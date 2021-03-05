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Для популяризації вакцинації щеплення проти коронавірусу робитимуть громадським діячам, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Для популяризації вакцинації щеплення проти коронавірусу робитимуть громадським діячам, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав Наказ № 369 від 01.03.2021 про внесення змін до Дорожньої карти, які дозволяють використовувати будь-які залишки вакцин для проведення щеплень проти коронавірусу громадським діячам з метою популяризації вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Ляшко уточнив, що громадські діячі можуть бути провакциновані у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19 зафіксовано відмову від імунізації серед людей, які попередньо дали згоду на щеплення, коли кількість людей недостатня для повного використання відкритих флаконів із вакциною, або ж у разі виявлення протипоказань до вакцинації під час огляду.

Він зазначив, що один флакон вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield) містить десять доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні на 10 тис. COVID-вакцинацій зафіксовано 126 незначних алергічних реакцій, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Йдіть на х@й зі своєю вакцинацією.
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05.03.2021 11:45
+3
карасеву что ли? Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9288
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05.03.2021 11:41
+3
Оце правильно. Заодно и засвітите тих "деятєлєй", які за Зєлю.
Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
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05.03.2021 11:46
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карасеву что ли? Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9288
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05.03.2021 11:41 Відповісти
Может у Карасёва после вакцинации бородавки пропадут
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05.03.2021 11:45 Відповісти
Его бородавки очень хорошо сочетаются с цветастыми кружевными пиджаками, золотыми цепями с килограммовыми медальонами, браслетами, кольцами и лаком на ногтях....Ему бы в 95 квартал или в бродячий цирк....А лучше всего - в кремль, шизоидного карлика развлекать и восхвалять
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05.03.2021 12:07 Відповісти
Йдіть на х@й зі своєю вакцинацією.
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05.03.2021 11:45 Відповісти
Дивіться який масовий інформаційний терор вони влаштовують. Головне привчить приматів, а далі піде по накатаній. Вікно Овертона і скриня Пандори відкриті.
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05.03.2021 11:45 Відповісти
Оце правильно. Заодно и засвітите тих "деятєлєй", які за Зєлю.
Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
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05.03.2021 11:46 Відповісти
вне очереди)))
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05.03.2021 11:52 Відповісти
Цікаво,а скільки доз знадобиться общєствєнному дєятєлю Юзіку?))
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05.03.2021 11:53 Відповісти
А общественный деятель Сивоха тоже будет на сцене под камерами ширяться или оно уже в лугандоне "Спутником" самоуничтожилось?
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05.03.2021 12:12 Відповісти
Ты, млять, для начала вставь запись на вакцинирование в хелси.ми !
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05.03.2021 12:26 Відповісти
Ляшко! Брехать перестаньте, і "громадські діячі" для "популяризації" не ************ - люди почнуть вам довірять...
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05.03.2021 12:33 Відповісти
_По мнению дегенератов и мародёров если кто-то из актёров, певцов и т. д. якобы укололся их дерьмом - то это убедительный научный аргумент для того чтобы и я тоже себе это дерьмо вколол? Да вы ипанутые, нахер...
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05.03.2021 12:41 Відповісти
Гасять пожежу.
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05.03.2021 12:49 Відповісти
"Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса будут делать общественным деятелям, - Ляшко"

Ага, в прямом эфире, передача каждую неделю, например, по четвергам.
И будет такой диалог в семьях:
- Дорогая, что у нас сегодня по телеку?
- Да прививка политика очередного, сегодня кажись Ляшко прививают, будем смотреть?
- А после него что?
- А после него футбол.
- Вот футбол и включим.
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05.03.2021 12:58 Відповісти
Напоминаю политикам, что вы таки не Мэрилин Монро и смотреть на ваши обнаженные тушки не просто неинтересно, а и омерзительно.
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05.03.2021 13:00 Відповісти
А тепер, наказом Міністра оборони для популяризации служби в ВСУ, треба направити вакцінованих Педана і ... в зону проведення ООС на Донбасі у відповідності до їх військового фаху і звань.
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05.03.2021 13:27 Відповісти
Шо шляшко, ніхто не бере прививки?
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05.03.2021 14:03 Відповісти
Это мудро - политических конкурентов ЗЕ-шапито надо убирать всеми доступными способами, наивных дурней - в гроб загонять. Можно даже морды бить, если вакцинироваться индийской бурдой откажутся.
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06.03.2021 04:56 Відповісти
Какой маладец... Нашли лазейку обойти пенсионеров красиво...А место в "папулярной очереди" халявное или нет? А вакцина индийская для прастого народа или Pfizer? Ай-да деятели...
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06.03.2021 13:18 Відповісти
 
 