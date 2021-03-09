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Новости Агрессия России против Украины
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На Львовщине офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин, - военная прокуратура. ФОТО

Во Львовской области правоохранители задержали при продаже наркотиков офицера Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

На Львовщине офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин, - военная прокуратура 01

По данным следствия, 26-летний старший лейтенант организовал среди военнослужащих продажу амфетамина за 1 грамм которого он выручал 400 грн. Задержан военнослужащий 8 марта 2021 г. при сбыте более 10 грамм порошкообразного вещества. Денежные средства - 4 тыс грн и вещественные доказательства изъяты на месте происшествия.

На Львовщине офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин, - военная прокуратура 02

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

На Львовщине офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин, - военная прокуратура 03

Автор: 

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В СССР в 1940-1941 годах тщательно изучали материалы по первитину из Германии, после чего профессор О. Ю. Магидсон произвел первый синтез этого вещества. В 1942-1946 годах препарат получали из Англии для военного применения, а промышленный синтез был налажен в 1946 году. Эфедрин и продукты его химической обработки использовались, в качестве психостимуляторов в спецслужбах красной армии в годы WW2. Гидрохлорид метамфетамина выпускался в СССР вплоть до 1970-х годов в виде таблеток по 3 мг под названием первитин. По неподтвержденным данным, бойцы современных спецподразделений вплоть до недавнего времени употребляли его как в виде таблеток, так и в форме шоколада (по аналогии с немецким продуктом).
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09.03.2021 17:07 Ответить
не свисти , если не в теме , в совке ( в 80х ) был клиф , и был синбокард ( возможно написал не правильно ) , может чет еще было , но за первитин не слыхал
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09.03.2021 18:18 Ответить
Мало ли что не слышал. Их и в Германии во время WW2 было несколько разных названий и вариантов упаковок. Даже вариантов применения было несколько - не только таблетки, или порошок, но, даже, в шоколаде.

На Львівщині офіцер ЗСУ продавав військовослужбовцям амфетамін, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5753
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09.03.2021 19:20 Ответить
ты в сторону не прыгай , я тебе за совок пишу
да и за германию ты знаешь только из гугла
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09.03.2021 21:15 Ответить
А в совке такая же история: названий несколько и какое ты там слышал - не имеет значения. Всё это амфетамины. Даже у обычного аспирина несколько названий и может такое быть, что и их ты слышал не все.
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09.03.2021 21:21 Ответить
База «Клейтон»
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09.03.2021 17:08 Ответить
 
 