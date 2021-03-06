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Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері

Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері

Президент США Джо Байден готовий відновити свої повноваження у військовій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила на брифінгу пресекретар Білого Дому Дженніфер Псакі.

У неї запитали, як Байден може відповісти сенатору-демократу Тіму Кейну, який розкритикував рішення Байдена нанести авіаудар в Сирії і закликав скасувати прийняті після терактів 2001 року спеціальні повноваження президента США на використання військової сили за кордоном (AUMF).

Дженніфер Псакі запевнила, що під час нанесення ударів була повна юридична перевірка як в національних, так і в міжнародних органах, але при цьому вона додала:

"Він (Байден. - Ред.) згоден з тим, що повноваження на використання військової сили (AUMF) існують 20 років, і давно пора їх оновити".

Також читайте: Байден і Ляєн обговорили міжнародну ситуацію, говорили і про Україну

Дженніфер Псакі також написала в твіттері, що адміністрація Байдена прихильна до роботи з Конгресом, щоб гарантувати заміну AUMF "вузькими і конкретними рамками, які забезпечать захист американців від терористичних загроз і покладуть кінець вічним війнам".

Спеціальні повноваження для використання військової сили за кордоном (AUMF) президент США отримав у 2001 році після терактів 11 вересня. Це дозволило президенту США санкціонувати проведення військових операцій на території інших країн, при цьому право на оприлюднення війни залишилося у Конгресу.

Нагадаємо, 26 лютого США завдали авіаудар по бойовиках в Сирії, яких підтримує Іран. Це стало першою військовою акцією Байдена. Пентагон заявив, що знищив кілька об'єктів і удар був відповіддю на напади на персонал США і коаліції в Іраку.

Пізніше Байден пояснив, що рішення нанести авіаудар в Сирії продиктовано необхідністю захистити американських військових і сили коаліції в Іраку від нових атак.

Байден Джо (2883) США (22643) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+20
Полномочия должны быть одни-нагибать кацапню.
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06.03.2021 09:05
+17
і нашого Вовочку, щоб не сміло підігравати москалям
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06.03.2021 09:06
+12
Mr. Байденко,астанавитесь,РАБссия сдыхаеть ухи просить,и тушонки Рузвельта с ножками Буша просить... впридачу.
С недели Конгресс США запретит покупать-продавать госдолг РАБссии,а это трындец,акции упадут в цене минимум в 2 раза...,если не больше подлодка Курск приплывает на конечную станцию Петушки....
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06.03.2021 09:10
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Полномочия должны быть одни-нагибать кацапню.
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06.03.2021 09:05 Відповісти
і нашого Вовочку, щоб не сміло підігравати москалям
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06.03.2021 09:06 Відповісти
Він і сказав кацапню.
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06.03.2021 09:19 Відповісти
Все готовятся к войне.Это очевидные вещи,для тех ,хоть раз открывал учебник по истории.
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06.03.2021 09:07 Відповісти
Жудко. Писец может быть.
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06.03.2021 09:44 Відповісти
Если готовятся к войне то это путь к миру, если вы хоть раз открывали учебник истории. Но дело в том что война уже идёт и на это путь к сожалению вовремя не встали, а до сих пор среди убиств, оккупаций росийей своих соседей ищут мир в этом аду, вместо того что б уничтожить причину.
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06.03.2021 10:06 Відповісти
Вы готовы лично готовы к полномаштабной войне c парашей?Готовы погибнуть в эшелоне ,даже не доехав до передовой?
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06.03.2021 10:09 Відповісти
Ніхто і ніколи не готовий до війни повністю, але війна завжди і неминуче починається не зважаючи на це, якщо умови для початку війни є. Бо війна це лише самий жорсткий засіб вирішення природніх протирічь. От та ж Росія - вона імперія, тож без постійного розширення за рахунок сусідів існувати не може. І якщо розширення певний час немає, Росія починає розпадатись. І для запобіганню розпаду вона стає більш агресивною і нападає з новою силою. Вирішення цього протиріччя лише одне - колись у Росії закінчаться можливості для будь-якого розширення, і почнеться безупинний розпад. В принципі, таке сталось в 80-90 роках. Врятували Росію ті кретини, що чомусь вважали можливим контрольовано Росію використовувати у своїх інтересах. Саме вони у підсумку Росію знову накачали грошима і зброєю. Головні винуватці відомі - США, Німеччина, Франція. Багато хто теж "доклав руку", і Україна теж у цьому списку ідіотів.
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06.03.2021 10:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/423652, Все, що Ви написали, правда, жорстока правда. Коли гешефт затьмарює очі очільникам держав, починаються кровопролитні війни.
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06.03.2021 11:11 Відповісти
******** приклад Німеччина, відгодувала хижака, який готовий вирватись з клітки і пожирати плоть Європи
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06.03.2021 11:17 Відповісти
Наведу слова одної відомої людини епохи відродження з Італії : "Війну неможливо попередити, її лиш можна відтермінувати, до вигоди вашого супротивника". Хочете ви її, чи не хочете, готові ви до неї, чи не готові, вона поставить вас перед фактом і все!
Тому краще готуватись, а не розводити демагогії на тему: "Яка погана війна" та "Ступінь готовності загинути і в якому із ешелонів, що не доїхали до лінії фронту".
Війна - це частина природи (і людської також).
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06.03.2021 11:01 Відповісти
Готовы, но не погибнуть, а закопать рашку окончательно
"готовы погибнуть" - это национальный лозунг кацапов
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06.03.2021 16:07 Відповісти
То ви вже по Європам не розбіжетесь,підете воювати?
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07.03.2021 09:47 Відповісти
Война не контерстрайк.Читайте Историю.
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06.03.2021 10:14 Відповісти
Готов стать раком и потом присесть на бутылку?
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06.03.2021 11:15 Відповісти
он с нее не встает
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06.03.2021 16:07 Відповісти
Вы просто готовы что к вам домой приедет какое-то моторыло и выпустит вам кишки? Можете в таком случае о эшелоне даже и не мечтать а просто удавитесь сами безболезненно, любое моторыло вряд-ли вам даст так просто не мучаясь умереть. Да откройте вы эту книжку историю и прочтите наконец и не лезьте в инструкцию по контрстрайку.
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06.03.2021 11:25 Відповісти
Mr. Байденко,астанавитесь,РАБссия сдыхаеть ухи просить,и тушонки Рузвельта с ножками Буша просить... впридачу.
С недели Конгресс США запретит покупать-продавать госдолг РАБссии,а это трындец,акции упадут в цене минимум в 2 раза...,если не больше подлодка Курск приплывает на конечную станцию Петушки....
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06.03.2021 09:10 Відповісти
Соседи золотой продавали (и продают), массово.
Сдается мне, что свой госдолг соседи уже выкупили (хотя бы и частично).
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06.03.2021 09:25 Відповісти
Байден всех наших вражин зачморит,если что -вава гундосый тоже вражина.
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06.03.2021 09:11 Відповісти
Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 5386
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06.03.2021 09:33 Відповісти
зепорноактриса готовится на тёрку
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06.03.2021 12:07 Відповісти
Кумедно!
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07.03.2021 01:23 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997653020639024&id=100011830050778

Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 1296
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06.03.2021 09:37 Відповісти
Хорошему человеку как не дать ? ))
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06.03.2021 09:14 Відповісти
Санкциями против Мавзолейных Хмырей фюрера занимается лично вице-президент США Камала Гаррис.Мавзолейные ,пишите жалобу в ООН и в Совбез ООН и даже в ЕСПЧ... вдруг выиграете Суд
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06.03.2021 09:15 Відповісти
В Спортлото!
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06.03.2021 09:38 Відповісти
Что может моль фсбшная может предложить своему быдлу,кроме вставай страна огромная типа.Оно с аквариума.Кроме диды воевали у них ничего нет.Мы знаем,как наши деды воевали.***** идет по русски н..й))Слава Украине Героям Слава!!!
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06.03.2021 09:21 Відповісти
Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 6551
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06.03.2021 09:24 Відповісти
Я понимаю, что это парад Победы над парашей, но карнтинка немного не правильная. Папрад будет на фоне руин Кремля. А у вас всё вокруг целое.
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06.03.2021 09:52 Відповісти
Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері - Цензор.НЕТ 3977
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06.03.2021 15:20 Відповісти
Во, самое оно.
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06.03.2021 18:46 Відповісти
Комендантский час в ДАУНецке и ЛОХанске кремлем не отменен.Народ живет в концлагере Освенцим...., ой звыняйте концлагере Колыма, родная говень Джугашвили-Сралина 7 ходок Джугашвили в царских застенках,это солидный срок...,а чему еще мог научить вождь мирового дебилизма...
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06.03.2021 09:23 Відповісти
в нас також є маестро пісюаніст.

Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 7854
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06.03.2021 09:35 Відповісти
учится у клована, ***** примеряется ...
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06.03.2021 10:04 Відповісти
...........

Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері - Цензор.НЕТ 1705
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06.03.2021 09:47 Відповісти

Тепер точно зосередиться на реформах.
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06.03.2021 10:25 Відповісти
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06.03.2021 10:46 Відповісти
Байден будет строить свои действия на внешней арене с позиции жёсткой силы.Это Китай и московский Улус. На японских островавах,Гуаме будут размещены ракеты средней дальности для поражения целей в глубине Китая,Дальнего Востока,Курил,Сахалина Камчатки.Рамещены В-1В в Норвегии( Мурманск,Севроморск в зоне досягаемости) Пэтриот в Румынии и Польше.Американские самолёты осваивают аэродромы Украины.Байден неоднократно заявлял,что Украина у него в приоритете,хотя лично он вряд ли в Украине будет.Малейшее шевеление орды в Украине вызовет падение Сахалина и Курил в первую очередь,а также удары по стоянкам атомных лодок и ВВС и по войскам в Крыму.
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06.03.2021 09:54 Відповісти
Підтримую вашу позицію, але ви занадто оптимістичні.
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07.03.2021 01:29 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно.
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06.03.2021 10:09 Відповісти
https://thehill.com/policy/defense/541797-white-house-open-to-reforming-war-powers-amid-bipartisan-push White House open to reforming war powers amid bipartisan push (а тут трохи предісторії: https://thehill.com/policy/defense/541721-biden-called-off-second-military-target-in-syria-minutes-before-strike-report Biden called off second military target in Syria minutes before strike: report )
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06.03.2021 11:22 Відповісти
Ми тільки - за!
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06.03.2021 13:03 Відповісти
 
 