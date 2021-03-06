ДТП с гражданами Украины в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение глава страны опубликовал в Twitter.

"Сердечные соболезнования семьям украинский, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате дорожной аварии погибли шестеро украинцев. Еще 35 человек получили травмы.

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