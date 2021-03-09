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На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали під час продажу наркотиків офіцера Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура 01

За даними слідства, 26-річний старший лейтенант організував серед військовослужбовців продаж амфетаміну, за 1 грам якого він виручав 400 грн. Затримано військовослужбовця 8 березня 2021 р при збуті понад 10 грам порошкоподібної речовини. Грошові кошти - 4 тис. грн і речові докази вилучено на місці події.

На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура 02

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

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На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура 03

Автор: 

наркотики (1446) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) військовослужбовці (4707) Військова прокуратура (722) Львівська область (2418)


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В СССР в 1940-1941 годах тщательно изучали материалы по первитину из Германии, после чего профессор О. Ю. Магидсон произвел первый синтез этого вещества. В 1942-1946 годах препарат получали из Англии для военного применения, а промышленный синтез был налажен в 1946 году. Эфедрин и продукты его химической обработки использовались, в качестве психостимуляторов в спецслужбах красной армии в годы WW2. Гидрохлорид метамфетамина выпускался в СССР вплоть до 1970-х годов в виде таблеток по 3 мг под названием первитин. По неподтвержденным данным, бойцы современных спецподразделений вплоть до недавнего времени употребляли его как в виде таблеток, так и в форме шоколада (по аналогии с немецким продуктом).
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09.03.2021 17:07 Відповісти
не свисти , если не в теме , в совке ( в 80х ) был клиф , и был синбокард ( возможно написал не правильно ) , может чет еще было , но за первитин не слыхал
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09.03.2021 18:18 Відповісти
Мало ли что не слышал. Их и в Германии во время WW2 было несколько разных названий и вариантов упаковок. Даже вариантов применения было несколько - не только таблетки, или порошок, но, даже, в шоколаде.

На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5753
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09.03.2021 19:20 Відповісти
ты в сторону не прыгай , я тебе за совок пишу
да и за германию ты знаешь только из гугла
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09.03.2021 21:15 Відповісти
А в совке такая же история: названий несколько и какое ты там слышал - не имеет значения. Всё это амфетамины. Даже у обычного аспирина несколько названий и может такое быть, что и их ты слышал не все.
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09.03.2021 21:21 Відповісти
База «Клейтон»
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09.03.2021 17:08 Відповісти
 
 