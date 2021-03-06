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Новости ДТП
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ДТП с гражданами Украины в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

ДТП с гражданами Украины в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение глава страны опубликовал в Twitter.

"Сердечные соболезнования семьям украинский, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате дорожной аварии погибли шестеро украинцев. Еще 35 человек получили травмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП в Польше: 6 граждан Украины погибли, еще 15 травмированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

ДТП с гражданами Украины в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших 01

ДТП (7671) Зеленский Владимир (20271) Польша (8405) соболезнование (93)


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Топ комментарии
+11
Не помню, чтобы нелох также оперативно реагировал на ранения/гибель военных на нуле. Сцыкло, оно сцыкло во всем.
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06.03.2021 10:31
+6
Днєпр, а так зійде? Скріни зі сторінок Порошенка і Зеленського за один день.
ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих - Цензор.НЕТ 3731
А тепер можеш далі тужитися в свої плісові панталончики.
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06.03.2021 11:19
+5
Близится показ фильма-расследования про вагнеровцев
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06.03.2021 10:37
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Не помню, чтобы нелох также оперативно реагировал на ранения/гибель военных на нуле. Сцыкло, оно сцыкло во всем.
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06.03.2021 10:31 Ответить
Близится показ фильма-расследования про вагнеровцев
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06.03.2021 10:37 Ответить
Ніхто тобі нічого доводити не буде , це даремна трата часу .

Тобі треба -рийся в гуглі сам ,, брехло . .
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06.03.2021 11:15 Ответить
Рийся давай далі , щур помийний ,, не відволікайся . .
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06.03.2021 11:23 Ответить
Днєпр, а так зійде? Скріни зі сторінок Порошенка і Зеленського за один день.
ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих - Цензор.НЕТ 3731
А тепер можеш далі тужитися в свої плісові панталончики.
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06.03.2021 11:19 Ответить
Что, зебобик, подгорает от того, что твоц зеленский госизменник?
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06.03.2021 11:23 Ответить
Если ты єто пытался написать мне - то ты просто поц ))))
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06.03.2021 12:40 Ответить
ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих - Цензор.НЕТ 2760.
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06.03.2021 11:11 Ответить
ну вот всё тебе не так, выразил соболезнования - плоха, не выразил бы - тоже плохо. Достали полудурки. В любом случае он президент нашей страны, по крайней мере пока, а такие как ты работают на расшатывание ситуации в стране. Я вот подумал, а не провокатор ли ты и такие как ты, и на чьи деньги ты тут страсти нагоняешь?
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06.03.2021 12:03 Ответить
Толык- только такие как ты,зеленожопые твари, и ваш кловун и расшатывают обстановку в стране, я бы даже сказал- сознательно уничтожают Украину. Чего вы так орали на слова про обстановку в стране при Порохе, тогда нельзя было, а сейчас , че- когнитивный дисосанс, не мешайте творить везде бардак? Вяличайшей бубачки поганые враги не дают работать? Козлы мешают жить? Где-то мы уже это слышали. А нам что, тварь, помогать теперь ***********, который СДАЕТ СТРАНУ рахе, и которому срать на людей в Украине, в том числе и на тебя, придурок? Помогать ему с большим крадивныцтвом? Нам не дадут воровать- им помогать обдирать страну? Задрали вы троли придурошные, вам самим от себе не противно?
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06.03.2021 12:49 Ответить
Это ты полудурок подыгрываешь путьке троляка горохобоная, это Украина детка и президент пока Зеленский - как бы это нам не нравилось. Демократия это такая штука что если ты проиграл на выборах - сиди и дуй в три дырочки а не устраиваешь тут провокации. Будет порох презиком - та же песня
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06.03.2021 14:16 Ответить
P.S. на выборы не хожу принципиально, так что не*уй мне втирать что я зеленобот
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06.03.2021 14:23 Ответить
Дайте Героя Украины водителю, как дали экипажу сбитого самолета.
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06.03.2021 10:35 Ответить
"ДТП с гражданами Украины в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших" - если бы Зеленский создал хотя бы 6 рабочих мест из 500 000 обещанных, то возможно те 6 не погибли.
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06.03.2021 10:40 Ответить
Заработали...
RiP
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06.03.2021 10:42 Ответить
Та навряд чи. Віслюк по суботах, зазвичай, канабіс курить. Це ОПа замість нього повідомляє.
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06.03.2021 10:46 Ответить
зеленский отправил в тюрьму Антоненко и Кузьменко, клован тупо стебётся с людей, считая их лохами
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06.03.2021 10:46 Ответить
він все життя стєбався, але виявляється, що окрім стєбатися він нічого не вміє.
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06.03.2021 10:49 Ответить
Тепер ми стібемся з нього. Бумеранг завжди повертається.
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06.03.2021 11:23 Ответить
ДТП із громадянами України в Польщі: Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих - Цензор.НЕТ 2150
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06.03.2021 11:21 Ответить
кожен день в Україні гинуть в аваріях люди і чомусь співчуття від шмарклі не чутно , а тільки щось за кордонов , то зразу співчуття-гроші-нагороди ...шо за куйня ? чи може там люди якогось "першого" сорту ...??
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06.03.2021 13:37 Ответить
Кикащав співчуття - молодець.
А чому не чуємо про його співчуття, після того, як гинуть військові на сході???
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06.03.2021 16:26 Ответить
 
 