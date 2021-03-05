Кравчук обратился к РФ: "Идите к чертовой матери"

Россия постоянно меняет риторику относительно выхода из ситуации на Донбассе.

Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет.

Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором - это какая-то странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить", - отметил Кравчук.

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