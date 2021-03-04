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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Кравчук: Если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Кравчук: Если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны пособников оккупантов у Украины не останется вариантов, кроме как открывать огонь.

Об этом председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - заявил Кравчук.

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов

"Они (наемники. - Ред.) не будут выполнять минские договоренности. Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей" , - отметил Кравчук.

Напомним, ранее оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции" (НВФ "ДНР". - Ред.). Свое решение оккупанты объясняют "украинским террором", на который якобы никак не реагируют наблюдатели СЦКК и ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Представители Украины и ОБСЕ в ТКГ проведут отдельную встречу относительно участия в переговорах "непонятных людей" из ОРДЛО, - Гармаш

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
---мы будем действовать зеркально---
Ми підпишемо Будапешт2, віддамо усю зброю ворогові, та будемо скиглити про перемир'я.
Женіть цю комуняцьку потвору з політикума!
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03.03.2021 22:47
+7
Для этого Нам нужны такие командующие как Начальник Оборонного Штаба Франции Франсуа Лекуантр, который в 1995 будучи командиром роты в атаку ходил на сербов и выбил их.
Но увы на ЗЕпомойке имеются только такие как Хомячок и Тарган.
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03.03.2021 23:08
+6
Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 3012
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03.03.2021 23:35
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дед завелся...врачей!
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03.03.2021 22:42 Ответить
тебе точно немного... смени флаг)
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03.03.2021 22:58 Ответить
Слава Байдену ! Дали клоунарию🤢🤡🎪🐲 подсрачника ! Даже кравчук «прозрел»
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04.03.2021 01:17 Ответить
Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 3012
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03.03.2021 23:35 Ответить
Кравчук: если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально - Цензор.НЕТ 1408
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03.03.2021 22:42 Ответить
Шо ти хочеш коли Бубачка гуглить яндексить у смартфоні.
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03.03.2021 22:47 Ответить
А головний потерпілий дозволить?
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03.03.2021 22:44 Ответить
В Росії вже почали шукати захист від українського ОТРК "Сапсан"

"Українські "Сапсани" представляють істотну загрозу для С-300ПМ1 та С-400 зі штатним боєкомплектом". Під таким драматичним заголовком вийшла стаття експерта російського сайту "Военное обозрение" Е. Даманцева. Але чому так завчасно - адже ОТРК "Сапсан" ще немає на озброєнні українських ЗС - турбуються у Росії?
Автор у своїй публікації намагався пояснити це здалеку - з "оперативно-тактичної ситуації на ТВД Донбас, яка знову набула тенденції до загострення, обумовленого остаточним провалом нежиттєздатного "мінського формату". Це, з його точки зору, "надає Москві обгрунтований карт-бланш на надання 1-му та 2-му АК НМ підтримки у майбутньому протистоянні з ЗС України". І тому "певну частку стурбованості" автора "викликає несподівана інформація щодо відновлення ДП "КБ "Південне" завершальної фази розробки перспективного ОТРК "Сапсан".Детальніше тут: https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_rosija_bojitsja_otrk_sapsan-3018.html
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03.03.2021 22:46 Ответить
В Украiнi живуть розумнi люди,поряднi та чеснi, але нажаль вони мало активнi, тому й бiгають по площах наших мiст пройдисвiти та тунеядцi.Треба всi сили кидати на науку, та переоснащення новою зброею нашу армiю
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04.03.2021 03:10 Ответить
Хто він є, цей старий йух?! Президент? Міністр оборони?!
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03.03.2021 22:46 Ответить
Гаварящайа галава найвеличнішого в Мінську.
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03.03.2021 22:49 Ответить
то є старий комуняцький пердун ! бойовий позивний - кравчучка .
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04.03.2021 00:07 Ответить
"Кравчук: если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально"
= Закрывать огонь.
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03.03.2021 22:47 Ответить
Отходить назад, чтобы не "долетало".
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04.03.2021 06:50 Ответить
---мы будем действовать зеркально---
Ми підпишемо Будапешт2, віддамо усю зброю ворогові, та будемо скиглити про перемир'я.
Женіть цю комуняцьку потвору з політикума!
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03.03.2021 22:47 Ответить
Ухаді, кацап.
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03.03.2021 22:53 Ответить
Он только пришел)))))Отдохнет и уйдет.
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03.03.2021 22:54 Ответить
"У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - заявил Кравчук.
-----------
Кравчук коменты на Цензоре почитал наверно, здесь приличные люди так всегда и пишут - "это не провокация - это война".
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03.03.2021 22:49 Ответить
Если долго терпели, то можете обделаться, а потом попросить прощения.
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03.03.2021 23:01 Ответить
Оператор дерьмовентилятора?
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03.03.2021 23:11 Ответить
Да ни зеркально надо отвечать, комуняка, а обстрелы нашей территори должны закончиться их захватом, и уничтожением уголовников, хватит плакаться и сопли жевать, во что вы превращаете украинский народ, если бес путлер рыпнится, то его успокоют Штвты, мы на своей территоиии, у себя дома, шо надо, то и делаем.
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03.03.2021 22:55 Ответить
Их (сепаров) после отвоевать еще и кормить надо. Пусть руссня кормит.
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03.03.2021 22:59 Ответить
Так не зря ж их пропаганда про рабов раасазывала, отрабатывать еду будут.
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04.03.2021 12:10 Ответить
От болтун, дайте ему автомат
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03.03.2021 22:57 Ответить
...що ліпить вареники.
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04.03.2021 08:07 Ответить
Нужно идти в контрнаступление и освободить уже свою землю! Сколько это будет продолжаться еще??? пора заканчивать и Карабах в пример! Нужно подготовится в военном плане и провести мобилизацию резервистов и добровольцев и нужна такая армия, которая будет численностью в миллион человек, чтобы когда пойдет освобождение Донбасса, Россия даже и не подумала соваться ибо на миллионную армию вклиниваться и тогда будет большая война и потому это будет для них неоправданный цели риск и плюс санкции получат адские. Хватит жевать сопли нужно готовить военное освобождение Донбасса! Потому что затяжная война истощает экономику!
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03.03.2021 23:00 Ответить
Если реализовывать ваш план, то будут многотысячные жертвы, а олигархи и политики как России так Украины просто уедут с деньгами за кордон. Вы милейший провокатор!!!!
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03.03.2021 23:06 Ответить
Для этого Нам нужны такие командующие как Начальник Оборонного Штаба Франции Франсуа Лекуантр, который в 1995 будучи командиром роты в атаку ходил на сербов и выбил их.
Но увы на ЗЕпомойке имеются только такие как Хомячок и Тарган.
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03.03.2021 23:08 Ответить
Численность не имеет значения в современной войне - они уничтожили 50 тысячную группировку ИГИЛ в Сирии не проводя активных боевых действий, только обстрелом ракет и бомбардировками и это без применения ядерного оружия.
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04.03.2021 06:13 Ответить
кремлеботы налетели в комменты и их задача деморализовать к сопротивлению - население Украины и Армию Украины. Россия никуда не сунется на войну с Украиной, потому что она не сунется туда, где нету лояльного населения обработанного спец пропагандой. И экономически РФ не в силах вести войну большую. Все, что Россия говорит, что она пойдет войной - это все вранье - Путин врет и блефует и вся пропаганда и кремлеботы врут! Как в Сунь Цзы - Искуство войны - когда твои силы слабы, заставь думать что они сильны, а когда действительно сильны, тогда не показывай этого. Вот у РФ силы слабы по всем уровням и она делает вид, что сильны. И не сунется она туда, где не лояльно население. Украина может мобилизовать большие силы и освободить Донбасс! Нужно байрактаров только еще больше!
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04.03.2021 12:37 Ответить
не хочу засмучувати, але ти, всього-навсього, переговорник, і до керування армією відношення не маєш
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03.03.2021 23:02 Ответить
это да, но намного эффективнее действовать зеркально против кремлевских организаторов этой войны. они украли сотни миллиардов не для того чтобы быть пристреленными, или покалеченными.
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03.03.2021 23:11 Ответить
А как же прекратить стрелять?
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03.03.2021 23:11 Ответить
Щось забагато цього "яструба" у новинах. Може досить?
Це людина, яка свого часу свідомо вибрала курс на об'єкність для України в обмін на збагачення купки негідників.
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03.03.2021 23:14 Ответить
Главное, чтоб зеркало в зазеркалье будущего Украины не треснуло.
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03.03.2021 23:22 Ответить
Всего навсего нужно чтоб Штаты один авианосец подогнали хоть даже и в Средиземное море и пару баз в Украине сделали, тогда можно будет начинать реальную антитеррористическую операцию. Думаю что все к этому идёт.
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03.03.2021 23:22 Ответить
пля дайте Кравчуку Парабелум
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03.03.2021 23:31 Ответить
...краще два
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04.03.2021 08:04 Ответить
Да - да - оказывается , что рф тут не причем : пердящий коммуняка " возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки." Источник: https://censor.net/ru/n3251316
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03.03.2021 23:34 Ответить
Будєм всєх бамбіть . Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 8122 .

Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 9717 .
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03.03.2021 23:35 Ответить
...бімбами.
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04.03.2021 08:04 Ответить
правильно.
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03.03.2021 23:37 Ответить
Знайшов мир в очах х.йла ,Макарич Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 6197 . ?? А казалося ж тобі , старий пень ,, не шукай чорну кішку в чорній кімнаті Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 7404 . . Особливо якщо її там нема .
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03.03.2021 23:48 Ответить
Льоня просрал ядерный щит Украины - просрет и ткг! Убогий коммуняка.
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03.03.2021 23:57 Ответить
Kavkaz Center

Москва явно нагнетает военную истерию. После "учений" с воем сирен в городах по всей России, русская пропаганда стала сообщать о "резко усилившейся напряженности на Донбассе", где украинские войска "за 6 часов более 100 раз" обстреляли отряды банды "ДНР"
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04.03.2021 00:08 Ответить
Патріот
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04.03.2021 00:09 Ответить
щось сталося в зеленому будинку ! може траву підмінили , або пігулки іншої системи ? якісь нелох став агресивний ! весняне загострення ?
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04.03.2021 00:16 Ответить
Отвечать нужно не зеркально, а так, чтоб у русни майки заворачивались.
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04.03.2021 03:32 Ответить
На кого-на кого дідо поклав відповідальність ?
То це - не москалі і рашка за цим стоять ?
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04.03.2021 05:40 Ответить
кравчук вже "старший по веденню вогню"? Ню-ню....... Кравчук: якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 9305
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04.03.2021 05:49 Ответить
Це не так працює,вірно було би відкривати вогонь на попередження.
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04.03.2021 05:50 Ответить
Уж больно стал грозен, как я погляжу. Как говорила бабка на деда, что он её защипана ворона (защита и оборона).
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04.03.2021 06:54 Ответить
Відповідь повинна бути такою, як відповідає Ізраїль на провокації.
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04.03.2021 08:02 Ответить
Все намного проще, у проэнкжвэдэшных придурков весеннее обострение. ПосмОтрите, дело пойдет к осени, опять заговорят о перемирии. Ребят только наших жалко.
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04.03.2021 09:24 Ответить
Ну що поробиш--вибрали 95 квартал,то в Україні при владі одні базікали,та брехуни .Це зробили 73% ,які прийшли на вибори. Хавайте своє лайно,але чому і інша частина населення повинна це терпіти
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04.03.2021 09:24 Ответить
Только пусть этот умник не забудет стать в первый ряд атакующих, вместе со всеми своими родственниками!
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04.03.2021 09:31 Ответить
Правильные слова... Но он кто , чтоб их говорить ? это диагноз полного бардака государственных институций, которые вышли на квартальный уровень и стермятся к пещерному...
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04.03.2021 09:36 Ответить








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Россия увеличивает объемы снабжения террористов Вслед за сообщениями о готовности «подразделений НМ ДНР открыть огонь на упреждение», появились новые данные о поставках из РФ.
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04.03.2021 09:50 Ответить
Огонь и не прекращался. За критериями ОБСЕ 1 порушення режиму тиші- це 20 хвилин обстрілів.
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04.03.2021 10:04 Ответить
Кравчук: Якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально - Цензор.НЕТ 2983
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04.03.2021 10:06 Ответить
Так российско-террористические войска никогда и не переставали стрелять.
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04.03.2021 10:09 Ответить
А можна зарядити Кравчуком катапульту і кинути їм у сепарів?
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04.03.2021 11:09 Ответить
Тепер ти падлюко розказуєш, що будемо відкривати вогонь. А коли 1 грудня 1991 року народ проголосував за Незалежність, а 8 грудня 1991 року ти по п'янці з Єльциним у Біловезькій пущі втягнув Україну знов у московське ярмо під назвою СНД, тоді ти, комуняко, розказував про "братній народ і не можна різати по живому". Балтійські країни, Польща, Румунія пішли в ЄС і НАТО, їм не треба відкривати вогонь у відповідь, а Україна через тебе 30 років воює з кацапстаном на різних війнах: газовій, економічній, інформаційній, збройній.
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04.03.2021 12:09 Ответить
ну шо вы хочете от политической шлёндры ?
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04.03.2021 12:12 Ответить
Льоня, поки шо ти з інтервалом у тиждень розповідаєш дзеркально протилежні речі. Це все, що тобі треба знати про дзеркальність.
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04.03.2021 12:21 Ответить
 
 