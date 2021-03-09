СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"
9 марта 2021 года следователи СБУ допросили народного депутата (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"9 марта 2021 г. следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - говорится в сообщении.
В СБУ также отметили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми "пленками" на допрос дважды вызывался П.А. Порошенко. Однако, он дважды не явился на допрос.
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+25 Порохобандерівець
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Але допитали його ВПЕРШЕ чомусь саме по цих плівках.
А спонсорування тероризму Зєліни "правоохоронці" йому просто вибачили?
Де санкції проти Бєні і справжні допити цих злочинців?
зеЛенаю гниду ждет тюряга
Дочь народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева 20-летняя Ярина Арьева идет в Киевсовет в составе списка "ЕС".
Могли б там цю заразу і "прикопати" заодно.