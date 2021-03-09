СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"

9 марта 2021 года следователи СБУ допросили народного депутата (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"9 марта 2021 г. следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми "пленками" на допрос дважды вызывался П.А. Порошенко. Однако, он дважды не явился на допрос.

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