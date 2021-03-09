СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"
9 березня 2021 року слідчі СБУ допитали народного депутата (ОПЗЖ) Віктора Медведчука.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"9 березня 2021 р слідчі СБУ провели допит громадянина України Медведчука В.В. Питання слідчих стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені в ЗМІ", - сказано в повідомленні.
В СБУ також зазначили, що в рамках кримінального провадження, пов'язаного з вищезгаданими "плівками" на допит двічі викликали П.А. Порошенка. Однак, він двічі не з'явився на допит.
Топ коментарі
+25 Порохобандерівець
показати весь коментар09.03.2021 18:45
+24 Не один из 73%
показати весь коментар09.03.2021 18:38
+16 ПП Уксусов
показати весь коментар09.03.2021 18:41
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Але допитали його ВПЕРШЕ чомусь саме по цих плівках.
А спонсорування тероризму Зєліни "правоохоронці" йому просто вибачили?
Де санкції проти Бєні і справжні допити цих злочинців?
зеЛенаю гниду ждет тюряга
Дочь народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева 20-летняя Ярина Арьева идет в Киевсовет в составе списка "ЕС".
Могли б там цю заразу і "прикопати" заодно.