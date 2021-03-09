СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"

9 березня 2021 року слідчі СБУ допитали народного депутата (ОПЗЖ) Віктора Медведчука.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"9 березня 2021 р слідчі СБУ провели допит громадянина України Медведчука В.В. Питання слідчих стосувалися в тому числі і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені в ЗМІ", - сказано в повідомленні.

В СБУ також зазначили, що в рамках кримінального провадження, пов'язаного з вищезгаданими "плівками" на допит двічі викликали П.А. Порошенка. Однак, він двічі не з'явився на допит.

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