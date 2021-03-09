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Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований

Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований

Вячеслав Химикус получил компенсацию, простил Сергея Пашинского и "хочет оставить этот кошмар позади". Рассмотрение дела против Пашинского продолжится, но уже без участия Химикуса.

Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Химикуса Марина Паринова, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция, и я никак не могу на это повлиять", - написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур

Паринова отметила, что 4 года честно выполняла взятое на себя обязательство защищать интересы Химикуса и бороться за восстановление справедливости.

"Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - добавила она.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его авто повернуло на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.

Также на Цензор.НЕТ: Дело против Пашинского направлено в суд: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации". ВИДЕО

7 октября 2019 года Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога. 18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований 01

Автор: 

Пашинский Сергей (756) Химикус Вячеслав (25)


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Топ комментарии
+12
Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог - Цензор.НЕТ 306
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09.03.2021 22:59
+12
Пашинский конечно мудило еще то.

Но в данном случае его вины нет. Когда на тебя идут с розочкой - не применять травмат, который собственно и был тебе выдан для самообороны - это тупость.

Я на его месте поступил бы точно так же.
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09.03.2021 23:05
+11
Потєрпєвший у нас один! А цей - звичайний пострадавший.
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09.03.2021 22:52
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Потєрпєвший у нас один! А цей - звичайний пострадавший.
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09.03.2021 22:52 Ответить
На Верховного Главнокомандующего намекаете?)
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09.03.2021 22:55 Ответить
третья нога отросла???
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09.03.2021 22:53 Ответить
купюри залічили
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10.03.2021 00:51 Ответить
Вторая то же на месте.
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10.03.2021 13:52 Ответить
Мировая практика .Это нормально.
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09.03.2021 22:57 Ответить
Опять сорвался.
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09.03.2021 22:58 Ответить
Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог - Цензор.НЕТ 306
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09.03.2021 22:59 Ответить
Ну хоть на этого реформатора закончились палитические преследования
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09.03.2021 23:00 Ответить
Цікаво, якби Пашинський вбив Хімікуса у 2016 році? Чи зміг би Портний в такому випадку через три роки після події знову відкрити справу, за відсутності живого потерпілого?
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09.03.2021 23:00 Ответить
из чего убил? из травмата?
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09.03.2021 23:05 Ответить
Из пистолета Glock 19 калибра 9мм., который ему подарил Аваков.
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09.03.2021 23:11 Ответить
Не травмат. Glock 19
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09.03.2021 23:15 Ответить
А в чому проблема? Портной при нашій судовій системі? Та на раз! Хоча б по факту скоєння злочину і з підстав настання тяжків наслідків для сім'ї потерпілого... Ну десь приблизно так... ВС України - не проти...
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09.03.2021 23:11 Ответить
Получил с Пашинского некисло правильно ,наказал фраера ,хотя можно было бабки взять а заяву не забирать ...
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09.03.2021 23:04 Ответить
Там Химикус же не политик. Он не привык нарушать взятые обязательства. Потому и забрал заяву со спокойной душой.
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09.03.2021 23:22 Ответить
Пашинский конечно мудило еще то.

Но в данном случае его вины нет. Когда на тебя идут с розочкой - не применять травмат, который собственно и был тебе выдан для самообороны - это тупость.

Я на его месте поступил бы точно так же.
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09.03.2021 23:05 Ответить
не травмат а Глок - большая разница....будешь на его месте - поступишь
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09.03.2021 23:14 Ответить
Аваков выдавал ему Глок не для самообороны, а для понтов и для поддержания статуса патриция. А тут плебей неразумный очень кстати подвернулся на дороге. Чего ж Глоком-то не воспользоваться, ежели он из рук однопартийца и по совместительству министра МВД получен? Ведь проклятые холопы не дают уже хозяевам жизни ни пройти, ни проехать.
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09.03.2021 23:20 Ответить
Ну, там був не зовсім плебей, то було натуральне п"яне бидло.
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09.03.2021 23:27 Ответить
Ну та. Такий собі Лозинський теж, з його слів, якогось п'яного бомжа підстрелив і машиною розчавив в лісі. В порядку самозахисту.
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09.03.2021 23:41 Ответить
Не треба узагальнювати. Там усе навпаки було.
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09.03.2021 23:45 Ответить
"Я на его месте поступил бы точно так же."
Извиняться и платить компенсацию? Что только не сделаешь, чтобы не сесть в тюрьму!
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09.03.2021 23:31 Ответить
Шел как раз пашинский - с пистолетом ,ночью , в лесу - потерпевший стоял на обочине с водителем сломавшегося автомобиля ....
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10.03.2021 01:59 Ответить
Як казала одна знайома секретарка, правда по відношенню до деяких чоловіків: "Лєгчє дать, чєм об"ясніть, почєму нєльзя"
Так і тут, дав Пашинський цьому Хімкусу грошенят, щоб той з від*бався". Час-то іде. От така "корупція"
Чому так? Можливо, я не зовсім у курсі, але у 2017 адвокат цього Хімкуса в ЄСПЛ скаргу давали на рішення попереднього суду. Напевно, щось там не так пішло.
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09.03.2021 23:23 Ответить
Дайте фотку того Химикуса, там все "написано" на лице...
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09.03.2021 23:31 Ответить
Фотографії того самого Пашинського не менш красномовні...
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09.03.2021 23:37 Ответить
Угадай, кто стрелял?
Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог - Цензор.НЕТ 4795
Потерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог - Цензор.НЕТ 5267
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09.03.2021 23:39 Ответить
"потерпевшый" уркаганПотерпілий у справі Пашинського Хімікус відмовився від позовних вимог - Цензор.НЕТ 3356
в такого и без розочки с перепугу можно всю обойму разрядить
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09.03.2021 23:43 Ответить
Уркаган кстати НИ ДНЯ не сидел за решеткой , в отличие от Пашинского ....
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10.03.2021 02:01 Ответить
судя по воспоминаниям его жены,это скорее ментовская недоработка
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10.03.2021 09:33 Ответить
Химикус:

"- Я его ударил по голове бутылкой. Сразу раздался выстрел. Кто был первым не знаю, - говорит мужчина.
- То есть вы его сначала ударили, а потом он стрелял? - переспрашиваю.
- Не знаю. Стрелял ли он в меня первый, а я уже падал... - начинает путаться в воспоминаниях наш собеседник.
- Вы не помните?
- А как я могу помнить? Я его перед тем предупредил - брось пистолет.
- Куда он вам выстрелил?
- Целился в грудь, но из-за того, что я его ударил - выстрелил в ногу.
- То есть вы ударили его первым?
- Не знаю."
Хороший парень,главное чесный, пздц!
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10.03.2021 09:40 Ответить
еще его высер:
"Теперь я понимаю, что это была нормальная власть... власть Януковича."
быдлан редкосный
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10.03.2021 09:46 Ответить
А что ему делать ? Ночью в лесу шел от матери (ходил поздравить в новогоднюю ночь) , увидел на обочине сломанную машину- предложил помощь , начали бус выталкивать.
Несется джип с пашинским , останавливаются- его жена открывает окно и материт химикуса с водителем микроавтобуса. Химикус говорит - не хотите помочь- валите нюх отсюда.
Джип отьезжает , Пашинский достает пистолет и бежит с криками лежать а то убью ...
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10.03.2021 12:59 Ответить
Почему нельзя обороняться от отморозка ,ночью в лесу , бегущего к тебе с пистолетом с криками лежать а то убью ?
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10.03.2021 13:04 Ответить
Екс дружина "потерпілого" про обліко морале

«Він бреше, дуже багато бреше. Він дуже конфліктний, практично жодного дня не було, щоб він не побував з моєю участю або без моєї участі в будь-якому конфлікті. Бувають ситуації, коли конфлікт можна згладити або звернути в бійку, от у випадку зі Славіком це завжди бійка»
... одного разу Хімікус напідпитку взявся «гатити» по сусіду через те, що той начебто неправильно припаркувався.
«Це була якась пневматика, по-моєму, ось такого розміру, обріз, рушниця. Ось був конфлікт у дворі, В'ячеслав був нетверезий, я чула, бачила з балкона цю стрілянину, і я знаю, що у нього потім цей автомат міліція забрала, але потім же і віддала знову»
Мар'яна Хімікус розповіла журналістам, що з її гаманця постійно зникали гроші і взяти їх, окрім чоловіка, було нікому. Апогеєм нахабства стало викрадення В'ячеславом автомобіля дружини, котрий вона придбала ще до шлюбу. Хімікус продав його на запчастини чи не вдесятеро дешевше. А гроші спустив на вітер.
«Я дзвоню йому, кажу: куди ти подів мою машину? Я її здав, щоб розібрали за 2 тис. доларів, я кажу: а якщо я зараз поїду в міліцію? Тобі ніхто не повірить, а в гаражі не знайдуть, я її розібрав, але її запчастини я теж продав».
https://glavcom.ua/news/eks-druzhina-napadnika-na-pashinskogo-rozpovila-pro-agresivnist-himikusa-394698.html
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09.03.2021 23:52 Ответить
Ну а теперешняя его жена - интеллигентная учительница , живут душа в душу ...
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10.03.2021 02:03 Ответить
..история не стоит выеденного...= два дебила встретились, один потерпел, - другой возместил - гуд бай... ))
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10.03.2021 00:55 Ответить
и самое смешно-прикольное...- такая монументальная хня у нас была (и есть) возможной в течении 5 (!!!), карл, лет...............................................(((((((((((((((((((((((((((((((((((
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10.03.2021 00:58 Ответить
Малоймовірно що Пашинський щось платив. Химикус зрозумів що його просто використовують і толку не буде, а не приємності наживеш.
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10.03.2021 05:57 Ответить
Не факт. Якщо би він щось зрозумів, то зрозумів би за півроку максимум. І про "неприємності" якого гатунку ви ведете? Пашинський би його дострелив із свого Глока?
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10.03.2021 06:46 Ответить
Ні, просто якщо Пашинський виграє суд ці хто підштовхували Химікуса залишиться збоку, а йому прийдеться відповідати на зустрічні позови.
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10.03.2021 08:07 Ответить
А що саме заважало Пашинському з 2016 року подати ці самі страшні "зустрічні позови"?
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10.03.2021 11:10 Ответить
Генпрокуратура закрила кримінальну справу, постановивши, що Пашинський діяв у рамках необхідної оборони. Дії другого учасника подій - Хімікуса - визнані «суспільно небезпечними». не було необхідності бо справу закрили.
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13.03.2021 06:03 Ответить
Коли справу закрила прокуратура, Химикусу не можливо пред'явити щось серйозне.
А коли Пашинській посидів у СІЗО тут можна пред'явити серйозні звинувачення. Подібних справ багато й усі Україна програла, як приклад справа Тимошенко.
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13.03.2021 06:17 Ответить
Невже ще ця "бодяга" і досі продовжується? Можна подумати, що злочин століття!
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10.03.2021 06:39 Ответить
В США тінейджер години з три гуляв з револьвером, приставав до прохожих, був вдітий по зимньому, тому мав вигляд дорослого. Хтось з прохожих визвав поліцейских, і ді дали команду - Викинь зброю і руки за голову! Той направив на них зброю, і миттєво був знищений пострілами, мало того, там кримінал використовує оранжеві наконечники, які є маркванням в стартових холостих пістолетах щоб заплутати поліцію, тому їм ДСС, що в руках злочинця ММГ, стартовий пістолет, бойовий чи флобер, коли він не викине зброю його тупо пристерять. Тобто, там так прийнято, не доставай зброю коли ти на це не маєш права, чи немає таких обставин як захист себе і своєї сім'ї. Поліція не повинна підставляти щоку або свого лоба для злочинців.
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10.03.2021 06:58 Ответить
Сколько лет ещё будет продолжаться рассмотрение этого дела? И при чём тут потерпевший и его иск? Есть факт ношения и применения огнестрельного оружия в отношении безоружного человека, ранение этого человека. Что не понятно нашей Фемиде? Опять тянут резину до истечения срока давности.
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10.03.2021 07:27 Ответить
А есть есть уже закон регламентирующий ношение оружия? С чего вы решили, что он не имеет право носить наградной пистолет?
Применение его в данной ситуации было более чем уместно.
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10.03.2021 07:57 Ответить
Если бы было уместно и имел право, то не было бы уголовного дела. Читайте УК.
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10.03.2021 08:16 Ответить
Ну для Украины это железный аргумент.
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10.03.2021 11:08 Ответить
В какой ситуации ?
Бежать ночью в лесу к стоящим на обочине безоружным людям ( водитель микроавтобуса,которому химикус помогал - вообще залез под машину) размахивая пистолетом и вопя - лежать а то убью ?
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10.03.2021 13:58 Ответить
Ага, и ты всё это видел...
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10.03.2021 15:01 Ответить
Это ОФИЦИАЛЬНЫЕ показания свидетеля-водителя , да и сам Пашинский не отрицал.
А как по-твоему вооруженная пистолетами парочка (да-да , жена Пашинского тоже имеет боевой пистолет ) ,летя по ночной дороге на джипе , оказалась рядом с потерпевшим ?
Не , ну можешь думать что это Химикус пешком по колено в снегу догнал джип , вытащил водителя и ударил его бутылкой )))))
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10.03.2021 17:21 Ответить
Ага, вот так по приколу от нефик делать пострелять решили....
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10.03.2021 19:13 Ответить
Пора про снайперов дело начинать !
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10.03.2021 08:35 Ответить
Вот пашик все таки жлоб......
Нет чтобы сразу заплатить!
Столько лет торговался!
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10.03.2021 11:40 Ответить
 
 