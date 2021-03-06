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Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере

Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере

Президент США Джо Байден готов обновить свои полномочия в военной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

У Псаки спросили, как Байден может ответить сенатору-демократу Тиму Кейну, который критиковал решение Байдена нанести авиаудар в Сирии и призывал отменить принятые после терактов 2001 года специальные полномочия президента США на использование военной силы за рубежом (AUMF).

Псаки заверила, что при нанесении ударов была полная юридическая проверка как в национальных, так и в международных органах, но при этом она добавила:

"Он (Байден. – Ред.) согласен с тем, что полномочия на использование военной силы (AUMF) существуют 20 лет, и давно пора их обновить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

Псаки также написала в Twitter, что администрация Байдена привержена работе с Конгрессом, чтобы гарантировать замену AUMF "узкими и конкретными рамками, которые обеспечат защиту американцев от террористических угроз и положат конец вечным войнам".

Специальные полномочия для использования военной силы за рубежом (AUMF) президент США получил в 2001 году после терактов 11 сентября. Это позволило президенту США санкционировать проведение военных операций на территории других стран, при этом право на оглашение войны осталось у Конгресса.

Напомним, 26 февраля США нанесли авиаудар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии. Это стало первой военной акцией Байдена. Пентагон заявил, что уничтожил несколько объектов и удар был ответом на нападения на персонал США и коалиции в Ираке.

Позже Байден объяснил, что решение нанести авиаудар в Сирии продиктовано необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

Байден Джо (2785) США (26513) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+20
Полномочия должны быть одни-нагибать кацапню.
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06.03.2021 09:05
+17
і нашого Вовочку, щоб не сміло підігравати москалям
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06.03.2021 09:06
+12
Mr. Байденко,астанавитесь,РАБссия сдыхаеть ухи просить,и тушонки Рузвельта с ножками Буша просить... впридачу.
С недели Конгресс США запретит покупать-продавать госдолг РАБссии,а это трындец,акции упадут в цене минимум в 2 раза...,если не больше подлодка Курск приплывает на конечную станцию Петушки....
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06.03.2021 09:10
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Полномочия должны быть одни-нагибать кацапню.
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06.03.2021 09:05 Ответить
і нашого Вовочку, щоб не сміло підігравати москалям
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06.03.2021 09:06 Ответить
Він і сказав кацапню.
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06.03.2021 09:19 Ответить
Все готовятся к войне.Это очевидные вещи,для тех ,хоть раз открывал учебник по истории.
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06.03.2021 09:07 Ответить
Жудко. Писец может быть.
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06.03.2021 09:44 Ответить
Если готовятся к войне то это путь к миру, если вы хоть раз открывали учебник истории. Но дело в том что война уже идёт и на это путь к сожалению вовремя не встали, а до сих пор среди убиств, оккупаций росийей своих соседей ищут мир в этом аду, вместо того что б уничтожить причину.
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06.03.2021 10:06 Ответить
Вы готовы лично готовы к полномаштабной войне c парашей?Готовы погибнуть в эшелоне ,даже не доехав до передовой?
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06.03.2021 10:09 Ответить
Ніхто і ніколи не готовий до війни повністю, але війна завжди і неминуче починається не зважаючи на це, якщо умови для початку війни є. Бо війна це лише самий жорсткий засіб вирішення природніх протирічь. От та ж Росія - вона імперія, тож без постійного розширення за рахунок сусідів існувати не може. І якщо розширення певний час немає, Росія починає розпадатись. І для запобіганню розпаду вона стає більш агресивною і нападає з новою силою. Вирішення цього протиріччя лише одне - колись у Росії закінчаться можливості для будь-якого розширення, і почнеться безупинний розпад. В принципі, таке сталось в 80-90 роках. Врятували Росію ті кретини, що чомусь вважали можливим контрольовано Росію використовувати у своїх інтересах. Саме вони у підсумку Росію знову накачали грошима і зброєю. Головні винуватці відомі - США, Німеччина, Франція. Багато хто теж "доклав руку", і Україна теж у цьому списку ідіотів.
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06.03.2021 10:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/423652, Все, що Ви написали, правда, жорстока правда. Коли гешефт затьмарює очі очільникам держав, починаються кровопролитні війни.
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06.03.2021 11:11 Ответить
******** приклад Німеччина, відгодувала хижака, який готовий вирватись з клітки і пожирати плоть Європи
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06.03.2021 11:17 Ответить
Наведу слова одної відомої людини епохи відродження з Італії : "Війну неможливо попередити, її лиш можна відтермінувати, до вигоди вашого супротивника". Хочете ви її, чи не хочете, готові ви до неї, чи не готові, вона поставить вас перед фактом і все!
Тому краще готуватись, а не розводити демагогії на тему: "Яка погана війна" та "Ступінь готовності загинути і в якому із ешелонів, що не доїхали до лінії фронту".
Війна - це частина природи (і людської також).
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06.03.2021 11:01 Ответить
Готовы, но не погибнуть, а закопать рашку окончательно
"готовы погибнуть" - это национальный лозунг кацапов
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06.03.2021 16:07 Ответить
То ви вже по Європам не розбіжетесь,підете воювати?
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07.03.2021 09:47 Ответить
Война не контерстрайк.Читайте Историю.
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06.03.2021 10:14 Ответить
Готов стать раком и потом присесть на бутылку?
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06.03.2021 11:15 Ответить
он с нее не встает
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06.03.2021 16:07 Ответить
Вы просто готовы что к вам домой приедет какое-то моторыло и выпустит вам кишки? Можете в таком случае о эшелоне даже и не мечтать а просто удавитесь сами безболезненно, любое моторыло вряд-ли вам даст так просто не мучаясь умереть. Да откройте вы эту книжку историю и прочтите наконец и не лезьте в инструкцию по контрстрайку.
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06.03.2021 11:25 Ответить
Mr. Байденко,астанавитесь,РАБссия сдыхаеть ухи просить,и тушонки Рузвельта с ножками Буша просить... впридачу.
С недели Конгресс США запретит покупать-продавать госдолг РАБссии,а это трындец,акции упадут в цене минимум в 2 раза...,если не больше подлодка Курск приплывает на конечную станцию Петушки....
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06.03.2021 09:10 Ответить
Соседи золотой продавали (и продают), массово.
Сдается мне, что свой госдолг соседи уже выкупили (хотя бы и частично).
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06.03.2021 09:25 Ответить
Байден всех наших вражин зачморит,если что -вава гундосый тоже вражина.
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06.03.2021 09:11 Ответить
Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 5386
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06.03.2021 09:33 Ответить
зепорноактриса готовится на тёрку
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06.03.2021 12:07 Ответить
Кумедно!
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07.03.2021 01:23 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997653020639024&id=100011830050778

Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 1296
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06.03.2021 09:37 Ответить
Хорошему человеку как не дать ? ))
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06.03.2021 09:14 Ответить
Санкциями против Мавзолейных Хмырей фюрера занимается лично вице-президент США Камала Гаррис.Мавзолейные ,пишите жалобу в ООН и в Совбез ООН и даже в ЕСПЧ... вдруг выиграете Суд
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06.03.2021 09:15 Ответить
В Спортлото!
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06.03.2021 09:38 Ответить
Что может моль фсбшная может предложить своему быдлу,кроме вставай страна огромная типа.Оно с аквариума.Кроме диды воевали у них ничего нет.Мы знаем,как наши деды воевали.***** идет по русски н..й))Слава Украине Героям Слава!!!
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06.03.2021 09:21 Ответить
Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 6551
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06.03.2021 09:24 Ответить
Я понимаю, что это парад Победы над парашей, но карнтинка немного не правильная. Папрад будет на фоне руин Кремля. А у вас всё вокруг целое.
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06.03.2021 09:52 Ответить
Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері - Цензор.НЕТ 3977
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06.03.2021 15:20 Ответить
Во, самое оно.
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06.03.2021 18:46 Ответить
Комендантский час в ДАУНецке и ЛОХанске кремлем не отменен.Народ живет в концлагере Освенцим...., ой звыняйте концлагере Колыма, родная говень Джугашвили-Сралина 7 ходок Джугашвили в царских застенках,это солидный срок...,а чему еще мог научить вождь мирового дебилизма...
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06.03.2021 09:23 Ответить
в нас також є маестро пісюаніст.

Байден хочет обновить свои полномочия в военной сфере - Цензор.НЕТ 7854
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06.03.2021 09:35 Ответить
учится у клована, ***** примеряется ...
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06.03.2021 10:04 Ответить
...........

Байден хоче оновити свої повноваження у військовій сфері - Цензор.НЕТ 1705
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06.03.2021 09:47 Ответить

Тепер точно зосередиться на реформах.
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06.03.2021 10:25 Ответить
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06.03.2021 10:46 Ответить
Байден будет строить свои действия на внешней арене с позиции жёсткой силы.Это Китай и московский Улус. На японских островавах,Гуаме будут размещены ракеты средней дальности для поражения целей в глубине Китая,Дальнего Востока,Курил,Сахалина Камчатки.Рамещены В-1В в Норвегии( Мурманск,Севроморск в зоне досягаемости) Пэтриот в Румынии и Польше.Американские самолёты осваивают аэродромы Украины.Байден неоднократно заявлял,что Украина у него в приоритете,хотя лично он вряд ли в Украине будет.Малейшее шевеление орды в Украине вызовет падение Сахалина и Курил в первую очередь,а также удары по стоянкам атомных лодок и ВВС и по войскам в Крыму.
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06.03.2021 09:54 Ответить
Підтримую вашу позицію, але ви занадто оптимістичні.
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07.03.2021 01:29 Ответить
Ничего не понятно, но очень интересно.
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06.03.2021 10:09 Ответить
https://thehill.com/policy/defense/541797-white-house-open-to-reforming-war-powers-amid-bipartisan-push White House open to reforming war powers amid bipartisan push (а тут трохи предісторії: https://thehill.com/policy/defense/541721-biden-called-off-second-military-target-in-syria-minutes-before-strike-report Biden called off second military target in Syria minutes before strike: report )
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06.03.2021 11:22 Ответить
Ми тільки - за!
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06.03.2021 13:03 Ответить
 
 