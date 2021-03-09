На Львовщине офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин, - военная прокуратура. ФОТО

Во Львовской области правоохранители задержали при продаже наркотиков офицера Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, 26-летний старший лейтенант организовал среди военнослужащих продажу амфетамина за 1 грамм которого он выручал 400 грн. Задержан военнослужащий 8 марта 2021 г. при сбыте более 10 грамм порошкообразного вещества. Денежные средства - 4 тыс грн и вещественные доказательства изъяты на месте происшествия.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).