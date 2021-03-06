Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері

Президент США Джо Байден готовий відновити свої повноваження у військовій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила на брифінгу пресекретар Білого Дому Дженніфер Псакі.

У неї запитали, як Байден може відповісти сенатору-демократу Тіму Кейну, який розкритикував рішення Байдена нанести авіаудар в Сирії і закликав скасувати прийняті після терактів 2001 року спеціальні повноваження президента США на використання військової сили за кордоном (AUMF).

Дженніфер Псакі запевнила, що під час нанесення ударів була повна юридична перевірка як в національних, так і в міжнародних органах, але при цьому вона додала:

"Він (Байден. - Ред.) згоден з тим, що повноваження на використання військової сили (AUMF) існують 20 років, і давно пора їх оновити".

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Дженніфер Псакі також написала в твіттері, що адміністрація Байдена прихильна до роботи з Конгресом, щоб гарантувати заміну AUMF "вузькими і конкретними рамками, які забезпечать захист американців від терористичних загроз і покладуть кінець вічним війнам".

Спеціальні повноваження для використання військової сили за кордоном (AUMF) президент США отримав у 2001 році після терактів 11 вересня. Це дозволило президенту США санкціонувати проведення військових операцій на території інших країн, при цьому право на оприлюднення війни залишилося у Конгресу.

Нагадаємо, 26 лютого США завдали авіаудар по бойовиках в Сирії, яких підтримує Іран. Це стало першою військовою акцією Байдена. Пентагон заявив, що знищив кілька об'єктів і удар був відповіддю на напади на персонал США і коаліції в Іраку.

Пізніше Байден пояснив, що рішення нанести авіаудар в Сирії продиктовано необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак.