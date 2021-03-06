ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих

Президент України Володимир Зеленський вже висловив свої співчуття.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення глава країни опублікував у твіттері.

"Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги", - написав він.

Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.