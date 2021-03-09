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СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"

СБУ допросила Медведчука по

9 марта 2021 года следователи СБУ допросили народного депутата (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"9 марта 2021 г. следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что в рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми "пленками" на допрос дважды вызывался П.А. Порошенко. Однако, он дважды не явился на допрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) Порошенко Петр (19589) СБУ (19855) Сурков (290)


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Топ комментарии
+25
Порох не петляє. Він впевнено, як криголам, іде до того щоб стати сьомим Президентом.
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09.03.2021 18:45
+24
Почему зебил не сажает Медведчука?
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09.03.2021 18:38
+16
Ти думаєш, йому цікаві твої переживання?
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09.03.2021 18:41
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Страница 2 из 2
Тому що Баканов як завжди гоне пургу.
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09.03.2021 19:20 Ответить
А тебе зачем?
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09.03.2021 19:21 Ответить
Ведмедчук подполковник КГБ ссср дохлого,Витя я бы тебе не дал и лейтенанта...
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09.03.2021 19:00 Ответить
СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова" - Цензор.НЕТ 2535
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09.03.2021 19:02 Ответить
Ох и рожи...
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09.03.2021 19:04 Ответить
На руцкой весне у себя поищи))
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09.03.2021 20:05 Ответить
Бачу ти там місцевий. Перекажи москалям що вони рашисти.
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09.03.2021 20:25 Ответить
а какого хера сбу не задерживает его по делу 'финансирования терроризма' этот зеленый чмырь опять всех на@пать хочет
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09.03.2021 19:11 Ответить
Ще ДО плівок СБУ та РНБО заявляли, що мають докази злочинів медведчука.
Але допитали його ВПЕРШЕ чомусь саме по цих плівках.
А спонсорування тероризму Зєліни "правоохоронці" йому просто вибачили?
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09.03.2021 19:12 Ответить
Зелене шапіто вирішило перебити інформацію про санкції їхньому главарю Беніто фейковим допитом його партнера медведчука.
Де санкції проти Бєні і справжні допити цих злочинців?
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09.03.2021 19:38 Ответить
Теперь ясно для чего они эти пленки cкинули они хотят мертветчука к пороху привязять..
зеЛенаю гниду ждет тюряга
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09.03.2021 19:13 Ответить
СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова" - Цензор.НЕТ 3437
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09.03.2021 19:14 Ответить
Пан Володимир Ар'єв прийшов в політику через Тімошенко і потім став її найлютішим ворогом.Чому? Може пан Ар'єв щось там має за душою? Чому такі різкі розвороти?
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09.03.2021 22:07 Ответить
Именно поэтому и стал ее врагом---близко познакомился и глазки раскрылись)))
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09.03.2021 23:20 Ответить
Ты тоже полтора года назад бубочку облизывал. И шо?
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10.03.2021 07:32 Ответить
Наверное Тимоха не продала местечко "талантливой" доце, в отличии от сывочолого


Дочь народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева 20-летняя Ярина Арьева идет в Киевсовет в составе списка "ЕС".
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10.03.2021 18:53 Ответить
Логічно. Як Коломойського почали притискати, то регент Беня через свого опікуваного президента вирішив у заручники Петра взяти ...
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09.03.2021 19:42 Ответить
зашел на кофе Мертвечук к Бакланову я так понимаю ну и решили заодно вбросить для лохов историю про допрос только и до встречи ясно что до сих пор не вручено подозрение в финансировании терроризма и он был бы посажен если хотели сбу и венедиктова в течении суток
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09.03.2021 19:59 Ответить
"...9 березня 2021 року слідчі СБУ допитали народного депутата..."

Могли б там цю заразу і "прикопати" заодно.
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09.03.2021 20:12 Ответить
Добре було його на пляшку посадити, а потім повісити.
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09.03.2021 20:30 Ответить
СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова" - Цензор.НЕТ 1243
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09.03.2021 20:36 Ответить
А ось з ОП цього прокремлівського лігва постінно лунає моторошне виття, це продажний ЗЕбіл капітулянт хоче довести українському народу що він вже давно розглядів і чітко побачив дуже велике бажання закінчити війну і мир в очах свого хазяїна фашиста )(уйла. А ось загибель українських захисників -воїнів від рук російських фашистів окупантів це просто всього лише невелике непорозуміння між братськими народами.
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10.03.2021 06:49 Ответить
СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова" - Цензор.НЕТ 9619
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10.03.2021 07:04 Ответить
ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО ОН ВРАГ НАРОДА !!! ГДЕ ОБНАРОДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ДОПРОСА !!!???
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10.03.2021 02:46 Ответить
Допитали. І що?! Це все підробка та провокація українських патріотів. Така була відповідь метрвчука і так слідчий закінчив протокол допиту. Я думаю що на 100% так. З ким укласти парі?
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10.03.2021 09:26 Ответить
Якщо по тим що оприлюднили, то нічого не буде.
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10.03.2021 10:13 Ответить
КРЫСУ нужно посадить за госизмену! Сначало оно предало Стуса, теперь Украину предает!
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10.03.2021 14:25 Ответить
Сегодня носит "Адидас", а завтра Родину продаст ©
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10.03.2021 18:54 Ответить
Гидке зелене лайно, йому не скільки той Медведчук потрібен, скільки Порошенка викликати на допит. Самозакохане, мстиве і жадібне воно не може змиритися навіть з самим існуванням Пороха, це патологія, психічний розлад, адже він відчуває свою нікчемність в порівнянні з папєрєдніком, а хочеться бути кращим за нього, а Порох йому заважає.
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19.03.2021 15:54 Ответить
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