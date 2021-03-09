Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог

В'ячеслав Хімікус отримав компенсацію, простив Сергія Пашинського і "хоче залишити цей кошмар позаду". Розгляд справи проти Пашинського продовжиться, але вже без участі Хімікуса.

Про це повідомила в Фейсбуці адвокатка Хімікуса Марина Паринова, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, сьогодні В'ячеслав Хімікус прийняв рішення відкликати свій цивільний позов у ​​справі за обвинуваченням Сергія Пашинського. Потерпілому заплачено компенсацію, він повідомив суду, що пробачив Сергія Пашинського і хоче залишити цей кошмар позаду. Це його позиція, і я ніяк не можу на це вплинути", - написала вона.

Паринова зазначила, що 4 роки чесно виконувала взяте на себе зобов'язання захищати інтереси Хімікуса і боротися за відновлення справедливості.

"Тепер вирок залежить тільки від аргументованості боку звинувачення і позиції суду. Подальший розгляд кримінальної справи стосовно Сергія Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого", - додала вона.

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Нагадаємо, конфлікт між Пашинським і Хімікусом стався ввечері 31 грудня 2016 року. Нардеп повертався додому близько 17 години. В одному з сіл його авто повернуло на неосвітлену дорогу, посеред якої стояв мікроавтобус без включених габаритів. Пашинський ледве зміг уникнути зіткнення. Коли депутат вийшов із машини, щоб з'ясувати, в чому справа, п'яний чоловік почав погрожувати йому скляною пляшкою і фізичною розправою. Пашинський вистрілив у повітря, Хімікус вдарив його пляшкою по голові і збив із ніг. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив Хімікусу в ногу, після чого надав медичну допомогу і викликав поліцію.

7 жовтня 2019 року Пашинського заарештували на два місяці без можливості внесення застави. 18 грудня Апеляційний суд змінив Пашинському запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

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