
І Яроша.

Затримано заступника начальника відділення Кам'янського райуправління поліції, який вимагав щомісячну "данину" за "кришування" бізнесу, - Клименко - Цензор.НЕТ 9806
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05.03.2021 14:36 Ответить
Так и есть. Живу здесь.
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05.03.2021 11:32 Ответить
родина лианида иллича дарагога
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05.03.2021 16:59 Ответить
Замначальника... А, вибачте, серед його спільників, не було самого НАЧАЛЬНИКА?
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05.03.2021 11:24 Ответить
Зами в Україні НІКОЛИ не працюють без дозволу керівництва. А тих що працюють затримують.... іноді.
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05.03.2021 11:29 Ответить
Якби мзду відправляв куди треба, по ланцюжку, то й проблем не було б. І навіть Арсен Борисович нагородив би іменною зброєю. За доблесть.
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05.03.2021 11:40 Ответить
срочно повысить зарплату ментам!
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05.03.2021 11:33 Ответить
Где конфискация? всего, что отжал у людей???
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05.03.2021 11:38 Ответить
конфискацию уже присвоили
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05.03.2021 12:14 Ответить
он не из таких как Стерненко.
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05.03.2021 13:07 Ответить
Панять, праститить, штраф 1365 грывень.
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05.03.2021 11:38 Ответить
а была бы у него зарплата не в 10, а в 20 тысяч гривен - и все сложилось бы иначе (нет)
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05.03.2021 11:42 Ответить
Нужно повысить зарплату шоб не брали взяток. Сколько он за месяц сбивал - сколько и платить. Отпустить, извинится шо мало платили.
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05.03.2021 11:50 Ответить
да! но надо идти дальше - у него же может через месяц-другой наркопритон образоваться на участке, или бизнес какой - надо не реже раза в квартал уточнять суммы.
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05.03.2021 11:53 Ответить
и на пагоны звизду докинуть за испуг
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05.03.2021 17:05 Ответить
Коли в середині 90-х в міліцейські школи почали набирати прямо їз-за шкільної парти я зрозумів, що це настає крах правоохоронної системи. Знаю багатьох бізнесменів, які своїх дітей відразу після школи відправили вчитися на провохоронців. Старшого в міліцію, середнього на пожежника, а молодшого, піднакопичивши статки відразу в Академію СБУ. Хто відразу мав певний капітал послали своїх чад в Ярослава Мудрого на прокорурський факультет. Сумніваюся, що вони мріяли про те, що їхні діти боротимуться зі злочинністю та захищатимуть права громадян.
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05.03.2021 11:50 Ответить
знаю лично подобного персонажа.
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05.03.2021 13:06 Ответить
вгодована свиня, вже час різати
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05.03.2021 12:43 Ответить
фуу...Каменское ментовской город...как там можно жить?

В нормальных городах бизнес работает под крышей воров и бандитов.
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05.03.2021 12:45 Ответить
Дуже вгодоване теля. Можна живою вагою здати?
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05.03.2021 12:50 Ответить
Дон Корлевоненко. Шось ніяк Європа не виходить в нас.
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05.03.2021 12:58 Ответить
Самое грустное что за рекет всеголишь уволен, а ведь это отягчающее.
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05.03.2021 13:06 Ответить
У тому році в Кам'янському там же поліцейську банду заарештовували, що вимагала гроші з фермерів Васильєвки чи Бородаївських хуторів, погрожували зброєю та спалили здається грузову машину. В общем кришували район та збирали подать. Це зараз шо вторая серія?
А чого тільки зама за яйки взяли а начальник тіпа не знав, і савсем не приділах, а підлеглі як там теж не при ділах і не в тємі - чи зам бігав лічно і витрясав мзду?
А чого його тільки звільнили, а де підозра про хабар, його ж саджати треба чи він не осудний - уже рівень полубох? Зараз тільки плебеєв саджають?
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05.03.2021 14:25 Ответить
 
 