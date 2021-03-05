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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук звернувся до РФ: "Ідіть до бісової матері"

Кравчук звернувся до РФ:

Росія постійно змінює риторику щодо виходу із ситуації на Донбасі.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви послухаєте Путіна, Лаврова, Пєскова, Гризлова, то в різний час вони говорять різне, а висновок один - вони там ні до чого, вони якісь спостерігачі, вони нам, бачте, допомагають вирішити питання якогось внутрішнього конфлікту. А ми їх просимо? Ми говоримо: йдіть геть до бісової матері. Ми ж не просимо їх вирішувати конфлікт, допомагати нам, немає такого звернення, і ніколи не буде.

Ми не просимо агресора допомагати нам вирішити ситуацію з агресором - це якась дивина. Але вони настільки неадекватні у своїх оцінках, я стежу за кожним їхнім виступом, і їх важко зрозуміти. Вони думають, що настільки хитрі, що можуть самі себе перехитрити", - зазначив Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (65007) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+81
Саша, вы бестолковый!.. и не нужно так светиться своими глупыми комментами!
то что Порох подписал "Минские угоды", это военно - дипломатическая победа, за которую Рашку трахают санкциями каждый год, а Укриинская армия восстанавливается и крепнет..
но вам Саша, это не понять.. пишите дальше!..
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05.03.2021 22:23
+47
И мир в глазах ВВХ видел и той стороной называет
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05.03.2021 22:13
+43
Петро был заложником той ситуации и не только он решал эти вопросы,но и лидеры европейских стран,продолжавшие верить в благоразумие ВВХ.
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05.03.2021 22:18
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И необязательно освобождать все ОРДЛО. Достаточно лишь взять только Донецк, т.н. столицу Донбасса. Чтобы исключить затяжные уличные бои, его надо окружить двойным кольцом (внешним и внутренним) и потом уже брать. Без Донецка "молодые республики" окажутся полностью не состоятельны. Рушится вся их и так слабая идеология, и эти недореспублики быстро самоликвидируются.
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06.03.2021 00:17 Відповісти
Наполеоны блин... взяли бы и послали роту натовских болгарских солдат. семь лет уже выражаете озабоченность
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09.03.2021 17:59 Відповісти
я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять...", - отметил Кравчук.
-----------------
Колись такий собі князь Отто
Едуард Леопольд фон Бісмарк-Шенхаузен казав, що, мовляв, Росію неможливо
перемогти на полі бою, бо на будь-яку вашу військову хитрість руські готові
відповісти непередбачуваною дурістю.

Вот ответ на
знаменитую кичливую загадку: Умом Россию не понять. )))
Да потому что дурость
это антипод ума!))) Дурость неподвластна умственному анализу, неподвластна
анализу с помощью ума.
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05.03.2021 23:40 Відповісти
Кравчук звернувся до РФ: "Ідіть до бісової матері" - Цензор.НЕТ 8730
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05.03.2021 23:43 Відповісти
А що це за хвойда з майбутніми ригоаналами сидить?
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06.03.2021 00:19 Відповісти
да пойдут они к ней, не вопрос
жаль только наших прихватят с передовой
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05.03.2021 23:43 Відповісти
Я не понял, это кравчук в гости к своей маме приглашает?
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05.03.2021 23:56 Відповісти
«Идите к чертовой матери со своим Студебеккером». (с)

Червонодупий так змінився у висловлюваннях останнім часом. Чого б це?
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06.03.2021 00:01 Відповісти
О чудо! Байден вылечил Кравчуку старческий маразм. Еще бы Зелебобе глаза мочой промыл, чтобы тому не мерещился мир в глазах путена время от времени.
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06.03.2021 00:31 Відповісти
В качестве дополнительной терапии очень действенно паяльник на 200 ватт ректально.
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06.03.2021 01:42 Відповісти
наконец то дед понял хоть шо то про феномен рашистского кацапизма!!
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06.03.2021 00:32 Відповісти
Кравчук не дурак , а хамелион ! У него принцип , как у папандопало - опять власть меняется , в какую сторону ветер дует или , что он будет с этого иметь
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06.03.2021 11:19 Відповісти
Эх Лёня, на последок надо было сказать путин-уйло. Памятники при жизни начали бы строить
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06.03.2021 00:45 Відповісти
Еслиб организовал прием в НАТО,будучи первым президентом - то да.
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06.03.2021 11:01 Відповісти
На колени - старая скотина! Извиняйся перед настоящим Украинским Народом (перед нарИдом необязательно, им пoх на всё) и лично Порохом за свою брехню и клевету о том, что с засрашкой нужно договариваться, что барыха наживается и не хочет заканчивать войну, компенсируй все убытки за срaные "мирные" инициативы фокина, "платформы" сивохи, "золотые мосты" арестовича, за все ваши отводы войск и все "гуманитарные" инициативы по задабриванию-спонсированию ордло! Без этого твои признания ничего не стоят, равно, как и недавние имитации паразитирующей на теме патриотизма зелёной плесени...
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06.03.2021 00:53 Відповісти
Все озвученные претензии адресуйте Зеле, это его кадры формировали политику.Кравчук приспособленец и интриган, но его вклад в независимую Украину немал и пусть идёт с миром на пенсию
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06.03.2021 17:26 Відповісти
Так это зеля заставлял его брехать? А почему он не попробовал, как порядочный человек, просто отказаться и не участвовать, на старости лет, в этом позоре? Он что, подыхал с голодухи и не было другого выхода? Любой агитировавший за ишака и сотрудничающий с зелёной плесенью ради выгоды - сознательно губит свою репутацию и перечёркивает предыдущие заслуги, (которых, кстати, я лично, за кравчуком особо не замечал)...
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06.03.2021 18:31 Відповісти
Бывший коммунист и порядочность, это юмор. Но, где политические ровесники Кравчука- Ельцин, Шушкевич, Шеварандзе? В исторической помойке, а у Кравчука хватает ума даже в 21 веке быть на плаву, оцените эту способность
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06.03.2021 18:58 Відповісти
Неудачное сравнение - Ельцин с Шеварнадзе умерли, а Шушкевич, между прочим, не пошёл на сотрудничество с режимом луки и потому, потерял персональную президентскую пенсию, но сохранил достоинство, хотя и вынужден, в своём почтенном возрасте, давать лекции, чтобы честно заработать. Это заслуживает уважения. А говняная способность кравчука оставаться на плаву меня не впечатляет, скорее наоборот...
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06.03.2021 19:51 Відповісти
Ельцин передал власть КГБшнику Путину, Шеварнадзе правил нищей и коррумпированной страной до революции. Что они бы изменили оставшись в живых ?
Есть ещё Алиев, Назарбаев, "Туркменбаши́" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ниязов, они построили наследственные монархии в своих странах

По сравнению с ними, Кравчук, сам пошедший на досрочные выборы и отдавший добровольно власть, настоящий демократ. Можно вспомнить и его роль в отделении Киевского патриархата от Москвы.
Конечно было потом и СДПУ(о) и т.д., но это уже можно списать на старческую деменцию
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07.03.2021 09:16 Відповісти
Для кого-то, стакан наполовину полон, а для кого-то - наполовину пуст. Для евразийцев и откровенных азиатов - кравчук, конечно, прогрессивный демократ, но для постсоветских европейцев (куда я отношу Украину) вроде жителей Польши и стран Балтии, он безусловный ретроград и тормоз развития государства, который никак не может служить положительным примером. И потом, что-бы он ни предпринимал, как для нашей независимости, так и против неё, он делает всё исключительно исходя из соображений собственной выгоды, далёкой от каких-то государственных стратегий или идейных убеждений, так, что не нужно "лепить" из него Гавела....
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07.03.2021 14:39 Відповісти
Довели деда.
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06.03.2021 00:53 Відповісти
Кравчук ще та гнида, пару місяців тому на медведчуківських каналах він закликав відновити водопостачання в окупований Крим. А зараз став ніби неабияким українцем. Все своє життя в брехні прожив. То з медведчуком був в партії СДПУО і був проти НАТО та Євроінтеграції, а зараз розповідає який медведчук злодій і нам треба до НАТО. Гидота. Флюгер. Зустрів би в рожу плюнув.
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06.03.2021 00:56 Відповісти
Мальчик то, вырос
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06.03.2021 01:04 Відповісти
І не здохне....
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06.03.2021 01:14 Відповісти
Мадам Авакова будет сильно рада.
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06.03.2021 01:28 Відповісти
Кравчук звернувся до РФ: "Ідіть до бісової матері" - Цензор.НЕТ 1791
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06.03.2021 01:30 Відповісти
))))) писец ))))
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06.03.2021 13:14 Відповісти
Це витяг з української Вікіпедії про Кравчука:
У 1967-1970 - аспірант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 Академії суспільних наук при ЦК КПРС .
У 1970-1980 - завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, а з 1980 - завідувач відділу агітації та пропаганди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦК КПУ . У червні 1982 завідувач відділу пропаганди і агітації Л. Кравчук звернувся до ЦК КПУ з доповідною запискою, в якій виклав заходи з протидії «східній політиці» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикану в західних областях України, і пропонував створити групи для аналізу проповідницької діяльності священнослужителів, обстежити територію церков та кладовищ на предмет виявлення та знищення «уніатсько-націоналістичних символів», виявити «проуніатські настроєних осіб», провести інші організаційні та ідеологічні заходи.
У 1981-1991 - член ЦК КПУ.
У 1988-1990 - завідувач ідеологічного відділу, з жовтня 1989 - секретар ЦК КПУ, у 1990 - другий секретар ЦК КПУ. У 1989-1990 - кандидат у члени Політбюро, у 1990-1991 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 Політбюро ЦК КПУ .
У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного руху України , проте зазнав невдачі.
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06.03.2021 02:32 Відповісти
Не вірю.
Занадто різкий віраж і зміна риторики.
Воно-то правильно звучить, але ж від лицемірної особи ...
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06.03.2021 02:54 Відповісти
У діда багато недоліків, але лицемірство - це не його...
Він якраз говорить те, що думає...
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06.03.2021 09:39 Відповісти
еще небось и кулачком грозно потряс
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06.03.2021 04:32 Відповісти
це до людей має доносити не кравчук, а зєля, який на темі приборкання війни на сході вийшов у президенти...та за два роки і трохи не просунувсь, а лише уступив
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06.03.2021 06:48 Відповісти
зе = рошенко
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06.03.2021 05:23 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чтобы сейчас не чертыхаться, надо было, будучи действующим президентом, заниматься государственным строительством и реформами. Да где уж там? На уме была "хатинка-мазанка з озерцем-копанкою" в Швейцарии. В руках были все возможности, всё просрал. А теперь строит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала" и чертыхается. Скоро сам пойдёт и к чёрту, и к чёртовой матери тоже, - пусть они ему кипящей смолы в жопу зальют столько, сколько он людям "сала за шкуру залил".
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06.03.2021 05:43 Відповісти
Возможно уже бредовое состояние. Уж больно противоположные суждения и мнения. Вилочкой в ложечке не поймаешь.
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06.03.2021 05:43 Відповісти
Как так можно? Они же,уже там!
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06.03.2021 06:35 Відповісти
Если бы он сказал это 30 лет назад, все по другому пошло бы...
А так просто перднул в муку
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06.03.2021 06:43 Відповісти
Довели старика, ссуки!)))
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06.03.2021 06:47 Відповісти
Який "правильний" став Леонід Макарович))!! Аж заздрість в мене з"явилась. Що значить досвід. Як тільки в Вашінгтоні вітер змінився змінився різко і Кравчук))!!
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06.03.2021 06:54 Відповісти
НІ !!! Просто індіанський шаман...цей Байден.
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06.03.2021 09:55 Відповісти
да....ЛЕОНИД МАКАРЫЧ разобрался с быдло рашкой при встречах..и правильно и чётко всё всегда уже говорит! всё сказанное последнее время им везде поддерживаю полностью...с ********* говорить и решать всё бесполезно... ничего не будет пока ******** сама не уйдёт с донбасса...а на это ой как не похоже.... даже совсем непохоже....((с каждым днём войны там всё они дальше и дальше от украины и интеграции в неё снова.простите 7 лет уже там и духу украинского уже не осталось...((
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06.03.2021 08:37 Відповісти
Макарович, надо было снять туфель, постучать им по столу и сказать: - Я покажу вам кузькину мать!. Забыли?
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06.03.2021 08:38 Відповісти
Слился Кравчук. Теперь на кого стрелки переводить
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06.03.2021 09:36 Відповісти
Как причудливо тасуется колода...
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06.03.2021 10:14 Відповісти
Нарешті.Це давно треба було зробити, та Зе-команда ПОБЛАЖЛИВО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ОПЗЖ-МЕРТВЕЧУКА ЩО НЕ ПРИЗНАЮТЬ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ . ДЕ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТУ АГРЕСІЇ РФ ДЕ Ж ДЕПУТАТИ -ПАТРІОТИ
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06.03.2021 10:29 Відповісти
Кравчук мог в истории Украины оставить хорошую память, а уходит обмазав себя говном.
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06.03.2021 10:39 Відповісти
Лёня , а как же ВОДА в крым ?????
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06.03.2021 13:12 Відповісти
....его (Лёню ) реально кто то здорово ШУГАНУЛ про его ХАТЫНКУ в Швейцарии !!! ((((
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06.03.2021 13:15 Відповісти
дедушка Джо кРавчука подменил
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06.03.2021 17:06 Відповісти
Ну на конец то пришло прозрение что такое эта федерация.и так просто они из нашей страны не уйдут ну конечно если международное сообщество их не пошлет туда откуда они явились.
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06.03.2021 18:04 Відповісти
Бидон животворящий. Всесилен! Всесилен!
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06.03.2021 19:30 Відповісти
...ну чисто "свадьба в маліновкє"...шапки міняє на льоту
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06.03.2021 19:37 Відповісти
Надо было так говорить когда ЯО отдавал
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06.03.2021 20:08 Відповісти
Антиядерний пенсіонер здувся і нема в нього задору
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06.03.2021 20:18 Відповісти
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