Потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований
Вячеслав Химикус получил компенсацию, простил Сергея Пашинского и "хочет оставить этот кошмар позади". Рассмотрение дела против Пашинского продолжится, но уже без участия Химикуса.
Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Химикуса Марина Паринова, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция, и я никак не могу на это повлиять", - написала она.
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Паринова отметила, что 4 года честно выполняла взятое на себя обязательство защищать интересы Химикуса и бороться за восстановление справедливости.
"Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - добавила она.
Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его авто повернуло на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.
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7 октября 2019 года Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога. 18 декабря Апелляционный суд изменил Пашинскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
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Но в данном случае его вины нет. Когда на тебя идут с розочкой - не применять травмат, который собственно и был тебе выдан для самообороны - это тупость.
Я на его месте поступил бы точно так же.
Извиняться и платить компенсацию? Что только не сделаешь, чтобы не сесть в тюрьму!
Так і тут, дав Пашинський цьому Хімкусу грошенят, щоб той з від*бався". Час-то іде. От така "корупція"
Чому так? Можливо, я не зовсім у курсі, але у 2017 адвокат цього Хімкуса в ЄСПЛ скаргу давали на рішення попереднього суду. Напевно, щось там не так пішло.
в такого и без розочки с перепугу можно всю обойму разрядить
"- Я его ударил по голове бутылкой. Сразу раздался выстрел. Кто был первым не знаю, - говорит мужчина.
- То есть вы его сначала ударили, а потом он стрелял? - переспрашиваю.
- Не знаю. Стрелял ли он в меня первый, а я уже падал... - начинает путаться в воспоминаниях наш собеседник.
- Вы не помните?
- А как я могу помнить? Я его перед тем предупредил - брось пистолет.
- Куда он вам выстрелил?
- Целился в грудь, но из-за того, что я его ударил - выстрелил в ногу.
- То есть вы ударили его первым?
- Не знаю."
Хороший парень,главное чесный, пздц!
"Теперь я понимаю, что это была нормальная власть... власть Януковича."
быдлан редкосный
Несется джип с пашинским , останавливаются- его жена открывает окно и материт химикуса с водителем микроавтобуса. Химикус говорит - не хотите помочь- валите нюх отсюда.
Джип отьезжает , Пашинский достает пистолет и бежит с криками лежать а то убью ...
«Він бреше, дуже багато бреше. Він дуже конфліктний, практично жодного дня не було, щоб він не побував з моєю участю або без моєї участі в будь-якому конфлікті. Бувають ситуації, коли конфлікт можна згладити або звернути в бійку, от у випадку зі Славіком це завжди бійка»
... одного разу Хімікус напідпитку взявся «гатити» по сусіду через те, що той начебто неправильно припаркувався.
«Це була якась пневматика, по-моєму, ось такого розміру, обріз, рушниця. Ось був конфлікт у дворі, В'ячеслав був нетверезий, я чула, бачила з балкона цю стрілянину, і я знаю, що у нього потім цей автомат міліція забрала, але потім же і віддала знову»
Мар'яна Хімікус розповіла журналістам, що з її гаманця постійно зникали гроші і взяти їх, окрім чоловіка, було нікому. Апогеєм нахабства стало викрадення В'ячеславом автомобіля дружини, котрий вона придбала ще до шлюбу. Хімікус продав його на запчастини чи не вдесятеро дешевше. А гроші спустив на вітер.
«Я дзвоню йому, кажу: куди ти подів мою машину? Я її здав, щоб розібрали за 2 тис. доларів, я кажу: а якщо я зараз поїду в міліцію? Тобі ніхто не повірить, а в гаражі не знайдуть, я її розібрав, але її запчастини я теж продав».
https://glavcom.ua/news/eks-druzhina-napadnika-na-pashinskogo-rozpovila-pro-agresivnist-himikusa-394698.html
А коли Пашинській посидів у СІЗО тут можна пред'явити серйозні звинувачення. Подібних справ багато й усі Україна програла, як приклад справа Тимошенко.
Применение его в данной ситуации было более чем уместно.
Бежать ночью в лесу к стоящим на обочине безоружным людям ( водитель микроавтобуса,которому химикус помогал - вообще залез под машину) размахивая пистолетом и вопя - лежать а то убью ?
А как по-твоему вооруженная пистолетами парочка (да-да , жена Пашинского тоже имеет боевой пистолет ) ,летя по ночной дороге на джипе , оказалась рядом с потерпевшим ?
Не , ну можешь думать что это Химикус пешком по колено в снегу догнал джип , вытащил водителя и ударил его бутылкой )))))
Нет чтобы сразу заплатить!
Столько лет торговался!