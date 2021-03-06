ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих
Президент України Володимир Зеленський вже висловив свої співчуття.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення глава країни опублікував у твіттері.
"Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги", - написав він.
Як повідомлялося раніше, в Польщі в ДТП потрапив рейсовий автобус Познань - Херсон. В результаті дорожньої аварії загинули шестеро українців. Ще 35 осіб мають травми.
Топ коментарі
+11 Da non
показати весь коментар06.03.2021 10:31
+6 Порохобандерівець
показати весь коментар06.03.2021 11:19
+5 Русский Алкаш
показати весь коментар06.03.2021 10:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобі треба -рийся в гуглі сам ,, брехло . .
А тепер можеш далі тужитися в свої плісові панталончики.
RiP
А чому не чуємо про його співчуття, після того, як гинуть військові на сході???