Кравчук: Якщо найманці відкриватимуть вогонь, ми будемо діяти дзеркально
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У разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку посібників окупантів в України не залишиться варіантів, крім як відкривати вогонь.
Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук сказав "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по наших військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати, як вони стріляють, убивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - заявив Кравчук.
Голова української делегації поклав усю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угруповання.
"Вони (найманці. - ред.) не виконуватимуть мінські домовленості. Вони відмовляються від тиші, яка впроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, раніше окупаційна влада "ДНР" дозволила своїм бандам відкривати "попереджувальний" вогонь по українських позиціях. Про це йдеться в "екстреній заяві" так званої "народної міліції" (НЗФ "ДНР". - ред.). Своє рішення окупанти пояснюють "українським терором", на який нібито ніяк не реагують спостерігачі СЦКК та ОБСЄ.
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"Українські "Сапсани" представляють істотну загрозу для С-300ПМ1 та С-400 зі штатним боєкомплектом". Під таким драматичним заголовком вийшла стаття експерта російського сайту "Военное обозрение" Е. Даманцева. Але чому так завчасно - адже ОТРК "Сапсан" ще немає на озброєнні українських ЗС - турбуються у Росії?
Автор у своїй публікації намагався пояснити це здалеку - з "оперативно-тактичної ситуації на ТВД Донбас, яка знову набула тенденції до загострення, обумовленого остаточним провалом нежиттєздатного "мінського формату". Це, з його точки зору, "надає Москві обгрунтований карт-бланш на надання 1-му та 2-му АК НМ підтримки у майбутньому протистоянні з ЗС України". І тому "певну частку стурбованості" автора "викликає несподівана інформація щодо відновлення ДП "КБ "Південне" завершальної фази розробки перспективного ОТРК "Сапсан".Детальніше тут: https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_rosija_bojitsja_otrk_sapsan-3018.html
= Закрывать огонь.
Ми підпишемо Будапешт2, віддамо усю зброю ворогові, та будемо скиглити про перемир'я.
Женіть цю комуняцьку потвору з політикума!
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Кравчук коменты на Цензоре почитал наверно, здесь приличные люди так всегда и пишут - "это не провокация - это война".
Но увы на ЗЕпомойке имеются только такие как Хомячок и Тарган.
Це людина, яка свого часу свідомо вибрала курс на об'єкність для України в обмін на збагачення купки негідників.
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Москва явно нагнетает военную истерию. После "учений" с воем сирен в городах по всей России, русская пропаганда стала сообщать о "резко усилившейся напряженности на Донбассе", где украинские войска "за 6 часов более 100 раз" обстреляли отряды банды "ДНР"
То це - не москалі і рашка за цим стоять ?
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Россия увеличивает объемы снабжения террористов Вслед за сообщениями о готовности «подразделений НМ ДНР открыть огонь на упреждение», появились новые данные о поставках из РФ.