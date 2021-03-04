Кравчук: Если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально
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В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны пособников оккупантов у Украины не останется вариантов, кроме как открывать огонь.
Об этом председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военных ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война", - заявил Кравчук.
Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.
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"Они (наемники. - Ред.) не будут выполнять минские договоренности. Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организации Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей" , - отметил Кравчук.
Напомним, ранее оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции" (НВФ "ДНР". - Ред.). Свое решение оккупанты объясняют "украинским террором", на который якобы никак не реагируют наблюдатели СЦКК и ОБСЕ.
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"Українські "Сапсани" представляють істотну загрозу для С-300ПМ1 та С-400 зі штатним боєкомплектом". Під таким драматичним заголовком вийшла стаття експерта російського сайту "Военное обозрение" Е. Даманцева. Але чому так завчасно - адже ОТРК "Сапсан" ще немає на озброєнні українських ЗС - турбуються у Росії?
Автор у своїй публікації намагався пояснити це здалеку - з "оперативно-тактичної ситуації на ТВД Донбас, яка знову набула тенденції до загострення, обумовленого остаточним провалом нежиттєздатного "мінського формату". Це, з його точки зору, "надає Москві обгрунтований карт-бланш на надання 1-му та 2-му АК НМ підтримки у майбутньому протистоянні з ЗС України". І тому "певну частку стурбованості" автора "викликає несподівана інформація щодо відновлення ДП "КБ "Південне" завершальної фази розробки перспективного ОТРК "Сапсан".Детальніше тут: https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_rosija_bojitsja_otrk_sapsan-3018.html
= Закрывать огонь.
Ми підпишемо Будапешт2, віддамо усю зброю ворогові, та будемо скиглити про перемир'я.
Женіть цю комуняцьку потвору з політикума!
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Кравчук коменты на Цензоре почитал наверно, здесь приличные люди так всегда и пишут - "это не провокация - это война".
Но увы на ЗЕпомойке имеются только такие как Хомячок и Тарган.
Це людина, яка свого часу свідомо вибрала курс на об'єкність для України в обмін на збагачення купки негідників.
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Москва явно нагнетает военную истерию. После "учений" с воем сирен в городах по всей России, русская пропаганда стала сообщать о "резко усилившейся напряженности на Донбассе", где украинские войска "за 6 часов более 100 раз" обстреляли отряды банды "ДНР"
То це - не москалі і рашка за цим стоять ?
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