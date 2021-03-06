ДТП с гражданами Украины в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших
Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение глава страны опубликовал в Twitter.
"Сердечные соболезнования семьям украинский, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", - написал он.
Как сообщалось ранее, в Польше в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате дорожной аварии погибли шестеро украинцев. Еще 35 человек получили травмы.
Топ комментарии
+11 Da non
показать весь комментарий06.03.2021 10:31
+6 Порохобандерівець
показать весь комментарий06.03.2021 11:19
+5 Русский Алкаш
показать весь комментарий06.03.2021 10:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобі треба -рийся в гуглі сам ,, брехло . .
А тепер можеш далі тужитися в свої плісові панталончики.
RiP
А чому не чуємо про його співчуття, після того, як гинуть військові на сході???