На Львовщине офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин, - военная прокуратура. ФОТО
Во Львовской области правоохранители задержали при продаже наркотиков офицера Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
По данным следствия, 26-летний старший лейтенант организовал среди военнослужащих продажу амфетамина за 1 грамм которого он выручал 400 грн. Задержан военнослужащий 8 марта 2021 г. при сбыте более 10 грамм порошкообразного вещества. Денежные средства - 4 тыс грн и вещественные доказательства изъяты на месте происшествия.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
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да и за германию ты знаешь только из гугла