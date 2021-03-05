Второй год пандемии может быть еще тяжелее, чем предыдущий, - Степанов

Украина вступила в третью волну пандемии COVID-19. Давление на медицинские системы стран будет расти в нынешнем году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе выступления в Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, мир приближается к третьей волне COVID-19.

"Оценки ученых неутешительны - второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий. Наши ученые совместно с мнением иностранных коллег, заметили, что мутации вируса, изменения в клиническом течении болезни и в динамике передачи COVID-19 значительно усилят давление на медицинские системы стран. В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии", - подчеркнул Степанов.

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