На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура. ФОТО
У Львівській області правоохоронці затримали під час продажу наркотиків офіцера Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
За даними слідства, 26-річний старший лейтенант організував серед військовослужбовців продаж амфетаміну, за 1 грам якого він виручав 400 грн. Затримано військовослужбовця 8 березня 2021 р при збуті понад 10 грам порошкоподібної речовини. Грошові кошти - 4 тис. грн і речові докази вилучено на місці події.
Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
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да и за германию ты знаешь только из гугла