Кравчук звернувся до РФ: "Ідіть до бісової матері"

Росія постійно змінює риторику щодо виходу із ситуації на Донбасі.

Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви послухаєте Путіна, Лаврова, Пєскова, Гризлова, то в різний час вони говорять різне, а висновок один - вони там ні до чого, вони якісь спостерігачі, вони нам, бачте, допомагають вирішити питання якогось внутрішнього конфлікту. А ми їх просимо? Ми говоримо: йдіть геть до бісової матері. Ми ж не просимо їх вирішувати конфлікт, допомагати нам, немає такого звернення, і ніколи не буде.

Ми не просимо агресора допомагати нам вирішити ситуацію з агресором - це якась дивина. Але вони настільки неадекватні у своїх оцінках, я стежу за кожним їхнім виступом, і їх важко зрозуміти. Вони думають, що настільки хитрі, що можуть самі себе перехитрити", - зазначив Кравчук.