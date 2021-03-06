Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере

Президент США Джо Байден готов обновить свои полномочия в военной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

У Псаки спросили, как Байден может ответить сенатору-демократу Тиму Кейну, который критиковал решение Байдена нанести авиаудар в Сирии и призывал отменить принятые после терактов 2001 года специальные полномочия президента США на использование военной силы за рубежом (AUMF).

Псаки заверила, что при нанесении ударов была полная юридическая проверка как в национальных, так и в международных органах, но при этом она добавила:

"Он (Байден. – Ред.) согласен с тем, что полномочия на использование военной силы (AUMF) существуют 20 лет, и давно пора их обновить".

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Псаки также написала в Twitter, что администрация Байдена привержена работе с Конгрессом, чтобы гарантировать замену AUMF "узкими и конкретными рамками, которые обеспечат защиту американцев от террористических угроз и положат конец вечным войнам".

Специальные полномочия для использования военной силы за рубежом (AUMF) президент США получил в 2001 году после терактов 11 сентября. Это позволило президенту США санкционировать проведение военных операций на территории других стран, при этом право на оглашение войны осталось у Конгресса.

Напомним, 26 февраля США нанесли авиаудар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии. Это стало первой военной акцией Байдена. Пентагон заявил, что уничтожил несколько объектов и удар был ответом на нападения на персонал США и коалиции в Ираке.

Позже Байден объяснил, что решение нанести авиаудар в Сирии продиктовано необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.