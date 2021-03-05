Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов

Україна вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Тиск на медичні системи країн буде рости в нинішньому році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу в Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, світ наближається до третьої хвилі COVID-19.

"Оцінки вчених невтішні - другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній. Наші вчені спільно з думкою закордонних колег, помітили, що мутації вірусу, зміни в клінічному перебігу хвороби і в динаміці передачі COVID-19 значно посилять тиск на медичні системи країн. В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили в третю хвилю світової пандемії", - підкреслив Степанов.

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