На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали під час продажу наркотиків офіцера Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, 26-річний старший лейтенант організував серед військовослужбовців продаж амфетаміну, за 1 грам якого він виручав 400 грн. Затримано військовослужбовця 8 березня 2021 р при збуті понад 10 грам порошкоподібної речовини. Грошові кошти - 4 тис. грн і речові докази вилучено на місці події.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Читайте також: 4 кг амфетаміну в упаковках з-під соку: в Одесі СБУ блокувала міжрегіональний наркотрафік і контрабанду 7,5 тонн тютюну. ФОТОрепортаж