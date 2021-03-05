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Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов

Україна вступила в третю хвилю пандемії COVID-19. Тиск на медичні системи країн буде рости в нинішньому році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході виступу в Раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ, світ наближається до третьої хвилі COVID-19.

"Оцінки вчених невтішні - другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній. Наші вчені спільно з думкою закордонних колег, помітили, що мутації вірусу, зміни в клінічному перебігу хвороби і в динаміці передачі COVID-19 значно посилять тиск на медичні системи країн. В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили в третю хвилю світової пандемії", - підкреслив Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов - Цензор.НЕТ 1257
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05.03.2021 11:17
+8
Хмм... но ведь вакцинация...
Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.

З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
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05.03.2021 11:20
+6
Заткніть вже хтось цього поганого рота!
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05.03.2021 11:38
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Че ты мелешь! ВСплеск заболеваемости только в Европе!
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05.03.2021 11:12 Відповісти
Степанов начал заниматься принудительным распространением, и это не вечеринки.
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05.03.2021 11:16 Відповісти
Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов - Цензор.НЕТ 1257
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05.03.2021 11:17 Відповісти
Класс! Так шо, я опять в этом году в отпуска никуда не поеду? Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов - Цензор.НЕТ 3756
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05.03.2021 11:18 Відповісти
Хмм... но ведь вакцинация...
Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.

З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
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05.03.2021 11:20 Відповісти
Да, чуть не забыл.

И если ты думаешь, будто бы он сейчас только, после получения аусвайса - снял маску...
То см. ниже статью с фоткой речи в парламенте от 22 декабря.
Он не носил её уже тогда, хотя на тот момент аусвайсов у них еще не было, а привился он 19 декабря, так что о формировании иммунитета речи быть не может
https://www.dw.com/ru/v-izraile-proizoshel-rospusk-parlamenta/a-56037122

(Опять же... внутри помещения... официальное лицо да без масочки...)
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05.03.2021 11:34 Відповісти
А ничего что в Китае нет коронавируса? Интересно пачиму?Может и нам расстрелы помогут?
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05.03.2021 11:34 Відповісти
а там не было расстрелов по поводу короны. И штамм другой
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05.03.2021 12:59 Відповісти
Расстрелы помогают по всем поводам! И по всем штаммам.
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05.03.2021 13:17 Відповісти
не помогают
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05.03.2021 18:16 Відповісти
брехня.
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05.03.2021 18:42 Відповісти
Заткніть вже хтось цього поганого рота!
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05.03.2021 11:38 Відповісти
если б жил Степанов 1000 лет ,и был министром, то все года были бы тяжелыми . Министр негатива
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05.03.2021 12:05 Відповісти
Министр негатива.

Так в кабмине все министры марионетки(кроме Сабакова),они озвучивают позицию и информацию,которую им спустили сверху.
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06.03.2021 17:50 Відповісти
А чому тільки один рік?ДРУЖИНА НОВОГО ОЧІЛЬНИКА МОЗ У ДЕНЬ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАРЕЄСТРУВАЛА МЕДИЧНУ ФІРМУ

Фірма Степанової планує займатися діяльністю лікарняних закладів, загальною та спеціалізованою медичною практикою, а також роздрібною торгівлею медичними товарами.Так що всіх персічних українців чекає не один важкий рік.
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05.03.2021 12:17 Відповісти
_Следующий год будет однозначно и безусловно тяжелей этого - потому что мародёры и враги народа и Украины всё ещё будут у власти в том году.
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05.03.2021 12:39 Відповісти
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

Читай статью на ЦН.
Опять брешет? Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов - Цензор.НЕТ 5279
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05.03.2021 12:44 Відповісти
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ
Читай статью на ЦН.Опять брехня? Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов - Цензор.НЕТ 5376
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05.03.2021 12:45 Відповісти
Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов - Цензор.НЕТ 2914
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05.03.2021 13:01 Відповісти
Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий...

Закон Паркинсона:
Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо.
Если же ваши дела идут плохо, то скоро они пойдут ещё хуже.
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05.03.2021 13:09 Відповісти
другими словами, пока не выкупите всю вакцину с накруткой степанова, а я вам устрою локданы
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05.03.2021 13:45 Відповісти
Устал уже деньги лопатой грести на закупках вакцины.
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05.03.2021 13:45 Відповісти
вже час морди бити, а не слухати
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06.03.2021 01:26 Відповісти
 
 