Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов
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Україна вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Тиск на медичні системи країн буде рости в нинішньому році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу в Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами глави МОЗ, світ наближається до третьої хвилі COVID-19.
"Оцінки вчених невтішні - другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній. Наші вчені спільно з думкою закордонних колег, помітили, що мутації вірусу, зміни в клінічному перебігу хвороби і в динаміці передачі COVID-19 значно посилять тиск на медичні системи країн. В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили в третю хвилю світової пандемії", - підкреслив Степанов.
Топ коментарі
+8 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар05.03.2021 11:17
+8 Andy Sok
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+6 Эдуард Силенко
показати весь коментар05.03.2021 11:38
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Будь ласка, зачекайте...
Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.
З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
И если ты думаешь, будто бы он сейчас только, после получения аусвайса - снял маску...
То см. ниже статью с фоткой речи в парламенте от 22 декабря.
Он не носил её уже тогда, хотя на тот момент аусвайсов у них еще не было, а привился он 19 декабря, так что о формировании иммунитета речи быть не может
https://www.dw.com/ru/v-izraile-proizoshel-rospusk-parlamenta/a-56037122
(Опять же... внутри помещения... официальное лицо да без масочки...)
Так в кабмине все министры марионетки(кроме Сабакова),они озвучивают позицию и информацию,которую им спустили сверху.
Фірма Степанової планує займатися діяльністю лікарняних закладів, загальною та спеціалізованою медичною практикою, а також роздрібною торгівлею медичними товарами.Так що всіх персічних українців чекає не один важкий рік.
Читай статью на ЦН.
Опять брешет?
Читай статью на ЦН.Опять брехня?
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