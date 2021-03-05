Для популяризації вакцинації щеплення проти коронавірусу робитимуть громадським діячам, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав Наказ № 369 від 01.03.2021 про внесення змін до Дорожньої карти, які дозволяють використовувати будь-які залишки вакцин для проведення щеплень проти коронавірусу громадським діячам з метою популяризації вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Ляшко уточнив, що громадські діячі можуть бути провакциновані у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти COVID-19 зафіксовано відмову від імунізації серед людей, які попередньо дали згоду на щеплення, коли кількість людей недостатня для повного використання відкритих флаконів із вакциною, або ж у разі виявлення протипоказань до вакцинації під час огляду.
Він зазначив, що один флакон вакцини Oxford/AstraZeneca (CoviShield) містить десять доз.
Будь ласка, зачекайте...
Інші в цьому зеленому цирку світитись не будуть. Якщо будуть вважати за потрібне, провакинуються тихо.
Ага, в прямом эфире, передача каждую неделю, например, по четвергам.
И будет такой диалог в семьях:
- Дорогая, что у нас сегодня по телеку?
- Да прививка политика очередного, сегодня кажись Ляшко прививают, будем смотреть?
- А после него что?
- А после него футбол.
- Вот футбол и включим.