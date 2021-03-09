Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог
В'ячеслав Хімікус отримав компенсацію, простив Сергія Пашинського і "хоче залишити цей кошмар позаду". Розгляд справи проти Пашинського продовжиться, але вже без участі Хімікуса.
Про це повідомила в Фейсбуці адвокатка Хімікуса Марина Паринова, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, сьогодні В'ячеслав Хімікус прийняв рішення відкликати свій цивільний позов у справі за обвинуваченням Сергія Пашинського. Потерпілому заплачено компенсацію, він повідомив суду, що пробачив Сергія Пашинського і хоче залишити цей кошмар позаду. Це його позиція, і я ніяк не можу на це вплинути", - написала вона.
Паринова зазначила, що 4 роки чесно виконувала взяте на себе зобов'язання захищати інтереси Хімікуса і боротися за відновлення справедливості.
"Тепер вирок залежить тільки від аргументованості боку звинувачення і позиції суду. Подальший розгляд кримінальної справи стосовно Сергія Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого", - додала вона.
Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому близько 17 години. В одному з сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без включених габаритів. Пашинський ледве зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив із ніг. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.
7 жовтня 2019 року Пашинського заарештували на два місяці без можливості внесення застави. 18 грудня Апеляційний суд змінив Пашинському запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.
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Но в данном случае его вины нет. Когда на тебя идут с розочкой - не применять травмат, который собственно и был тебе выдан для самообороны - это тупость.
Я на его месте поступил бы точно так же.
Извиняться и платить компенсацию? Что только не сделаешь, чтобы не сесть в тюрьму!
Так і тут, дав Пашинський цьому Хімкусу грошенят, щоб той з від*бався". Час-то іде. От така "корупція"
Чому так? Можливо, я не зовсім у курсі, але у 2017 адвокат цього Хімкуса в ЄСПЛ скаргу давали на рішення попереднього суду. Напевно, щось там не так пішло.
в такого и без розочки с перепугу можно всю обойму разрядить
"- Я его ударил по голове бутылкой. Сразу раздался выстрел. Кто был первым не знаю, - говорит мужчина.
- То есть вы его сначала ударили, а потом он стрелял? - переспрашиваю.
- Не знаю. Стрелял ли он в меня первый, а я уже падал... - начинает путаться в воспоминаниях наш собеседник.
- Вы не помните?
- А как я могу помнить? Я его перед тем предупредил - брось пистолет.
- Куда он вам выстрелил?
- Целился в грудь, но из-за того, что я его ударил - выстрелил в ногу.
- То есть вы ударили его первым?
- Не знаю."
Хороший парень,главное чесный, пздц!
"Теперь я понимаю, что это была нормальная власть... власть Януковича."
быдлан редкосный
Несется джип с пашинским , останавливаются- его жена открывает окно и материт химикуса с водителем микроавтобуса. Химикус говорит - не хотите помочь- валите нюх отсюда.
Джип отьезжает , Пашинский достает пистолет и бежит с криками лежать а то убью ...
«Він бреше, дуже багато бреше. Він дуже конфліктний, практично жодного дня не було, щоб він не побував з моєю участю або без моєї участі в будь-якому конфлікті. Бувають ситуації, коли конфлікт можна згладити або звернути в бійку, от у випадку зі Славіком це завжди бійка»
... одного разу Хімікус напідпитку взявся «гатити» по сусіду через те, що той начебто неправильно припаркувався.
«Це була якась пневматика, по-моєму, ось такого розміру, обріз, рушниця. Ось був конфлікт у дворі, В'ячеслав був нетверезий, я чула, бачила з балкона цю стрілянину, і я знаю, що у нього потім цей автомат міліція забрала, але потім же і віддала знову»
Мар'яна Хімікус розповіла журналістам, що з її гаманця постійно зникали гроші і взяти їх, окрім чоловіка, було нікому. Апогеєм нахабства стало викрадення В'ячеславом автомобіля дружини, котрий вона придбала ще до шлюбу. Хімікус продав його на запчастини чи не вдесятеро дешевше. А гроші спустив на вітер.
«Я дзвоню йому, кажу: куди ти подів мою машину? Я її здав, щоб розібрали за 2 тис. доларів, я кажу: а якщо я зараз поїду в міліцію? Тобі ніхто не повірить, а в гаражі не знайдуть, я її розібрав, але її запчастини я теж продав».
https://glavcom.ua/news/eks-druzhina-napadnika-na-pashinskogo-rozpovila-pro-agresivnist-himikusa-394698.html
А коли Пашинській посидів у СІЗО тут можна пред'явити серйозні звинувачення. Подібних справ багато й усі Україна програла, як приклад справа Тимошенко.
Применение его в данной ситуации было более чем уместно.
Бежать ночью в лесу к стоящим на обочине безоружным людям ( водитель микроавтобуса,которому химикус помогал - вообще залез под машину) размахивая пистолетом и вопя - лежать а то убью ?
А как по-твоему вооруженная пистолетами парочка (да-да , жена Пашинского тоже имеет боевой пистолет ) ,летя по ночной дороге на джипе , оказалась рядом с потерпевшим ?
Не , ну можешь думать что это Химикус пешком по колено в снегу догнал джип , вытащил водителя и ударил его бутылкой )))))
Нет чтобы сразу заплатить!
Столько лет торговался!