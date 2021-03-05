Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов
Украина вступила в третью волну пандемии COVID-19. Давление на медицинские системы стран будет расти в нынешнем году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе выступления в Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, мир приближается к третьей волне COVID-19.
"Оценки ученых неутешительны - второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий. Наши ученые совместно с мнением иностранных коллег, заметили, что мутации вируса, изменения в клиническом течении болезни и в динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран. В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии", - подчеркнул Степанов.
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Антип, если ты здесь... это называется "эмоциональный маркетинг". Задача которого - вызвать у потребителя эмоции, нужные для принятия решения о покупке Товара.
В данном случае - средства спасения, ибо культивируемая эмоция = страх.
З.Ы.: Заметь. Даже премьер Израиля, излучающий жизнерадостность на предмет победы над ковид благдаря прививкам... очень обтекаемо выражается. Мол мы разрешим работать барам... ресторанам... туризм... для тех у кого есть ковид-паспорт (блин, ну "классная" же идея была в свое время... рисуночек на одежде и никаких затрат ибо его делает сам еврей)
Но вот об отмене требований масочного режима, соц. дистанции и прочих квот по посетителям в заведениях - он молчит...
https://censor.net/ru/news/3251609/izrail_stal_pervoyi_stranoyi_v_mire_pobedivsheyi_covid19_blagodarya_vaktsinatsii_netanyahu
И если ты думаешь, будто бы он сейчас только, после получения аусвайса - снял маску...
То см. ниже статью с фоткой речи в парламенте от 22 декабря.
Он не носил её уже тогда, хотя на тот момент аусвайсов у них еще не было, а привился он 19 декабря, так что о формировании иммунитета речи быть не может
https://www.dw.com/ru/v-izraile-proizoshel-rospusk-parlamenta/a-56037122
(Опять же... внутри помещения... официальное лицо да без масочки...)
Так в кабмине все министры марионетки(кроме Сабакова),они озвучивают позицию и информацию,которую им спустили сверху.
Фірма Степанової планує займатися діяльністю лікарняних закладів, загальною та спеціалізованою медичною практикою, а також роздрібною торгівлею медичними товарами.Так що всіх персічних українців чекає не один важкий рік.
Читай статью на ЦН.
Опять брешет?
Читай статью на ЦН.Опять брехня?
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