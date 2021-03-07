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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Держтуризм готує для жителів окупованих територій туристичні маршрути Україною, - Олеськів

Держтуризм готує для жителів окупованих територій туристичні маршрути Україною, - Олеськів

Для популяризації Донбасу розробляється новий туристичний проєкт. Одна з його цілей - показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила глава Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів у програмі "Офіційна розмова" телеканалу "Дім", передає Цензор.НЕТ.

Робоча назва проєкту - Donbass Travel. У межах проєкту планують розробити цікаві маршрути і запрошувати українців із тимчасово окупованих територій на вільну частину Донецької та Луганської областей.

"Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по той бік", інтегрувати їх... У межах Donbass Travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку", - пояснила Мар'яна Олеськів.

Читайте також: Україну в 2020-му відвідали в чотири рази менше іноземців, ніж роком раніше, - Держтуризмкурорт. ІНФОГРАФІКА

Надалі для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу буде розроблено туристичні маршрути на заході України.

"Будемо запрошувати і на захід, там теж всі чекають наших українців", - підкреслила глава держагентства.

Також готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом буде орієнтовано на жителів окупованого Криму.

Автор: 

Донбас (22354) Олеськів (17) Держагентство розвитку туризму (46)


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Топ коментарі
+81
совсем башкой потекли - сепарам маршруты по Украине прокладывать
больше заняться нечем?
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07.03.2021 20:58
+36
У мене не вистачає цензурних слів прокоментувати цю новину.
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07.03.2021 20:59
+36
а давайте лучше наоборот...
разрабатывайте туры в Бамбац...для тоскующих и ватных...нехай там отдыхают...паруцки гаварят не стесняясь...и прочие прелести ...недоступные здесь...
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07.03.2021 21:07
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совсем башкой потекли - сепарам маршруты по Украине прокладывать
больше заняться нечем?
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07.03.2021 20:58 Відповісти
Пліснява продовжує "миротворити". Впиховувати невпихуєме. Прищеплювати ваті любов до України.
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07.03.2021 21:06 Відповісти
Возити великими групами у клітках, щоб не розбіглися.
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08.03.2021 08:34 Відповісти
А почему бы и нет ? Маршруты под названием " найди фашиста " или "найди бендеровца " , нашедшему приз 10 тыс гривен , в конце маршрута видео и интервью , нашли или нет и чем отличаются их сказки по ТВ и реальность !
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07.03.2021 21:26 Відповісти
Сколько сволочь не целуй ,-лучше она не станет.
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07.03.2021 22:41 Відповісти
Да не ля того чтобы и переубедить , а для того чтобы когда они туда приедут и их журнашлюхи подойдут с вопросами о зверствах бандеровцев , а они скорее всего будут рассказывать страшилки , иметь видео с ними же , но противоположного мнения !
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08.03.2021 00:39 Відповісти
...Как только РФ уберет с оккупированной территории военных и оружие, перестанет финансировать и кормить «народ Донбасса» «кормильцы» тут же плюнут ей в лицо, и с воем «мы не этого хотели-нас обманули» рванут в сторону Украины, срывая на ходу косоворотки, лапти, круша друг другу головы балалайками.
И уже через пару дней, покушав, они, окрепшие, начнут голосить «восстанавливай, скорее, давно нужно сделать, как до войны, вы обязаны, это вы виноваты, вы нам должны, Донбасс кормит». А отъевшись, сытно отрыгивая, они снова с тоской будут смотреть на кремлевские ибиня и петь «пабагатому, на России хорошо, и кетчуп давали, и майонез, и не плохо же было при республике, и расстреливать же можно было, и вообще, мы думали, нам дадут больше, мы не этого хотели-нас обманули».
Поэтому нам нужны: закон о не гражданах, экзамены на гражданство, поражение в правах и статус не граждан на 10 лет (включая тех, кто родился в ОРДЛО и получил там образование, и на момент освобождения ОРДЛО от оккупации достиг или не достиг совершеннолетия), нам нужен закон про коллаборционизм и наказание за коллаборционизм должно войти в УК Украины, мы не должны бояться массовости приговоров по статьям Уголовного Кодекса Украины «Преступления против основ национальной безопасности Украины», даже, если этот приговор будет вынесен 80% всех живущих ОРДЛО. - О. Степоваhttps://m.facebook.com/babchenkoa/posts/3319452031488340
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07.03.2021 22:05 Відповісти
ерунда
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07.03.2021 22:21 Відповісти
В чём проблема? На весенний призыв вполне успевают
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07.03.2021 22:20 Відповісти
голодные игры 2)
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07.03.2021 23:42 Відповісти
реальльно убивают наших парней, а идиотов с убийцами на туризм тянет
07.03.21 17:56 В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014
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07.03.2021 21:05 Відповісти
Та вони й так добре по Україні роз'їхалися з 2014-го та сканудять про руцгий мір...
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07.03.2021 20:58 Відповісти
лучше не надо. это плохая идея. да и за чей счет?
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07.03.2021 20:59 Відповісти
У мене не вистачає цензурних слів прокоментувати цю новину.
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07.03.2021 20:59 Відповісти
А наш Бубочка -идиот.
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07.03.2021 22:41 Відповісти
К сожалению, он ещё бОльшая гнида, чем идиот... Он - прокремлёвское чучело малороса...
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08.03.2021 06:22 Відповісти
А смысл ? Пусть лучше разработают тур маршрут в Ростов и купят билеты, если фактически уезжать будут.
Я даже в какой то мере готов поучаствовать финансово)
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07.03.2021 21:00 Відповісти
Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив - Цензор.НЕТ 8130
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07.03.2021 21:00 Відповісти
Розвід -дані збирати ?
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07.03.2021 21:01 Відповісти
Дебилье зебильное, турьІ для "моторьІл" с "гиркиньІми" организовьІваете?
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07.03.2021 21:01 Відповісти
Тільки не кажіть, що то все буде за державниі кошти!
Ви дійсно вважаєте, що люди, які їдуть через лінію розмежування за пенсіями, ліками, їжею будуть витрачати кошти на туристичні мандрівки???
У вас там у всіх в голові повний цифровий дибілєт?
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07.03.2021 21:02 Відповісти
"туристические маршруты" по складам боеприпасов, горючего и других военных объектов?
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07.03.2021 21:02 Відповісти
Назначенная в марте 2020 года главой Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив подала ежегодную декларацию за 2019 год с очень грубыми нестыковками. Об этом редакция https://368.media/ 368.media узнала из декларации чиновницы.
Стоит отметить, что до того, как возглавить всю украинскую туристическую сферу, Марьяна Козловская работала только в львовском КП «Центр развития туризма Львова». Ее резкий карьерный рост связывают со знакомством ее брата Ореста Олеськива, ныне начальника львовского управления транспорта, с женой нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля Екатериной.
По данным СМИ, сама Марьяна Олеськив на посту директора львовского КП также лоббировала интересы близкого к Шмыгалю туристического оператора «Аккорд Тур», за финансами которой следит брат премьера Дмитрий Шмыгаль.
В ее ежегодной декларации довольно серьезная нестыковка - увольняясь в октябре 2018 года из львовского коммунального предприятия, Олеськив указала полное отсутствие сбережений по состоянию на конец октября 2019 года. При этом, согласно ежегодной декларации, по итогам прошлого года она задекларировала уже вполне приличные сбережения в 17,1 тыс. гривен, 16,8 тыс. долларов и 3,5 тыс. евро.
Это очень странно с учетом того, что ее сбережения по сегодняшнему курсу составляют 580,8 тыс. гривен, а официальный среднемесячный доход за 2019 год составлял 11,2 тыс. гривен, официальный суммарный доход за год - 134,4 тыс. гривен.
Причем 120 тыс. гривен из дохода Олеськив - алименты от бывшего мужа, одесского бизнесмена Павла Лобанова, с которым она развелась и теперь сама растит двоих детей. Еще 4,3 тыс. гривен в прошлом году она заработала на ООО «Холдинг «Гранд Отель» депутата Львовского горсовета Григория Козловского.
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07.03.2021 21:02 Відповісти
Більшість не розуміє та їм не цікаво!, що лахудра збільшила свої статки з 0 до ... 500к гривняків, не так вже і багато, але одним скачком, та без ОФІЦІЙНОГО доходу(
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07.03.2021 21:12 Відповісти
нужно усилить охраны памятникам украинским героям, воинских захоронений украинских воинов и других объектов национальной памяти..

Ордынцев с Лугандонии на экскурсии повезут..
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07.03.2021 21:03 Відповісти
ось і результат ускорених курсів в Трускавці.
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07.03.2021 21:04 Відповісти
Пінда суслікам і сіськи набік....
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07.03.2021 21:06 Відповісти
Практично еталонний коментар з можливих тут.)))
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07.03.2021 21:11 Відповісти
Олександре Євгеновичу я вас не впізнаю
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07.03.2021 21:15 Відповісти
Снова Мариинский Парк загадят ?
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07.03.2021 21:07 Відповісти
а давайте лучше наоборот...
разрабатывайте туры в Бамбац...для тоскующих и ватных...нехай там отдыхают...паруцки гаварят не стесняясь...и прочие прелести ...недоступные здесь...
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07.03.2021 21:07 Відповісти
воно їм і нах не потрібно, там терікони, там куйло бродить.
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07.03.2021 21:14 Відповісти
т.е. а нам оно как бы...жизненно необходимо?
от прямо кушать не могу (после 21.00)))))
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07.03.2021 21:20 Відповісти
а нам, воно ще більш нах, а от їм я після 21,00, з великим задоволенням) на вагу не впливає))).
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07.03.2021 21:33 Відповісти
и мы с Котом ходим проверить обстановку на кухне и расстановку кастрюлек в холодильнике ))) но...стараемся не наглеть)))
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07.03.2021 21:39 Відповісти
Вічна історія - сім*я батько, мати, 2є синів.
10 вечора, усім зранку на...
Не сплять, чекають...
Хто перший поповз до холодильника, той усіх розбудив! Але жеруть усі!
Отак минало моє дитинство)
174, 80, 60. Остання цифра не талія, вік)
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07.03.2021 22:36 Відповісти
***
ночью пошел к холодильнику…
так полчаса простоял в очереди
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07.03.2021 22:42 Відповісти
Маршруты на лениноповал?
Или вы против?
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07.03.2021 21:18 Відповісти
не...лучше на мародеров и вандалов на кладбищах (!!!), валящих и ломающих памятники умершим и сдающих оградки на металлолом (в комменте это имелось ввиду)
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07.03.2021 21:22 Відповісти
А ещё утром были против.
Переобулись в ночные тапочки?
Самоликвидация не всегда спасает от глупости.
Слово - не воробей, кому надо - прочитает.
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07.03.2021 21:26 Відповісти
Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив - Цензор.НЕТ 33
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07.03.2021 21:08 Відповісти
Креатив критінів.
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07.03.2021 21:08 Відповісти
ИДИОТИЗМ ЗАШКАЛИВАЕТ . Предлагают , сепарам , разъезжать по всей Украине и пропагандировать свои дыры. Даже во сне такое приснится не могло. Путлер только и ждет чтобы появились такие * туристы* по всей Украине.
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07.03.2021 21:08 Відповісти
хватит катать вату.
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07.03.2021 21:08 Відповісти
Наших західним партнерам такі плани мають сподобатися. Кому вони не сподобаються не треба пояснюавати?
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07.03.2021 21:10 Відповісти
А "зеркальный ответ" будет?
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07.03.2021 21:10 Відповісти
на подвале...
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07.03.2021 21:14 Відповісти
Патриотам тюрьмы, коллаборантам туры по стране... Кто там недавно восхищался и убеждал всех, что зелёная плесень стала проукраинской?
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07.03.2021 21:13 Відповісти
А шо, Буковель нынче не в моде?
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07.03.2021 21:17 Відповісти
Уволить тетку!!!

Эта дура не понимает кто ей платит зарплату из своих налогов ( украинцы , в т ч родные убитых ребят )
ТЕТКУ В ОТСТАВКУ !!!!
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07.03.2021 21:25 Відповісти
Маршрут один-на раисию
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07.03.2021 21:26 Відповісти
***,сегодня точно не 1 апреля?читаешь это дерьмо и думаешь,что в конце напишут - это первоапрельская шутка,а вы идиоты поверили.
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07.03.2021 21:27 Відповісти
Этому курятнику один маршрут туристический - в Освенцим.
Ван вей тиккет
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07.03.2021 21:29 Відповісти
Нет ничего более постоянного , чем временное
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07.03.2021 21:29 Відповісти
Как тутне вспомнить Лавровское:
-Дебила, мля!
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07.03.2021 21:34 Відповісти
Держтуризм готує для жителів окупованих територій туристичні маршрути Україною, - Олеськів - Цензор.НЕТ 342
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07.03.2021 21:34 Відповісти
Зелёные дебилы пусть сначала найдут деньги на лечение и реабилитацию наших раненых воинов - героев.... На помощь семьям наших погибших воинов - героев.... А не выбрасывать деньги на лугандонскую быдлошваль.... Пусть гуляют по паРаше - они туда рвались всю свою жизнь.... Они ненавидят Украину уже не один десяток лет....
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07.03.2021 21:34 Відповісти
З грошей на лікування і реабілітацію нічого не відмиєш. А якщо створити свою фірмочку то екскурсії за рахунок українських платників податків для лугандонської бидлошвалі можна проводити по ціні турів по Європі.
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07.03.2021 23:05 Відповісти
Среди жителей лугандонии наибольшим спросом будет пользоваться туристический маршрут: КПВВ-Собес-Банкомат-АТБ-КПВВ.
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07.03.2021 21:36 Відповісти
Захарченко не дожив. А то не на Лондон пішов.
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07.03.2021 21:39 Відповісти
Боевикам ОРДЛО будет предложен тур на бесплатный концерт Кобзона, как бонус, два цветочка.
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07.03.2021 21:41 Відповісти
По "залотому кальцу расии" их , и зациклить!
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07.03.2021 21:43 Відповісти
Предлагаю маршрут для гнида Марьяны Олеськив и ее турыстов: КПВВ - Ростов= ПНХ!
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07.03.2021 21:47 Відповісти
А Гостуризм не планирует ещё и разбрасывать бисер перед свиньями?
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07.03.2021 21:53 Відповісти
Маршруты нужны в места не столь отдаленные. Это конечно надо, но причем тут туризм?
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07.03.2021 21:55 Відповісти
Прикольно.Чуваки на Бьонсе в Донецк поеду
Beyonce (Бейонс) на открытии Донбасс-Арены
https://youtu.be/1mahIngrOfo .Только не умоляйте и не просите...На Чичерину не поеду
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07.03.2021 22:19 Відповісти
И зачем это нужно? Быть гидами для предателей? Прокладывать новые маршруты для их рейдов ?
P.S. Альпинисты из дивизии Эдельвейс в 1939-1940 гг исходили все перевалы Кавказа с советскими гидами. Это оказалось очень полезным им в 1941-42 гг.
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07.03.2021 22:38 Відповісти
Вы им еще и координаты для ракетных ударов и артобстрелов сообщите. Зебилы, мля.
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07.03.2021 22:39 Відповісти
Якщо вже робити цей проект то маршрут номер один повинен бути по місцях бойової слави героїв УПА (!)
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07.03.2021 22:51 Відповісти
Дело жирного цветет и пахнет.
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07.03.2021 23:04 Відповісти
На Соловки їм маршрут...
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07.03.2021 23:09 Відповісти
Надеюсь это операция СБУ.
Кстати Новичок разрабатывался как оружие массового поражение. А рашка им сейчас пользуется налево и направо.
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08.03.2021 01:17 Відповісти
А экскурсия по Львовскому метро будет?
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08.03.2021 02:20 Відповісти
А сепарів з Маріуполя та Херсона навпаки до ордло, там залишилось багато цікавого після "братушок"
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08.03.2021 03:03 Відповісти
Интересно, а сколько зелёная власть тратит денег на помощь детям погибших воинов-героев? Может быть надо их отдых,лечение, развлечения организовывать? Может быть надо утроить пенсии нашим воинам - героям, покалеченным на фронте? Но это же не в интересах кремля....Потому, решили развозить калорадскую, пропутинскую заразу по всей стране, чтобы эта сРань отдыхала от своих предательств и вредительства Украине....
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08.03.2021 06:33 Відповісти
И в дорогу сухпайки с сыром, икрой и хамоном, естественно на шару. **** слов нет, на колыму б....ь!!! Единственное, так это поездку по кладбищам где наши ребята похоронены и тыкать харей в каждую могилу (может быть я и не прав).
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08.03.2021 08:07 Відповісти
Путевки выдавать бесплатно из бюджета передовикам по убийствам граждан Украины. Право первыми открыть туристические маршруты предоставить мощам Гиви, Моторолы и Захарченко. Похоже, зеленозадые вообще "с дуба рухнули. Банде, воюющей с Украиной, ЗЕ уже построили дороги до линии соприкосновения, открыли новые КП, упростили процедуру оформления пенсий и биометрических паспортов, право без ВНО поступать в украинские вузы и т.д. Скажите, а Моторола еще не Герой Украины? Может, я не заметил смену в Киеве украинской власти на сепарскую? Да, зелебобики, и не забудьте, "мощи святого Гепы" в Лавру подселить.
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08.03.2021 09:02 Відповісти
Только за свой счёт.
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08.03.2021 14:42 Відповісти
Как демонстрирует ситуация, поездки нужны не только жителям оккупированных территорий.
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09.03.2021 19:37 Відповісти
 
 