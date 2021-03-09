Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований

Вячеслав Химикус получил компенсацию, простил Сергея Пашинского и "хочет оставить этот кошмар позади". Рассмотрение дела против Пашинского продолжится, но уже без участия Химикуса.

Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Химикуса Марина Паринова, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция, и я никак не могу на это повлиять", - написала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пашинский получил удар бутылкой по голове: он должен был отстреливаться или ждать, когда "розочка" вопьется ему в горло? - адвокат Федур

Паринова отметила, что 4 года честно выполняла взятое на себя обязательство защищать интересы Химикуса и бороться за восстановление справедливости.

"Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - добавила она.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его авто повернуло на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.

Также на Цензор.НЕТ: Дело против Пашинского направлено в суд: "Закончился очередной этап фарса и фальсификации". ВИДЕО

7 октября 2019 года Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога. 18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.