Держтуризм готує для жителів окупованих територій туристичні маршрути Україною, - Олеськів

Для популяризації Донбасу розробляється новий туристичний проєкт. Одна з його цілей - показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила глава Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів у програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

Робоча назва проєкту - Donbass Travel. У межах проєкту планують розробити цікаві маршрути і запрошувати українців із тимчасово окупованих територій на вільну частину Донецької та Луганської областей.

"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по той бік", інтегрувати їх... У межах Donbass Travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", - пояснила Мар'яна Олеськів.

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Надалі для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу буде розроблено туристичні маршрути на заході України.

"Будемо запрошувати і на захід, там теж всі чекають наших українців", - підкреслила глава держагентства.

Також готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом буде орієнтовано на жителів окупованого Криму.