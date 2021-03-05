Кравчук обратился к РФ: "Идите к чертовой матери"
Россия постоянно меняет риторику относительно выхода из ситуации на Донбассе.
Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет.
Мы не просим агрессора помогать нам решить ситуацию с агрессором - это какая-то странность. Но они настолько неадекватны в своих оценках, я слежу за каждым их выступлением, и их трудно понять. Они думают, что столь хитры, что могут сами себя перехитрить", - отметил Кравчук.
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Колись такий собі князь Отто
Едуард Леопольд фон Бісмарк-Шенхаузен казав, що, мовляв, Росію неможливо
перемогти на полі бою, бо на будь-яку вашу військову хитрість руські готові
відповісти непередбачуваною дурістю.
Вот ответ на
знаменитую кичливую загадку: Умом Россию не понять. )))
Да потому что дурость
это антипод ума!))) Дурость неподвластна умственному анализу, неподвластна
анализу с помощью ума.
жаль только наших прихватят с передовой
Червонодупий так змінився у висловлюваннях останнім часом. Чого б це?
Есть ещё Алиев, Назарбаев, "Туркменбаши́" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ниязов, они построили наследственные монархии в своих странах
По сравнению с ними, Кравчук, сам пошедший на досрочные выборы и отдавший добровольно власть, настоящий демократ. Можно вспомнить и его роль в отделении Киевского патриархата от Москвы.
Конечно было потом и СДПУ(о) и т.д., но это уже можно списать на старческую деменцию
У 1967-1970 - аспірант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 Академії суспільних наук при ЦК КПРС .
У 1970-1980 - завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, а з 1980 - завідувач відділу агітації та пропаганди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦК КПУ . У червні 1982 завідувач відділу пропаганди і агітації Л. Кравчук звернувся до ЦК КПУ з доповідною запискою, в якій виклав заходи з протидії «східній політиці» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикану в західних областях України, і пропонував створити групи для аналізу проповідницької діяльності священнослужителів, обстежити територію церков та кладовищ на предмет виявлення та знищення «уніатсько-націоналістичних символів», виявити «проуніатські настроєних осіб», провести інші організаційні та ідеологічні заходи.
У 1981-1991 - член ЦК КПУ.
У 1988-1990 - завідувач ідеологічного відділу, з жовтня 1989 - секретар ЦК КПУ, у 1990 - другий секретар ЦК КПУ. У 1989-1990 - кандидат у члени Політбюро, у 1990-1991 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 Політбюро ЦК КПУ .
У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного руху України , проте зазнав невдачі.
Занадто різкий віраж і зміна риторики.
Воно-то правильно звучить, але ж від лицемірної особи ...
Він якраз говорить те, що думає...
у церкві"© (Г.Москаль)
Чтобы сейчас не чертыхаться, надо было, будучи действующим президентом, заниматься государственным строительством и реформами. Да где уж там? На уме была "хатинка-мазанка з озерцем-копанкою" в Швейцарии. В руках были все возможности, всё просрал. А теперь строит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала" и чертыхается. Скоро сам пойдёт и к чёрту, и к чёртовой матери тоже, - пусть они ему кипящей смолы в жопу зальют столько, сколько он людям "сала за шкуру залил".
А так просто перднул в муку