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Новости Коронавирус и карантин
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Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов

Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов

Украина вступила в третью волну пандемии COVID-19. Давление на медицинские системы стран будет расти в нынешнем году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе выступления в Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, мир приближается к третьей волне COVID-19.

"Оценки ученых неутешительны - второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий. Наши ученые совместно с мнением иностранных коллег, заметили, что мутации вируса, изменения в клиническом течении болезни и в динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран. В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии", - подчеркнул Степанов.

Читайте: Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов - Цензор.НЕТ 1257
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05.03.2021 11:17
+8
Хмм... но ведь вакцинация...
Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.

З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
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05.03.2021 11:20
+6
Заткніть вже хтось цього поганого рота!
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05.03.2021 11:38
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Че ты мелешь! ВСплеск заболеваемости только в Европе!
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05.03.2021 11:12 Ответить
Степанов начал заниматься принудительным распространением, и это не вечеринки.
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05.03.2021 11:16 Ответить
Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов - Цензор.НЕТ 1257
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05.03.2021 11:17 Ответить
Класс! Так шо, я опять в этом году в отпуска никуда не поеду?
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05.03.2021 11:18 Ответить
Хмм... но ведь вакцинация...
Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.

З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
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05.03.2021 11:20 Ответить
Да, чуть не забыл.

И если ты думаешь, будто бы он сейчас только, после получения аусвайса - снял маску...
То см. ниже статью с фоткой речи в парламенте от 22 декабря.
Он не носил её уже тогда, хотя на тот момент аусвайсов у них еще не было, а привился он 19 декабря, так что о формировании иммунитета речи быть не может
https://www.dw.com/ru/v-izraile-proizoshel-rospusk-parlamenta/a-56037122

(Опять же... внутри помещения... официальное лицо да без масочки...)
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05.03.2021 11:34 Ответить
А ничего что в Китае нет коронавируса? Интересно пачиму?Может и нам расстрелы помогут?
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05.03.2021 11:34 Ответить
а там не было расстрелов по поводу короны. И штамм другой
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05.03.2021 12:59 Ответить
Расстрелы помогают по всем поводам! И по всем штаммам.
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05.03.2021 13:17 Ответить
не помогают
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05.03.2021 18:16 Ответить
брехня.
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05.03.2021 18:42 Ответить
Заткніть вже хтось цього поганого рота!
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05.03.2021 11:38 Ответить
если б жил Степанов 1000 лет ,и был министром, то все года были бы тяжелыми . Министр негатива
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05.03.2021 12:05 Ответить
Министр негатива.

Так в кабмине все министры марионетки(кроме Сабакова),они озвучивают позицию и информацию,которую им спустили сверху.
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06.03.2021 17:50 Ответить
А чому тільки один рік?ДРУЖИНА НОВОГО ОЧІЛЬНИКА МОЗ У ДЕНЬ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАРЕЄСТРУВАЛА МЕДИЧНУ ФІРМУ

Фірма Степанової планує займатися діяльністю лікарняних закладів, загальною та спеціалізованою медичною практикою, а також роздрібною торгівлею медичними товарами.Так що всіх персічних українців чекає не один важкий рік.
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05.03.2021 12:17 Ответить
_Следующий год будет однозначно и безусловно тяжелей этого - потому что мародёры и враги народа и Украины всё ещё будут у власти в том году.
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05.03.2021 12:39 Ответить
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ

Читай статью на ЦН.
Опять брешет?
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05.03.2021 12:44 Ответить
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ
Читай статью на ЦН.Опять брехня?
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05.03.2021 12:45 Ответить
Другий рік пандемії може бути ще важчим, ніж попередній, - Степанов - Цензор.НЕТ 2914
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05.03.2021 13:01 Ответить
Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий...

Закон Паркинсона:
Если ваши дела идут хорошо, то скоро они пойдут плохо.
Если же ваши дела идут плохо, то скоро они пойдут ещё хуже.
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05.03.2021 13:09 Ответить
другими словами, пока не выкупите всю вакцину с накруткой степанова, а я вам устрою локданы
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05.03.2021 13:45 Ответить
Устал уже деньги лопатой грести на закупках вакцины.
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05.03.2021 13:45 Ответить
вже час морди бити, а не слухати
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06.03.2021 01:26 Ответить
 
 