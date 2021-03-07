Держтуризм готує для жителів окупованих територій туристичні маршрути Україною, - Олеськів
Для популяризації Донбасу розробляється новий туристичний проєкт. Одна з його цілей - показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила глава Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів у програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.
Робоча назва проєкту - Donbass Travel. У межах проєкту планують розробити цікаві маршрути і запрошувати українців із тимчасово окупованих територій на вільну частину Донецької та Луганської областей.
"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по той бік", інтегрувати їх... У межах Donbass Travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", - пояснила Мар'яна Олеськів.
Надалі для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу буде розроблено туристичні маршрути на заході України.
"Будемо запрошувати і на захід, там теж всі чекають наших українців", - підкреслила глава держагентства.
Також готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом буде орієнтовано на жителів окупованого Криму.
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И уже через пару дней, покушав, они, окрепшие, начнут голосить «восстанавливай, скорее, давно нужно сделать, как до войны, вы обязаны, это вы виноваты, вы нам должны, Донбасс кормит». А отъевшись, сытно отрыгивая, они снова с тоской будут смотреть на кремлевские ибиня и петь «пабагатому, на России хорошо, и кетчуп давали, и майонез, и не плохо же было при республике, и расстреливать же можно было, и вообще, мы думали, нам дадут больше, мы не этого хотели-нас обманули».
Поэтому нам нужны: закон о не гражданах, экзамены на гражданство, поражение в правах и статус не граждан на 10 лет (включая тех, кто родился в ОРДЛО и получил там образование, и на момент освобождения ОРДЛО от оккупации достиг или не достиг совершеннолетия), нам нужен закон про коллаборционизм и наказание за коллаборционизм должно войти в УК Украины, мы не должны бояться массовости приговоров по статьям Уголовного Кодекса Украины «Преступления против основ национальной безопасности Украины», даже, если этот приговор будет вынесен 80% всех живущих ОРДЛО. - О. Степоваhttps://m.facebook.com/babchenkoa/posts/3319452031488340
07.03.21 17:56 В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014
Я даже в какой то мере готов поучаствовать финансово)
Ви дійсно вважаєте, що люди, які їдуть через лінію розмежування за пенсіями, ліками, їжею будуть витрачати кошти на туристичні мандрівки???
У вас там у всіх в голові повний цифровий дибілєт?
Стоит отметить, что до того, как возглавить всю украинскую туристическую сферу, Марьяна Козловская работала только в львовском КП «Центр развития туризма Львова». Ее резкий карьерный рост связывают со знакомством ее брата Ореста Олеськива, ныне начальника львовского управления транспорта, с женой нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля Екатериной.
По данным СМИ, сама Марьяна Олеськив на посту директора львовского КП также лоббировала интересы близкого к Шмыгалю туристического оператора «Аккорд Тур», за финансами которой следит брат премьера Дмитрий Шмыгаль.
В ее ежегодной декларации довольно серьезная нестыковка - увольняясь в октябре 2018 года из львовского коммунального предприятия, Олеськив указала полное отсутствие сбережений по состоянию на конец октября 2019 года. При этом, согласно ежегодной декларации, по итогам прошлого года она задекларировала уже вполне приличные сбережения в 17,1 тыс. гривен, 16,8 тыс. долларов и 3,5 тыс. евро.
Это очень странно с учетом того, что ее сбережения по сегодняшнему курсу составляют 580,8 тыс. гривен, а официальный среднемесячный доход за 2019 год составлял 11,2 тыс. гривен, официальный суммарный доход за год - 134,4 тыс. гривен.
Причем 120 тыс. гривен из дохода Олеськив - алименты от бывшего мужа, одесского бизнесмена Павла Лобанова, с которым она развелась и теперь сама растит двоих детей. Еще 4,3 тыс. гривен в прошлом году она заработала на ООО «Холдинг «Гранд Отель» депутата Львовского горсовета Григория Козловского.
Ордынцев с Лугандонии на экскурсии повезут..
разрабатывайте туры в Бамбац...для тоскующих и ватных...нехай там отдыхают...паруцки гаварят не стесняясь...и прочие прелести ...недоступные здесь...
от прямо кушать не могу (после 21.00)))))
10 вечора, усім зранку на...
Не сплять, чекають...
Хто перший поповз до холодильника, той усіх розбудив! Але жеруть усі!
Отак минало моє дитинство)
174, 80, 60. Остання цифра не талія, вік)
ночью пошел к холодильнику…
так полчаса простоял в очереди
Или вы против?
Переобулись в ночные тапочки?
Самоликвидация не всегда спасает от глупости.
Слово - не воробей, кому надо - прочитает.
Эта дура не понимает кто ей платит зарплату из своих налогов ( украинцы , в т ч родные убитых ребят )
ТЕТКУ В ОТСТАВКУ !!!!
Ван вей тиккет
-Дебила, мля!
Beyonce (Бейонс) на открытии Донбасс-Арены
https://youtu.be/1mahIngrOfo .Только не умоляйте и не просите...На Чичерину не поеду
P.S. Альпинисты из дивизии Эдельвейс в 1939-1940 гг исходили все перевалы Кавказа с советскими гидами. Это оказалось очень полезным им в 1941-42 гг.
Кстати Новичок разрабатывался как оружие массового поражение. А рашка им сейчас пользуется налево и направо.